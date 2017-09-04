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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8868) конфискация (399) Енин (57)

 За границей арестованы более 500 кг золота "семьи" Януковича, - ГПУ

енин

В рамках сотрудничества с одной европейских стран арестованы более полутонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением беглого президента Виктора Януковича.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Іnsider рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота. Речь идет о более чем полутонне", - сказал Енин, отвечая на вопрос об украденных во времена режима Януковича активах.

В целом, по словам заместителя Генпрокурора, общая сумма ущерба, причиненного режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов. Из них 1,5 миллиарда, арестованных в Украине, уже возвращены в государственную казну, отметил он.

Также Енин сказал, что на сегодня в разных странах, преимущественно европейских, арестовано активов окружения Януковича на сумму в эквиваленте около 200 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодня решение суда о конфискации денег Януковича имеет гриф "секретно", - Енин

"Рано говорить, что нами утрачены все возможности для обнаружения других активов, украденных режимом Януковича", - добавил он.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфискованные по коррупционным делам средства в 2018-2020 годах на оборону и безопасность направлять не будут, - Минфин
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- Ах, если бы гири были золотые! Честное, благородное слово, я бы на ней женился! ©
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кому золото а кому строй материал.прохвессор любил "мастерить" в свободное время...из металла
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"За границей арестованы более 500 кг золота "семьи" Януковича, - ГПУ" - але через гриф "Таємно" ми так і не дізнаємося кому воно дістанеться...
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сказки про золото Полуботька за границей, которое принадлежит украинскому народу, слышны уже как 25 лет... А толку?
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А что будет со страной, когда украденные яныком баблища вернут в страну, прожрут и просрут. Что рапортовать будете? Какие достижения на 4 году покращення?? Кто сидит из олигархов, из воров, из чинуш?
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..и что такого,что я поддерживал этих страусов????кто знает???может я сам когдато был штраусом...страушом...бля
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Ну теперь ожидаем наложения грифа "секретно" на дело о 500 кг золота Януковича.
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...? что со страусом то?
и главное - 500 кг золота как прилепить к ... страусу?
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так ты тогда конкретно пиши вася фёдорович - ато не понять за чью ты пенсию переживаешь...
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Арестовать не значить вернуть. Какое нормальное правительство будет возвращать то что является активом,что можно "заморозить" , а на самом деле вкладывать в экономику при этом ничего не выплачивая. Старый трюк мировой финансовой элиты,когда пользуясь разными предлогами происходит фактический отьем "всего что нажито непосильным трудом" в таких странах, как наша. Поэтому и мелких и крупных барыг ожидает одна и та же операция "стрижка шерсти". На самом деле все операции мониторятся и в нужный момент все отнимут. Из Украины ежегодно только официально в офшоры выводится до 10млрд.$ Даже по скромным подсчетам за 25 лет выведено 250млрд.$.И все они работают в основном на экономику США и Европы. Какой же дурак будет их отдавать?
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И бабки Лазаренко пример тому яркий пример. пардон_с
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НАдА писать: За границей арестованы более 500 кг золота "семьи" Януковича, - ГПУ. Но вы их никогда не увидите...
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Мене тільки мучать сумніви що з тих пів тонни золота хоча б пару кілограм перепаде державі. ПроФФесор злодій був ще той але нинішньому офшоренку панамському він навіть в помічники не годиться.
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На что они рассчитывали, так воруя? Сколько можно пилить сук,на котором сидишь? Клептоманы- иначе не объяснишь.А значит- больные на голову.
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С луциком - вероятность более 80% что просрут......
Увы - это реальность.
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"... с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золотаИсточник: https://censor.net.ua/n453932..." - означает тот же результат что и с бабками Лазаренко. Так шо не надо вот Луцика обижать. Нет там его заслуг.
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Оно до сих пор размножается.

У экс-президента-беглеца Януковича родился сын.

Ребенку уже около трех лет.
У бывшего президента Украины Виктора Януковича в России родился сын и ему уже три года.
Мама ребенка - Любовь Полежай, сестра его кухарки. Они вместе сбежали из Украины и теперь живут под крылом кремлевских спецслужб, поэтому любая информация о беглеце очень трудно пробивается сквозь ФСБшные фильтры. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень со ссылкой на интернет-ресурс Страна.ua.
Малыша Януковича еще не показывали публике. Это третий ребенок предателя. Его второй сын Виктор погиб во время ледовых автогонок на озере Байкал. Интересно, что самому Януковичу 67 лет, а Любви Полежай - за 40 и, видите, осмелились рожать.
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шо там тех полтоны????
приличную ванную не сделаешь)))))
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Февраль 2014. Казна Украины после бегства "президента" == 108 000 грн.
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Не ной. В казне всегда денег хватает. Это нам басни травят, мол чуть страна не пропала.
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Золото вернут и это уже доказано историей. Полуботка и Лазаренка богатства ведь вернули. И так, мы стали гипер державой. Мы уже победили.
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Пiдозрюю,що це робота не Енина,а фин.разведки США.А Енин,лише жалкуе,що це стало вiдомо.Бо теперь % не получит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа границей арестованы более 500 кг золота "семьи" Януковича, - ГПУ
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