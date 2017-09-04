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 Возвращение Фирташа в Украину в ближайшее время нереально, - Енин

фирташ

В ближайшее время возвращение бизнесмена Дмитрия Фирташа в Украину нереально.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью изданию Insider.

"Сегодня, завтра, послезавтра - это (возвращение Фирташа. - Ред.) нереально, поскольку указанного человека разыскивают Соединенные Штаты, есть европейский ордер об аресте, выписан в Испании. Технология этого процесса такова, что в случае отклонения одного запроса, начинается рассмотрение запроса другой страны в порядке очередности. То есть вопрос приезда Фирташа в Украину - не только гипотетический, на сегодняшний день я бы его рассматривал как нереальный", - сказал Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Земельный суд Вены отказался выдать Фирташа Испании

Он напомнил, что среди адвокатов Фирташа - бывший министр юстиции Австрии. "…связи здесь, как и в других странах, играют чрезвычайную роль и клиент непрост", - отметил Енин.

Региональный суд Вены на прошлой неделе отказался передать Фирташа испанским властям. Причиной отказа стало "недостаточное обоснование" европейского ордера судом Барселоны.

Напомним, 29 ноября 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию бизнесмена Дмитрия Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее украинский олигарх Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании.

Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". "Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отвергает озвученные обвинения", - ответили на запрос DW австрийские адвокаты украинского олигарха.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой Украины, - Джемилев. ВИДЕО

Представитель Фирташа не сообщил, находится ли миллиардер до сих пор в Вене. После положительного решения суда в прошлом году украинцу вернули его заграничный паспорт и залог в 125 млн евро. Фирташу надо лишь время от времени отмечаться в правоохранительных органах. Вариантов скрыться от следствия у олигарха мало - ему закрыт путь в более чем сто стран мира, с которыми у США и Испании действуют соглашения об экстрадиции. В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно лично заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков. Среди стран, куда он мог бы поехать - Россия.

25 ноября Испания объявила Фирташа в розыск. Его подозревают в отмывании крупных сумм денег. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе, и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов через запрос Испании о его экстрадиции.


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Почему нет?Порошенко перед Фирташем на пузе ползает
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Украина,а вернее все её население и так обеспечивает комфортное проживание Фирташ за границей,агент Петя не даст соврать
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Так и слава богу, а то в Украине отпустят на все 4 стороны, да еще и, глядишь, в депутаты выберут.
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Вора Фирташа хотят видеть на нарах у себя США, Испания... Но только не Украина, ибо Порошенко обязан Фирташу своим президентством и поэтому не возбудил против него реального уголовного дела.
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Та нахер надо, пусть его в США экстрадируют. Хотя я представляю какое бабло платит он, и возможно даже кацапы судьям, что бы его туда не отправили
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что Вы там гавкаете, тем более под анонимами, самовыражение своего недовольство находите в комментариях, а сами трусы и гниды по сути, вечно желаете миссию, что бы не пыльно решить свои насущные проблемы за счет другого. Х..ли Вам все
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он слишком много знает про нашу Ылиту ...его тут видеть ни в качестве подсудимого ни просто как гражданина , видеть ни кто не хочет , особенно пЭтро
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От слишком много знает и про европейскую "ылиту", в том числе австрийскую. А поэтому Австрия его не выдаст ни за какие коврижки.
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Пы.Сы: отдать не отдаст, но и выпустить не выпустит, дабы где-то не шлялся и лишнего не молол и вообще в чужие руки не попал. Убрать тоже низя - возникнет слишком много неудобных вопросов. Так что будут стеречь неусыпно.
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Понятное дело, кто же будет ждать с наручниками отца родного, к которому на поклон барыга с педаликом ползали .
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однако устойчивую традицию паша лазаренко заложил...
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Лазоренко до Фірташа,Ахметова і Порошенко рости і рости...
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это если проблем панамский паспорт купить, а так до этого уровня можно только деградировать.
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а шо такое?
..."так что методов нет у вас против кости сопрыкина?" (из к/ф)
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Как неожиданно. Ето даже лучше ведь у нас его бы выпустили и Оно здесь постоянно маячило на екранах раздражая еще больше людей.
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А зачем возвращать его в Украину, в которой отсутствует судебная система?
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Посадить его могут только в США,вообще лучше бы всех судей в Украине заменить американскими,Украина бы в темпах развития ,обогнал да бы Сингапур
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австрияки отказали испанцам.которых купил фырташ...да бы его не отправили в штаты... теперь штампуют ему билет в гамерику
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От і добре бо давно вже був би на волі і допомагав Парашенку і Мертвечуку з Ахметкою "боротися" проти олігархату
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Что ты с.... рассказываешь байки, это тот кто не знает международных процедур Вам поверит. Хотя мне все равно, у нас на этом уже заработали и поздно возмущаться, когда поезд уехал.
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На х.. он тут нужен.Ещё на эту гниду прийдется каждый день по интеру смотреть.
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Соевый уже видать пообещал Фирташу пристанище в Украине и защиту от американского и европейского правосудия .... ведь украинская судебная система самая честная в мире...
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Місце фірташа тільки на тюремних нарах і відшкодуванні міліардних збитків ,які він вкрав .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозвращение Фирташа в Украину в ближайшее время нереально, - Енин
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