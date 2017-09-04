 Возвращение Фирташа в Украину в ближайшее время нереально, - Енин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью изданию Insider.
"Сегодня, завтра, послезавтра - это (возвращение Фирташа. - Ред.) нереально, поскольку указанного человека разыскивают Соединенные Штаты, есть европейский ордер об аресте, выписан в Испании. Технология этого процесса такова, что в случае отклонения одного запроса, начинается рассмотрение запроса другой страны в порядке очередности. То есть вопрос приезда Фирташа в Украину - не только гипотетический, на сегодняшний день я бы его рассматривал как нереальный", - сказал Енин.
Он напомнил, что среди адвокатов Фирташа - бывший министр юстиции Австрии. "…связи здесь, как и в других странах, играют чрезвычайную роль и клиент непрост", - отметил Енин.
Региональный суд Вены на прошлой неделе отказался передать Фирташа испанским властям. Причиной отказа стало "недостаточное обоснование" европейского ордера судом Барселоны.
Напомним, 29 ноября 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее украинский олигарх Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании.
Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". "Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отвергает озвученные обвинения", - ответили на запрос DW австрийские адвокаты украинского олигарха.
Представитель Фирташа не сообщил, находится ли миллиардер до сих пор в Вене. После положительного решения суда в прошлом году украинцу вернули его заграничный паспорт и залог в 125 млн евро. Фирташу надо лишь время от времени отмечаться в правоохранительных органах. Вариантов скрыться от следствия у олигарха мало - ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у США и Испании действуют соглашения об экстрадиции. В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно лично заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков. Среди стран, куда он мог бы поехать - Россия.
25 ноября Испания объявила Фирташа в розыск. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.
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..."так что методов нет у вас против кости сопрыкина?" (из к/ф)
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