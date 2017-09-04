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 Политика Украины
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 Украина предложила итальянской стороне создать совместную следственную группу по делу об убийстве журналиста Роккелли, в котором фигурирует воин Нацгвардии Маркив, - ГПУ

енин

Украинские правоохранительные органы внимательно наблюдают за ходом расследования убийства итальянского журналиста Роккелли в районе Славянска в 2014 году, в котором одним из фигурантов является гражданин Украины Виталий Маркив.

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Insider, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внимательно наблюдаем за ходом расследования убийства итальянского журналиста Роккелли, в котором одним из фигурантов является гражданин Украины Виталий Маркив. Безусловно, мы сочувствуем близким господина Роккелли и верим в объективность итальянского правосудия. Мы готовы всесторонне помогать в установлении истины в этом деле. По инициативе Генпрокуратуры мы буквально неделю назад предложили итальянской стороне создать совместную следственную группу, потому что Служба безопасности Украины также ведет уголовное производство по факту гибели Роккелли с квалификацией "теракт". Мы пригласили итальянских коллег посетить Украину и получить максимальный доступ к материалам нашего следствия, к месту совершения преступления. Также мы попросили рассмотреть возможность смягчения меры пресечения для господина Маркива, который на сегодняшний день находится под стражей", - рассказал Енин.

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Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

В июле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.
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Свидетелем убийства выступает итальянский диспетчер Джузеппе.
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да-да!
об этом даже путин говорил, правда он деталей не помнит (маразматик старый), но песьков в курсе...
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этот предложил ... другой пригрозил... кацапы обсуждают выбрыки героя их шайтаната...
Кадыров пригрозил выступить против России
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для того щоб вірити в обєктивність італійської феміди, українським членам правоохєрєнних органів потрібно спочатку повірити в святе дотримання адвокатської етики другом берлусконі, який в свою чергу є другом путіна...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина предложила итальянской стороне создать совместную следственную группу по делу об убийстве журналиста Роккелли, в котором фигурирует воин Нацгвардии Маркив, - ГПУ
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