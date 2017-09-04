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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8868) конфискация (399) Янукович (32598) Енин (57)

 На сегодня решение суда о конфискации денег Януковича имеет гриф "секретно", - Енин

енин

Решения судов о конфискации средств беглого Януковича и его окружения находиться под грифом "секретно".

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Insider, передает Цензор.НЕТ.

"В уголовном кодексе у нас есть специальная конфискация, мы ею воспользовались несколько месяцев назад, когда конфисковали около 1,5 млрд долларов. Мне достаточно странно слышать комментарии отдельных политиков, которые говорят, что это были какие-то бумажки: 1,17 миллиарда - это были живые деньги в американских долларах, еще несколько сот миллионов гривен, остальные были в непогашенных облигациям внутреннего госзайма. В течение короткой перспективы мы выйдем на то, чтобы данное решение (о конфискации средств Януковича. - Ред.) было опубликовано в Едином реестре судебных решений. Вместе с тем, на сегодня оно имеет гриф "секретно". Ряд лиц, которые проходит в рамках этого производства - являются фигурантами в других производствах, и обнародование этих фамилий могло бы нанести существенный вред для возвращения других денег в государственный бюджет Украины", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конфискованные по коррупционным делам средства в 2018-2020 годах на оборону и безопасность направлять не будут, - Минфин

"Хочу подчеркнуть, что здесь нет никаких препятствий для справедливого правосудия, потому что это не ограничивает адвокатов в доступе к указанным уголовным приговорам. Единственное дело в том, что такой адвокат должен получить в установленном законом порядке допуск к государственной тайне. Это не является уникальным случаем, учитывая европейскую практику. Вы прекрасно понимаете, что в стране, в которой заказать убийство человека стоит от 3 до 5 тыс. долларов, могут сделать с человеком, который дал показания по делу о 1,5 млрд долл.", - подчеркнул Енин.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.
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на вкрадених у народу України грошах "гриф секретно" від народу України ...що змінилося ?
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Наверное часть хотят прикарманить, поэтому и в секрете держат
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...В соответствии с которыми главными бенефициарами в деле использования почти 30 млрд грн, поступивших в целевой фонд для обороны и безопасности в апреле, стали отнюдь не Нацгвардия и Минобороны (хотя им и выделили 6% и 5,5% от суммы соответственно), а Министерство агрополитики - 22,2%.
Что тут скажешь - железная логика. Тот, кто возводит что-то наподобие Версаля на месте археологического памятника - скифского городища под Киевом, - ну кто он, если не представитель «незащищённого слоя»? Кликните в интернете: дворец Косюка. Это ж в слезах утонуть! Вот прямо видно, что у человека, как говорится, ни родных, ни милиции. Естественно, что его нужно защитить. А как же. Вот этими вот самыми подлыми, грязными януковичевскими миллионами. Ну чтоб другие об эту мразь не марались.

Это, по-видимому, и есть воплощение великой идеи справедливости. Когда один клан, придя к власти, прибирает к рукам богатства другого, проигравшего.

http://kompromat1.info/articles/69138-ob_ukrainskom_kumovstve_v_osobo_krupnyh_razmerah/search/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%BA
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крысы-падальщики толпятся у бабла политического трупа и провозглашают анонимный мародёр под грифом "СЕКРЕТНО"...

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Вы шо! Не видите изменений?! Очевидно вы - агент Кремля, ну или, как минимум, подлый зрадофил!

Вот же они изменения:

На сегодня решение суда о конфискации денег Януковича имеет гриф "секретно", - Енин - Цензор.НЕТ 8634

А при злочинном енакиевском урке ведро бело-голубого цвета было!
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от настораживает это "секретно"!!!
чтобы потом секретно грабь награбленное не получилось? или получилось?
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Как конфискованные «миллиарды Януковича» раздали друзьям ...

www.capital.ua/.../97076-kak-konfiskovannye-milliardy-yanukovicha-razdali-druzya...


