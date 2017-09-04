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 Киевские новости
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 С 15 по 18 сентября в Киеве перекроют проезд по нескольким центральным улицам

вуйчич

Такое решение принято КГГА для проведения мероприятий к визиту Ника Вуйчича.

С 21:00 15 сентября до 6:00 18 сентября ул. Крещатик закроют для проезда автомобилей от ул. Б. Хмельницкого до ул. Михайловской. Движение ограничат в связи с подготовкой и проведением праздника благодарения,как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Также с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение по двум крайними правыми полосам ул. Крещатик на участке от Бессарабской площади до ул. Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади. Это связано с необходимостью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.

Сам праздник пройдет на Крещатике 17 сентября с 10:00 до 17:00. Его организатором выступает Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины. В программе мероприятия - богослужения, фестиваль социальный проектов, уличный кинотеатр, выступление Ника Вуйчича и концерт.

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После Киева он едет в Москву с той же программой. Там тоже будут проспекты перекрывать?
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Правильно. Надо потихоньку приучать плебс к перекрытым улицам в центре. А то майданить начнут, не осознавая своего счастья Пжыты по-новому
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Земеля.., - это инвалиды на колясках....., - тебе их не жалко?
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Перекрывают 15-го. Концерт 17-го. Два дня будут на колясках на улице ночевать. Жалко конечно
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Кроме концерта там ещё множество мероприятий. Не кощунствуй, а то покорёжит.
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человек конечно выдающийся , но останавливать жизнь города ... такое
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А это мероприятие - не жизнь города??? Я в шоке.
Или пару улиц - это вся жизнь города?
И приезд этого человека - это не всё мероприятие.
Что за люди, по любому чиху только ныть и возникать способны. У людей с ограниченными возможностями в кои веки праздник, а вы тут завывать уже начали.
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К выборам перекрыть надо все улицы-подходы к Банковой на ремонт аж до третьего срока..
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интересно кто вдруг решил что это "праздник"?
в районе ТЭЦ-6 много места, и перекрывать ничего не надо
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС 15 по 18 сентября в Киеве перекроют проезд по нескольким центральным улицам
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