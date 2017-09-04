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 Политика Украины
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Все про:музей (507) память (923)

 "Украинцев бывает меньше, чем хотелось бы", - волонтер миссии "Эвакуация 200" Нетесов об экспозиции по войне на Донбассе

нетесов

Посмотреть на экспозицию, посвященную войне на Донбассе в Национальном военно-историческом музее, приходят много иностранцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Апострофу" рассказал Павел Нетесов, волонтер миссии "Эвакуация 200", занимающейся поиском, опознанием и возвращением домой тел украинских военных, погибших на Донбассе.

"А вот украинцев бывает меньше, чем хотелось бы. Министерство обороны, считаю, должно загонять сюда всех, начиная от лицеистов-"богунцев", заканчивая Академией сухопутных войск...", - считает Нетесов.

По его мнению, украинскому МИДу следовало бы приводить сюда послов и зарубежные делегации.

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"Но никого нет. Зато часто бывают американцы. Как только в их посольство приезжала очередная ротация, сразу же первый заезд - сюда, на третий этаж музея. Пайетт, экс-полномочный посол, сам экскурсии здесь проводил. Приезжал, заходил, мы музей перекрывали, а он поднимался на третий этаж, говорил: "Я сам", - и проводил экскурсию самостоятельно, подводил к стендам, рассказывал. Потому что он был здесь до этого раза три или четыре, много знал.

Когда в очередной раз они своих военных привезли, я не выдержал и спросил у них, зачем им это нужно. Говорю: "Ребята, ну вы же знаете..." Они действительно знают все. Сколько людей загрузилось на технику и выехало, скажем, из Костромы в Ростовскую область, в каком количестве, с какой техникой, в какое время и в каком месте, а также на какую глубину на нашу территорию они зашли. Они все знают! На их спутниковых снимках по теням фигуры можно считать. Они даже поименно знают... Вот я и спрашиваю: "Зачем вам это?"

... Они ответили, что им очень важна эмоциональная составляющая. Им важны эти истории: история о флаге, история о Библии... Говорят: "Мы на этом будем воспитывать своих граждан", - рассказал он.

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Что он несет,в окопах на передовой практически нет русскоязычных,неужели не видел???
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На кожному в окопі прям так і написано: "Рускоязычный"
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Українці і без цього знають що там відбувається. Нехай іноземці дивляться.
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Та ну нах. Я постійно зустрічаю ґраждан Украіни, коториє тупо говорят мнє - "у нас гражданская война ідьот"...
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Такі гражданє туди і не підуть. Вьіфсьоврьоті!
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Все просто - украинцы не хотят лишний раз рвать сердце за своими убитыми ( болит сильно и так)..., а иностранцы смотрят отстранено - для них это чужая война., как в кино...
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Сейчас в мире идёт около 50 войн. Что о них знают 99,9% граждан Украины?
Ноль. Ничего.
Вот и мир так же.
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ЛИЧНО МНЕ ОЧЕНЬ БОЛЬНО ЭТО ВИДЕТЬ.ОЧЕНЬ БОЛЬНО!!!!
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AVRELY‏ @Rouslan5 31 авг.
США дали миру доллары, айфоны, стелсы, компы, теслы, свободы и права!
Россия дала миру НКВД, голодомр, 2 мировые войны, и аннексию Крыма!

"Украинцев бывает меньше, чем хотелось бы", - волонтер миссии "Эвакуация 200" Нетесов об экспозиции по войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 3556
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Посмотрите на тех пацанов 20 летних что на передовой защищают вас и на этого волотера.
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Ты с какой планеты залетел к нам, Семен?
На передовой 20 летних мало, гораздо меньше, чем 30 летних и 40 летних.
И что не так с волонтером?
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Громадяни України четвертий рік живуть з цією війною !
Чого нам зараз ходити дивится, коли в обороні живемо і працюємо заради Перемоги у гібрідній війні з Росією ?
Думаю - маються на увазі ті мешканці України у яких в голові "громадянська війна" але таким щось доводити немає ніякого сенсу навіть в окопах на фронті під обстрілами ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинцев бывает меньше, чем хотелось бы", - волонтер миссии "Эвакуация 200" Нетесов об экспозиции по войне на Донбассе
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