25 авг. 2017 г. - «Средства Януковича» пошли на бюджетные дотации наиболее защищенным слоям населения - богатым друзьям Порошенко ...
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... средства спецфонда перераспределили: аграриям вместо военных
В апреле этого года Кабмин утвердил отдельное постановление, которое определило порядок использования средств спецфонда и конфискованного коррупционного имущества.
На армию и повышение обороноспособности, согласно постановлению, должно было пойти только 25,86% от конфискованных «денег Януковича». Остальные средства должны были направить на «региональное развитие» (51,81%) и «финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей» (22,2%).
Получилось так, что все вместе взятые силовые структуры, призванные «повышать обороноспособность государства», получили денег из спецфонда немного больше аграриев: Нацгвардия - 6% от поступлений, Минобороны - 5,5%, Государственное космическое агентство - 4%, МВД - 4,3%, Минэкономразвития для наращивания оборонно-промышленного комплекса - 3.45%, Госспецсвязь - 1,7%, CБУ и ГСЧС - по 0,86% соответственно, что суммарно составляет 25,86% против 22,2%, предусмотренных для Минагрополитики.
Возможно, правительство решило использовать эти 22,2% конфискованных средств для того, чтобы поддержать малых фермеров и чтобы обычный сельский житель, наконец, почувствовал пользу от возвращенных «денег Януковича»?
Где там! Первые, кому «помогли» конфискованные у Януковича деньги - аграрные империи Юрия Косюка и Олега Бахматюка.... из всех аграриев деньги в виде дотаций получили только богатые

Подробнее: http://www.capital.ua/ru/publication/97076-kak-konfiskovannye-milliardy-yanukovicha-razdali-druzyam-poroshenko#ixzz4rhOHubGV
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А кто главный аграрий в стране? Из чего делаются карамельки и коровки?
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"Мы исследовали через казначейство, через другие инструменты, куда же подевались 3 млрд долл., взятые в долг у России, которые пришли уже во время революции... Больше 800 млн долл. были сразу, даже без захода в Украину, направлены на погашение сумасшедших долгов с огромными процентными ставками по кредитам Украины", - рассказал он.
Остальные деньги, по словам Матиоса, были направлены бюджетникам.
"Вдумайтесь, больше 2 млрд долл. были выплачены всем бюджетникам, всем, кто имел отношение к власти, чтобы власть устояла. Не было бы этого кредита, революция бы закончилась до Нового года без крови. Но вливание и поддержка тех, кто патологически грабил государство, дала им возможность еще протянуть и привести к таким трагическим событиям"29 Октября 2016
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В связи с тяжелым материальным положением прошу выбрать народным депутатом.
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Такі там не потрібні - туди набирають тільки тих, у кого "не тяжелое материальное положение"!
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Пашинского прокатили с этой спецконфискацией,он так за нее былся,теперь у него министр финансов агент кремля
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"Все вже вкрадено до вас..." цитата з фільму "Джентльмени вдачі"
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Такая "секретность"-палка о двух концахю..Именно это позволило конфискованные деньги,направленные для ВСУ порошенковскими холуями провозгласить как "личные деньги Петра Порощенко,из которых для ВСУ были закуплены..."..Кстати,названная этими лицами сумма оказалась многократно скромнее,чем предписанная для нужд армии..Где остальная львинная доля этой суммы?..Или под грифом "секретно" уже 2допиливаются" эти деньги?
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одни воры отняли у других воров наворованное...под грифом "секретно"...идиотизм и цинизм нынешней "власти" не имеет границ для определения!
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И какая польза с того майдана в 2014 - та же коррупция, то же разбазаривание средств, то же бесправия граждан в судах, той же бардак в правохранительной системе? Одних держиморд руками несколько тысяч недовольных Януковичем поменяли на других. Сколько еще нужно майданов чтобы народ понял то, что выход на площади с протестами под подстрекательством держиморд никакой пользы для того же народа не принесет?
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Пи*дло Офшорне ще не вирішило - спи*дити все, чи трошки більше(прихопити з бюджету) і як це подати західним партнерам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа сегодня решение суда о конфискации денег Януковича имеет гриф "секретно", - Енин
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