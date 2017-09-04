EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  46  1
Все про:Закарпатье (1483) Нацполиция (8577) хищение (343)

 Полиция на Закарпатье разоблачила директора компании и инженера технадзора, присвоивших более 2,4 млн грн средств местного бюджета

В Закарпатской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно со следователями НПУ разоблачили директора компании и инженера технического надзора в присвоении более 2,4 миллиона гривен местного бюджета.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики, директор компании и инженер технического надзора путем внесения неправдивых сведений в акты выполненных работ присвоили более 2,4 миллиона гривен местного бюджета, выделенных на реконструкцию канализационно - насосной станции.

"Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением, и ч. 2 ст. 366 - служебный подлог Уголовного кодекса. На недвижимое имущество указанной компании, стоимостью 100 тысяч гривен, наложен арест. В настоящее время обвинительные акты по уголовным производства направлены в суд", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-руководитель "Львовского облавтодора" подозревается в растрате 2,8 млн грн бюджетных средств, - Нацполиция
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Полиция на Закарпатье разоблачила директора компании и инженера технадзора, присвоивших более 2,4 млн грн средств местного бюджета"-на их место назначены новые директор и инженер,которые присвоят примерно те же суммы,но чуть позже.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция на Закарпатье разоблачила директора компании и инженера технадзора, присвоивших более 2,4 млн грн средств местного бюджета
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти