 Полиция на Закарпатье разоблачила директора компании и инженера технадзора, присвоивших более 2,4 млн грн средств местного бюджета

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики, директор компании и инженер технического надзора путем внесения неправдивых сведений в акты выполненных работ присвоили более 2,4 миллиона гривен местного бюджета, выделенных на реконструкцию канализационно - насосной станции.
"Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, и ч. 2 ст. 366 - служебный подлог Уголовного кодекса. На недвижимое имущество указанной компании, стоимостью 100 тысяч гривен, наложен арест. В настоящее время обвинительные акты по уголовным производства направлены в суд", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.
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