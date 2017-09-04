 На сегодня решение суда о конфискации денег Януковича имеет гриф "секретно", - Енин

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Insider, передает Цензор.НЕТ.
"В уголовном кодексе у нас есть специальная конфискация, мы ею воспользовались несколько месяцев назад, когда конфисковали около 1,5 млрд долларов. Мне достаточно странно слышать комментарии отдельных политиков, которые говорят, что это были какие-то бумажки: 1,17 миллиарда - это были живые деньги в американских долларах, еще несколько сот миллионов гривен, остальные были в непогашенных облигациям внутреннего госзайма. В течение короткой перспективы мы выйдем на то, чтобы данное решение (о конфискации средств Януковича. - Ред.) было опубликовано в Едином реестре судебных решений. Вместе с тем, на сегодня оно имеет гриф "секретно". Ряд лиц, которые проходит в рамках этого производства - являются фигурантами в других производствах, и обнародование этих фамилий могло бы нанести существенный вред для возвращения других денег в государственный бюджет Украины", - рассказал он.
"Хочу подчеркнуть, что здесь нет никаких препятствий для справедливого правосудия, потому что это не ограничивает адвокатов в доступе к указанным уголовным приговорам. Единственное дело в том, что такой адвокат должен получить в установленном законом порядке допуск к государственной тайне. Это не является уникальным случаем, учитывая европейскую практику. Вы прекрасно понимаете, что в стране, в которой заказать убийство человека стоит от 3 до 5 тыс. долларов, могут сделать с человеком, который дал показания по делу о 1,5 млрд долл.", - подчеркнул Енин.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура показала документ, свидетельствующий о том, что конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича 1,1 миллиарда долларов уже зачислены в госбюджет.
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Что тут скажешь - железная логика. Тот, кто возводит что-то наподобие Версаля на месте археологического памятника - скифского городища под Киевом, - ну кто он, если не представитель «незащищённого слоя»? Кликните в интернете: дворец Косюка. Это ж в слезах утонуть! Вот прямо видно, что у человека, как говорится, ни родных, ни милиции. Естественно, что его нужно защитить. А как же. Вот этими вот самыми подлыми, грязными януковичевскими миллионами. Ну чтоб другие об эту мразь не марались.
Это, по-видимому, и есть воплощение великой идеи справедливости. Когда один клан, придя к власти, прибирает к рукам богатства другого, проигравшего.
http://kompromat1.info/articles/69138-ob_ukrainskom_kumovstve_v_osobo_krupnyh_razmerah/search/%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8E%D0%BA
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бо бiльше крадуть
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Вот же они изменения:
А при злочинном енакиевском урке ведро бело-голубого цвета было!
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чтобы потом секретно грабь награбленное не получилось? или получилось?
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www.capital.ua/.../97076-kak-konfiskovannye-milliardy-yanukovicha-razdali-druzya...
25 авг. 2017 г. - «Средства Януковича» пошли на бюджетные дотации наиболее защищенным слоям населения - богатым друзьям Порошенко ...
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В апреле этого года Кабмин утвердил отдельное постановление, которое определило порядок использования средств спецфонда и конфискованного коррупционного имущества.
На армию и повышение обороноспособности, согласно постановлению, должно было пойти только 25,86% от конфискованных «денег Януковича». Остальные средства должны были направить на «региональное развитие» (51,81%) и «финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей» (22,2%).
Получилось так, что все вместе взятые силовые структуры, призванные «повышать обороноспособность государства», получили денег из спецфонда немного больше аграриев: Нацгвардия - 6% от поступлений, Минобороны - 5,5%, Государственное космическое агентство - 4%, МВД - 4,3%, Минэкономразвития для наращивания оборонно-промышленного комплекса - 3.45%, Госспецсвязь - 1,7%, CБУ и ГСЧС - по 0,86% соответственно, что суммарно составляет 25,86% против 22,2%, предусмотренных для Минагрополитики.
Возможно, правительство решило использовать эти 22,2% конфискованных средств для того, чтобы поддержать малых фермеров и чтобы обычный сельский житель, наконец, почувствовал пользу от возвращенных «денег Януковича»?
Где там! Первые, кому «помогли» конфискованные у Януковича деньги - аграрные империи Юрия Косюка и Олега Бахматюка.... из всех аграриев деньги в виде дотаций получили только богатые
Подробнее: http://www.capital.ua/ru/publication/97076-kak-konfiskovannye-milliardy-yanukovicha-razdali-druzyam-poroshenko#ixzz4rhOHubGV
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Остальные деньги, по словам Матиоса, были направлены бюджетникам.
"Вдумайтесь, больше 2 млрд долл. были выплачены всем бюджетникам, всем, кто имел отношение к власти, чтобы власть устояла. Не было бы этого кредита, революция бы закончилась до Нового года без крови. Но вливание и поддержка тех, кто патологически грабил государство, дала им возможность еще протянуть и привести к таким трагическим событиям"29 Октября 2016
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