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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5713) Бурбак (261)

 Требуем от правительства разработать порядок вступления в Европейский Союз и НАТО, - Бурбак

Народный фронт "обращается к правительству с призывом разработать план вступления Украины в Европейский Союз и НАТО.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

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"По нашему мнению, Верховная Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Учитывая это, мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта", - заявил Максим Бурбак.

Он подчеркнул, что после получения безвизового режима с ЕС следующими шагами для Украины должны стать членство в НАТО и вступление в Европейское сообщество.

"Мы считаем, что этот курс должен быть объединяющим и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил. Однако этот курс требует не лирических слов, а четкой работы, пошаговой, продуманной, понятной для общества и зарубежных партнеров", - подчеркнул Максим Бурбак.
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а пока народ требует разработать меры по прекращению обнищания народа, вот сегодня бензин подорожал, вчера газ и так каждый день, уб людки дебильно-жадные
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СКОРО БУДЕТ ТЕБЕ "НАРОДНЫЙ ФРОНТ" И ПОРЯДОК...
10 СЕНТЯБРЯ УЖЕ БЛИЗКО
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"Мы считаем, что этот курс должен быть объединяющим и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил..."

Как уже заколебал этот совок с его "мы все, как один, в едином порыве..." И еще - чтобы этот курс привел куда нужно, его должны принимать не только "демократические патриотические силы", но и всякие недобитые рыги - а с этим как раз напряженка...
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Дык, вы не от правительства требуйте, а от НАТЫ с ЕС!..флаг висит - значит принимайте!!!
пс...тебеб свиней в колхозе пасти))))
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От НАТО и ЕС нельзя требовать. Турция уже сколько лет пытается залезть в ЕС? А у них спектр мер и инструментов куда шире...
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Кажется, еще один к психиатру просится.....
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Опять популизм полез. Какие НАТО и ЕС сейчас? Заканчивайте упражняться в бессмысленной болтовне.
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бурбак , давай потребуй снизить цену на газ , электричество или хлеб ...а эти популистские песенки оставь для сени
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второй раз по тв вижу этого идиота с фингалом..он прикалывается ими светить. чи шо???)))
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требую чтобы завтра взошло солнце ...взошло ! это заслуга нашей фракции и её лидера , слава яценюку!
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А давайте от него самого будем требовать от этого Бурбака-ибанька, с таким же успехом, при чем до завтра, а иначе в тюрьму, быстро заткнётся полудурок.
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Ну навіщо народ дражнити??? Курс на ЄС і НАТО обраний правильно! Але ніхто нас зараз туди не візьме - це вже ясно, як серед дня. Навіщо язиком ляпати? Хіба, щоб не забули.
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це називається популізмом, щоб на себе звернути увагу, бо на більше не здатне
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Бурбака когда в детстве наказывали били не по заднице как всех нормальных детей, а чистА с жидовской старательностью по голове!!!!
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Идея хорошая но Бурбак гонит. Кабмин занимается економическими вопросам.
Возьмите разработайте законопроект, проголосуйте, и на основании него Кабмин примет то что надо принять. А то привыкли пусть Кабмин пусть Кабмин...А вас там нахрена 450 "орлов" сидит.
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В Ес примут если Украина снизит коррупцию и достигнет уровня развития хотя бы Румынии, наибеднейшей страны в ЕС, а в НАТО нужно для начала хотя бы перейти на натовские боеприпасы и калибры, построить патронный завод и перевооружить армию по натовским стандартам.
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В НАТО и ЕС возьмут, когда те примут политическое решение. Именно политическое. Мы можем быть богаче Германии и сильнее США, но пока они не примут политическое решение, нас туда не возьмут.
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Хотя стремиться, конечно, надо. Дорогу осилит идущий.
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Чехів і словаків, поляків, румунів приймали в НАТО з "калашами". Вони переходили на стандарти і зброю НАТО поступово. Бо головний стандарт - мінімізація корупції і розрив з рашкою!
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По ценам мы уже ЕС перегнали,осталось по зарплатам догнать
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Так вы же суки задрали, на работу не ходите. Сама Геращенко сказала ВЗрада не встигае. Та когда же вы будете упыри встыгать, если вы работаете 6 месяцев в году, и то не все, а остальное в вас отпуск за межами Украины.
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бурбак, ти свій їбальнік бачив ? який нах ЄС ???
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"По нашему мнению, Верховная Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО.( в законе ВзРада прописали порядок и четкость вступления и в ЕС ив НАТО) тогда нахрена кому то учитывать то.что прописано в законе законодателями????- разработанный закон должен ложится рошену на подпись... но бкрбаки начинают кукловодить...Учитывая это, мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта"
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Яке НАТО? Полторак під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас. У нас АТО". Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі. Тож зачекайте з НАТО, пані і панове...
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Помнится Бурбак требовал от Президента план защиты страны, но как-то пережил летний отпуск без него. Теперь требует план вступления в ЕС. Если у кого есть план, дайте человеку немного. Видимо без плана этот неувядаемый толстячок чувствует себя неважно.
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"По нашему мнению, Верховная Рада должна принять закон"

"мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта"

красавец Бурбак, только один вопрос - почему Народный Фронт не написал такой закон? что там сложного, одни декларации о намерениях.
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бо і не збираються
це так - поп..здєть, бо відпустка закунчується
нічого, скоро нова
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Yuri, якщо Україна виконає мінські угоди та надасть особливий статус луганднонії, тоді нас до
НАТО не приймуть ніколи, бо розірвання зв'язків з рашкою не відбудеться. Це як була рашен база флоту у Севасі.
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А шо все "строительные" и "открывательные" места уже заняты?
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п.1 плана:
розстріляти всю наволоч, шо ото засіла нагорі
п.2 плана:
знайти і розстріляти всіх, хто встиг заховатись
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Товарищ Барбук, это вы зря... Разработать (как, кстати и заработать) может только КуляВлоб. ))))
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На подходе очередная морковка для осла от Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТребуем от правительства разработать порядок вступления в Европейский Союз и НАТО, - Бурбак
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