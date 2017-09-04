EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  1426  39
Все про:зарплата (1748) Кабмин (10519) Блок Петра Порошенко (1579) Герасимов (84)

 "Мы обращаемся к правительству для дальнейшего повышения минимальной зарплаты", - Герасимов

герасимов

БПП просит Кабмин повысить минимальную зарплату до 4 тыс. грн

Фракция "Блок Петра Порошенко" намерена обратиться к правительству с просьбой повысить минимальную зарплату еще на 800 гривен, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сказал председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в ходе согласительного совета ВР 4 сентября

"Мы обращаемся к правительству относительно дальнейшего повышения минимальной заработной платы до уровня 4 тыс. грн", - сказал Герасимов.

Напомним, 1 января 2017 года минимальная зарплата была повышена до 3200 гривен.

Читайте также: "Зарплата научно-педагогических работников возрастет по тарифной сетке на 1 разряд", - Ковтунец
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Угу, я то думаю почему доллар с 1 сентября взлетел. Бумаги напечатать ето не економику подымать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
никто ничего печатать не будет. Придется показать то что есть реально. Частично конечно. Сейчас, можно смело до семи поднимать, не ошибешься. А за налоговые отчисления с них и бюджетникам хватит. Вот все суть поднятия. Просто сказать правду: мы заставим вывести из тени до 4 -тыс, и мы подняли до 4-х, - разные вещи для пиара.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та и тупому ясно что ето не зарплаты подымают а налоги которые будут отчислять с етих зарплат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таким образом власть еще больше в тень загоняет економику потому что работать официально по закону теперь не выгодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас в области, пока прямо наоборот. Думаю, что такими темпами, этот вопрос, в скором времени вообще снимут с повестки дня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему до 4-х тыс? Нарисовать дурному на бумажке 30 тыс. трудно? :D
Суть их реформ - покричать, а потом что-то написать. Для этого не нужно ни заводы с фабриками строить, ни инвестиции в экономику привлекать, ни развивать наукоемкие экономикообразующие направления, ни облегчать условия ведения бизнеса, ни бороться с коррупцией в верхних эшелонах власти!
Написал на бумажке - минзарплата 30 тыс, усе, поработал, можно ехать на Канары!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе ж сказали с 1 сентября начал резко расти бакс, а ты как истинный порохобот, верный заветам геббельса, выдал тут график до 30 августа... типа ты сказал правду но не доконца и передёрнул даты...
Ложь, полуложь, передёргивание фактов - отличительная черта брехуна Порошенко и его шестёрок из минстець.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот реальный график, взятый с того же сайта...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? -- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. ... (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что значит маланцы...
Теперь, придется коммерсам из тени выводить четыре куска...
 показать весь комментарий
Ответить
 
01.09.17 Оптовые цены на бензин и дизтопливо резко выросли, и все побежали следом не дожидаясь повышения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
со скольки до скольки они "резко выросли" и где?

на кацапском ТВ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты глаза протри умник, прежде чем свои пять копеек как всегда вставлять,где надо и не надо,чуть выше новостной ленты Цензора когда протрешь увидишь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть мама научит тебя пользоваться интернетом. https://biz.censor.net.ua/events/3031908/optovye_tseny_na_benzin_i_diztoplivo_rezko_vyrosli
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странно как то, в США на заправках бензин 60 центов за литр, у нас бензин 1 доллар за литр и все еще подымается. О качестве уже не говорю думаю бессмысленно сравнивать. неужели мы такие богатые что нас так можно доить и неужели мы такие тупые что нас так можно нае*вать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
канечна же ж!
правильно!
а то чем мы будем оплачивать бесплатное лечение-обучение, подросшие цены на газ-бензин, еду-воду...
после ваших реформ, тарифов и Роттердамов+ нам минимальную надо ставить как... как у Луценка, или Вовка, или Ревы.... или еще у какого-нибудь государственного служащего (хрен с ним, премий и доплат как у них нам не надо!)
 показать весь комментарий
Ответить
 
а может потому что оплачивать бесплатное лечение-обучение с ваших зарплат в конверте стало напряжно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а может потому, что не сравнить зарплату у чиновника за месяц и колхозника (пардон агрария) за год???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давай сравним. А ты кого предлагаешь взять к сравнению? Тракториста алкоголика и министра юстиции? или клерка в ЗАГСе с фермером?
 показать весь комментарий
Ответить
 
повышение минималки не решает проблему конвертов, поскольку увеличивает налоги с работодателя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще как решает. У меня в регионе, уже становится проблемным найти не белую зарплату. Штрафы, + затраты на обнал, плюс перелесть общения с криминалитетом (стоящим за обналом) и как следствие с мусорами, уверенно делают свое дело. Можете у налоговиков спросить, если есть знакомые. Область бьет рекорды по поступлениям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Коболева главы НАК Нефтегаз з/п 2 млн. грн в месяц, можно ставить как ориентир)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Похоже этот глава деньги не тратит как все. а просто их ест. А я предлагаю минималку оставить 3200, но изменить валюту. Ставлю на обсуждение: баксы или еврики. Рубли не предлагать
 показать весь комментарий
Ответить
 
может уже задумаемся о потолке зарплат???)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а за этот банкет будет рассчитываться предприниматель.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дуже правильне намір. За словами американського економіста, підняття мінімальної зарплати призводить: до плавної інфляції, підвищення купівельної спроможності громадян, і найголовніше - оживляє економіку. Розпочнеться її стабільне зростання і відродження багатьох секторів народного господарства. Але через це треба пройти. Як показав час, фіскальна політика - все заморозити і все скоротити - ні до чого не приводить. Коли в людей нема грошей, все завмирає...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за наемного работника как платить и как платить еще 60 скрытых налогов????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Повышать покупательную способность, так повышать. Оживлять экономику, так оживлять по взрослому. Даешь минималку 1000 дол.!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пусть мама берет тебя с собой в магазин вместо чтения Госстата., не будешь задавать глупых вопросов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что, и правда можно так вот запросто обращаться, типа, повысьте еще, нам так хочется? И никакой крамолы в том нет, типа, ну вы и негодяи, раз вам этого же не хочется, узурпаторы народа просто? Странно, я вообще-то думал, что подобное обращение сопряжено с указанием на потенциальный источник для такого повышения, дескать, нам стало известно, что у вас есть загашник, так вот, не соблаговолите ли вы и т.д. и т.п.... странная это штука, украинская политика, все делают вид, что желают добра, но в действиях по этому поводу ничего доброго не наблюдается
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из-за трудовой миграции у нас УЖЕ недостаток рабочих рук.
Поэтому эта мера правительства вынужденная.
Поднимают и будут поднимать дальше. Без вариантов!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы обращаемся к правительству для дальнейшего повышения минимальной зарплаты", - Герасимов
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти