EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  588  32
Все про:ВР (22931) членство в НАТО (164) членство в ЕС (75) Бурбак (259)

 Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО, - Бурбак

бурбак

Фракция "Народного фронта" предлагает Верховной Раде утвердить закон, который будет определять порядок вступления Украины в ЕС и НАТО.

Об этом во время "Согласительного совета" в Раде заявил глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Отдельно хочу акцентировать на геостратегическом задании. После получение безвизового режима с ЕС, следующая цель Украины вступление в НАТО и ЕС. Мы считаем, что этот курс должен быть объединительным и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил. Но этот курс требует не лирических слов, а четкой работы. По нашему мнению, ВР должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Учитывая это, мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы должны помнить, что тут погибли молодые ребята, - Аллеров на открытии мемориальной доски под ВР

Бурбак также призвал начать наконец-то реформу парламента и внедрить рекомендации Пэта Кокса. Он напомнил, что на следующей неделе будет очередной визит миссии.

"Я хочу посмотреть, как наши коллеги будут смотреть в глаза нашим партнерам", - акцентировал он.

Бурбак также исключил возможность внеочередных выборов в Верховную Раду. По его словам в парламенте есть политики, которые с момента избрания данного созыва, "сразу же работали на переизбрание Рады": "Так трудились языками на эфирах, что даже в зал не ходили голосовать. Я могу всех успокоить внеочередных выборов не будет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вопрос отмены депутатской неприкосновенности должен решить парламент этого созыва, - Бурбак. ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
насколько известно, пока что у них нет средств доставки этих зарядов. Образно говоря, такие заряды, просто не влазят в те ракеты, которые есть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верховна Рада має надати дозвіл військам НАТО заходити на територію Україну без додаткового дозволу для захисту України від російських терористичних військ. У випадку наступу терористів з Білорусі в нас не буде часу на збирання парламенту і прийняття рішень. Війська Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини мають бути направлені командуванням НАТО на допомогу Україні негайно, як тільки бронетанкові колони терористів посунуть з Білорусі в Україну!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А это уже мечты. ВРУ конечно может, да только вот надеяться на большее чем "нате вам оружие - воюйте" думаю что не стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
До Сеула расстояние 20 км см гугл. На грузовике можно подвезти. На параде в КНДР кразы это все возят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я еще не встречал, направленных в одну сторону ядерных взрывов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В отличие от Ю.Кореи, С Корея это сплошной подземный бункер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И что? Они и на поверхности нормально жить не могут, с голодухи подыхают, а если под землю уйдут... Вы че, реально верите что их телепузик мечтает жить под землей? Оно мечтает жить так как живет, что бы просто все закрыли на его рабовладельчиский строй глаза, и хавки подкидывали, когда неурожай..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит тем более терять нечего, весь мир в труху и никого не жалко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя новые баллистические испытания Северной Кореи, заявил, что Вашингтон не стремится к полному уничтожению КНДР, но у американского правительства "есть много вариантов для этого". Об этом он сказал после встречи с президентом США Дональдом Трампом
В Белом доме сообщили, что Трамп и Абэ осудили продолжающиеся дестабилизирующие и провокационные действия КНДР и подтвердили "нерушимые оборонные обязательства двух стран друг перед другом". Кроме того, главы США и Японии договорились "продолжать тесное сотрудничество". "Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей"
 показать весь комментарий
Ответить
 
воровать не нужно и врать, и сами попросят к себе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда было последнее заседание Рады? В июне? В начале июля? Бурбак, у тебя было 2 месяца, чтобы подготовить такой законопроект. Ты со своим наротным фронтом его подготовил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он в Карпатах отель для зеленого туризма достраивал,какие законопроекты могут быть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що спробує покласти край переговорам про членство Туреччини в ЄС.
Під час теледебатів з Мартіном Шульцем вона підкреслила, що "Туреччина не повинна стати членом Європейського союзу", повідомляє Reuters .
"Я поговорю з моїми колегами, щоб подивитися, чи зможемо ми досягти спільної позиції з цього питання, з метою припинити переговори про приєднання (Туреччини до ЄС - ред.)", - сказала Меркель.
Раніше Ангела Меркель виступила за більш жорстку політику щодо влади Туреччини.
Вона наполягає на "рішучій реакції" у відповідь на затримання своїх співвітчизників.
6 липня стало відомо, що в Стамбулі поліція затримала 12 правозахисників, у тому числі голову організації Amnesty International у цій країні Еділя Есера.
Пізніше глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив про зміну політики Берліна щодо Туреччини. Так, Берлін перегляне свою економічну політику щодо Анкари та закликає громадян до особливої обережності під час поїздок і подорожей до Туреччини.
19 липня МЗС Німеччини викликав посла Туреччини, поставивши вимогу негайного звільнення всіх затриманих.
http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/merkel-turechchina-ne-povinna-stati-chlenom-jevrosojuzu-1789923.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
а это и не Европа. Думаю что ЕС ошиблось начав строить союз по экономическим принципам. Все таки мораль и ментальность надо было ставить во главе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одна ментальность для всех европейцев? Такой нет, в разных странах Европы разная ментальность. Но Турция частично географически в Европе и процесс присоединения шел очень долго и с обманом со стороны Европы. Подобное уже сказали Украине, скажут еще не раз...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть общая. Но Турция, даже из нее выпадает, как и РФ, кстати. Если бы можно было принять только Стамбул (или европейскую часть) их бы уже давно приняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Общая у итальянцев и шведов? У них даже законодательство противоречит до сих пор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И все же. Общие ценности -демократия, свобода слова, свобода выбора и т.д. + религия, хоть и разных течений, но одна. Я ниче против других религий не имею, но как показывает время, под конкретную религию, нужен свой устрой государства или же ее уровень должен быть снижен до минимума, что бы не влиять на государство. Если в самой Европе это реально, то в таких странах как Турция, сомневаюсь. А главное зачем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А може Ататюрк обманывался,когда думал,що Турция зможе стати светским Государством?
 показать весь комментарий
Ответить
 
