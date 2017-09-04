 С 15 по 18 сентября в Киеве перекроют проезд по нескольким центральным улицам

С 21:00 15 сентября до 6:00 18 сентября ул. Крещатик закроют для проезда автомобилей от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской. Движение ограничат в связи с подготовкой и проведением праздника благодарения,как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Также с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение по двум крайними правыми полосам ул. Крещатик на участке от Бессарабской площади до ул. Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади. Это связано с необходимостью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.
Сам праздник пройдет на Крещатике 17 сентября с 10:00 до 17:00. Его организатором выступает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины. В программе мероприятия - богослужения, фестиваль социальный проектов, уличный кинотеатр, выступление Ника Вуйчича и концерт.
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Или пару улиц - это вся жизнь города?
И приезд этого человека - это не всё мероприятие.
Что за люди, по любому чиху только ныть и возникать способны. У людей с ограниченными возможностями в кои веки праздник, а вы тут завывать уже начали.
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в районе ТЭЦ-6 много места, и перекрывать ничего не надо
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