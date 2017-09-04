 Требуем от правительства разработать порядок вступления в Европейский Союз и НАТО, - Бурбак

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.
"По нашему мнению, Верховная Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Учитывая это, мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта", - заявил Максим Бурбак.
Он подчеркнул, что после получения безвизового режима с ЕС следующими шагами для Украины должны стать членство в НАТО и вступление в Европейское сообщество.
"Мы считаем, что этот курс должен быть объединяющим и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил. Однако этот курс требует не лирических слов, а четкой работы, пошаговой, продуманной, понятной для общества и зарубежных партнеров", - подчеркнул Максим Бурбак.
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10 СЕНТЯБРЯ УЖЕ БЛИЗКО
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Как уже заколебал этот совок с его "мы все, как один, в едином порыве..." И еще - чтобы этот курс привел куда нужно, его должны принимать не только "демократические патриотические силы", но и всякие недобитые рыги - а с этим как раз напряженка...
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пс...тебеб свиней в колхозе пасти))))
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Возьмите разработайте законопроект, проголосуйте, и на основании него Кабмин примет то что надо принять. А то привыкли пусть Кабмин пусть Кабмин...А вас там нахрена 450 "орлов" сидит.
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"мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта"
красавец Бурбак, только один вопрос - почему Народный Фронт не написал такой закон? что там сложного, одни декларации о намерениях.
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це так - поп..здєть, бо відпустка закунчується
нічого, скоро нова
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НАТО не приймуть ніколи, бо розірвання зв'язків з рашкою не відбудеться. Це як була рашен база флоту у Севасі.
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розстріляти всю наволоч, шо ото засіла нагорі
п.2 плана:
знайти і розстріляти всіх, хто встиг заховатись
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