надо же , какой нужный закон ...а та сторона уже знает что бурбак наступает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Отдельно хочу акцентировать на геостратегическом задании. После получение безвизового режима с ЕС, следующая цель Украины вступление в НАТО и ЕС. Мы считаем, что этот курс должен быть объединительным и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил. Но этот курс требует не лирических слов, а четкой работы. По нашему мнению, ВР должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Учитывая это, мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта", - Нидерланды уже сказали, что против, потом будет слова политиков Германии...Принимайте законы, но пока все это нереально.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слова це і є слова. Сьогодні вони такі, завтра інші .Тільки для цього треба діяти. щоб не проситись на правах бідного родича , а щоб Україну запрошували .
 показать весь комментарий
Ответить
 
мы считаем, наша цель, по нашему мнению мы требуем...ты уже отдохнуло или отдышалось, бурбако!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бурбачелло,тебе колёса в автопарке жены,камазам качать треба,а не Законы предлагать!Шо ты там в Раде,вообще делаешь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну серъезно надоели уже, НАТО не берет в блок страны имеющие спорные территории, учитывая что рашка крым не отдаст балалайка а не НАТО так же как и молдаване с приднестроевъем
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАТО,може сделать исключение,або внести поправку в Устав.Або доп.соглашение.Або ребрендинг.Та мало ли що може.Всё течёт.Всё меняется.Новый день,новый мир.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тогда бы и закон о том, что каждый обязан быть долларовым миллионером... А если серьезно - НАТО нужен всего лишь буфер между ней и кацапами, который был бы достаточно крепок сам по себе. Но за который бы они не отвечали. Такова реальная политика и наши мрии этим дядям до одного места.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот порядок давно существует и в НАТО и в ЕС, пан Бурбак. И как это они вам не доложили. А вообще как там "как корабль назовешь, так он и поплывет". Аббревиатура Верховной Рады какая? Правильно, ВРУ. А ее участники-депутаты -ВРУны или как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Депутаты Рады могут себя забавлять и принятием законов о чём угодно.Но вот данные законы обязательно упрутся во встречное нежелание евросоюза и НАТО принимать в свои ряды крайне коррумпированную державу с криминально склонными жителями,имеющую к тому же оккупированную территорию,которую нужно или освобождать или отказаться от неё (с точки зрения европейцев-тихонько уже предложения такие звучат,особенно по Крыму)...Нет,нам нужно "строить Европу" у себя.Выбросить из Рады отделившихся от народа и ставших "продавцами голосов" депутатов,выгнать из Рады и министерств чиновников,работающих на приватных лиц,судить президентов,премьер-министров,глав МВД и ГПУ (всех прошлых и нынешних как виновников безъядерности,появления олигархата и упадка экономики),судить генералитет за утрату территорий простой сдачей и подыгрышем врагу "котлами"...Вместо проталкиваемого закона о продаже земли выработать долгосрочную программу поднятия села...заставить олигархов-приватизаторов выполнить приватизационные условия-увеличить количество рабочих мест,модернизировать выхваченные производства и увеличить производственные мощности по сравнению с доприватизационным периодом.В противном случае,вернуть государству производства,не выплачивая олигарху ни копейки-за аренду производства,за нехозяйственное отношение,приведшее к порче...Навести порядок в Госхране,геоминистьрстве,НБУ... а вот западным бизнес-структурам и банкам перестать давать халяву и льготы...не заслужили они своим "глубоким беспокойством".когда в украину лез агрессор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главный план,это добиться явки на выборы в районе 2% по стране.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО, - Бурбак
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти