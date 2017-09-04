 За границей арестованы более 500 кг золота "семьи" Януковича, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Іnsider рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин.
"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота. Речь идет о более чем полутонне", - сказал Енин, отвечая на вопрос об украденных во времена режима Януковича активах.
В целом, по словам заместителя Генпрокурора, общая сумма ущерба, причиненного режимом Януковича, составляет около 40 миллиардов долларов. Из них 1,5 миллиарда, арестованных в Украине, уже возвращены в государственную казну, отметил он.
Также Енин сказал, что на сегодня в разных странах, преимущественно европейских, арестовано активов окружения Януковича на сумму в эквиваленте около 200 млн долларов.
"Рано говорить, что нами утрачены все возможности для обнаружения других активов, украденных режимом Януковича", - добавил он.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.
2891 30
Украина предложила итальянской стороне создать совместную следственную группу по делу об убийстве журналиста Роккелли, в котором фигурирует воин Нацгвардии Маркив, - ГПУ(3)
Судья Чаус, убежавший в Молдову, жив и находится под домашним арестом, - Енин(24)
Погибший на Донбассе итальянский журналист, в убийстве которого обвиняют Маркива, находился там незаконно, - Енин(42)
Мы сообщили итальянским правоохранителям об отсутствии доказательств причастности украинской стороны к гибели журналиста Роккелли, - заместитель генпрокурора Енин(18)
Украинский солдат Виталий Маркив задержан в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера на Донбассе, - Енин(260)
Конституция Украины защищает Саакашвили от экстрадиции в Грузию, - Енин(38)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
то - пенсия
Ответить
Ответить
и главное - 500 кг золота как прилепить к ... страусу?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Увы - это реальность.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У экс-президента-беглеца Януковича родился сын.
Ребенку уже около трех лет.
У бывшего президента Украины Виктора Януковича в России родился сын и ему уже три года.
Мама ребенка - Любовь Полежай, сестра его кухарки. Они вместе сбежали из Украины и теперь живут под крылом кремлевских спецслужб, поэтому любая информация о беглеце очень трудно пробивается сквозь ФСБшные фильтры. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень со ссылкой на интернет-ресурс Страна.ua.
Малыша Януковича еще не показывали публике. Это третий ребенок предателя. Его второй сын Виктор погиб во время ледовых автогонок на озере Байкал. Интересно, что самому Януковичу 67 лет, а Любви Полежай - за 40 и, видите, осмелились рожать.
Ответить
приличную ванную не сделаешь)))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить