 "Мы обращаемся к правительству для дальнейшего повышения минимальной зарплаты", - Герасимов

Фракция "Блок Петра Порошенко" намерена обратиться к правительству с просьбой повысить минимальную зарплату еще на 800 гривен, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сказал председатель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в ходе согласительного совета ВР 4 сентября
"Мы обращаемся к правительству относительно дальнейшего повышения минимальной заработной платы до уровня 4 тыс. грн", - сказал Герасимов.
Напомним, 1 января 2017 года минимальная зарплата была повышена до 3200 гривен.
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Суть их реформ - покричать, а потом что-то написать. Для этого не нужно ни заводы с фабриками строить, ни инвестиции в экономику привлекать, ни развивать наукоемкие экономикообразующие направления, ни облегчать условия ведения бизнеса, ни бороться с коррупцией в верхних эшелонах власти!
Написал на бумажке - минзарплата 30 тыс, усе, поработал, можно ехать на Канары!
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Ложь, полуложь, передёргивание фактов - отличительная черта брехуна Порошенко и его шестёрок из минстець.
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-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой. ... (с)
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Теперь, придется коммерсам из тени выводить четыре куска...
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на кацапском ТВ ?
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правильно!
а то чем мы будем оплачивать бесплатное лечение-обучение, подросшие цены на газ-бензин, еду-воду...
после ваших реформ, тарифов и Роттердамов+ нам минимальную надо ставить как... как у Луценка, или Вовка, или Ревы.... или еще у какого-нибудь государственного служащего (хрен с ним, премий и доплат как у них нам не надо!)
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Поэтому эта мера правительства вынужденная.
Поднимают и будут поднимать дальше. Без вариантов!
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