 Рада должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО, - Бурбак

Об этом во время "Согласительного совета" в Раде заявил глава фракции НФ Максим Бурбак, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Отдельно хочу акцентировать на геостратегическом задании. После получение безвизового режима с ЕС, следующая цель Украины вступление в НАТО и ЕС. Мы считаем, что этот курс должен быть объединительным и безальтернативным для украинских демократических патриотических сил. Но этот курс требует не лирических слов, а четкой работы. По нашему мнению, ВР должна принять закон, в котором будет четко зафиксирован порядок вступления в ЕС и НАТО. Учитывая это, мы требуем от правительства разработать план вступления, который должен лечь в основу такого законодательного акта", - отметил он.
Бурбак также призвал начать наконец-то реформу парламента и внедрить рекомендации Пэта Кокса. Он напомнил, что на следующей неделе будет очередной визит миссии.
"Я хочу посмотреть, как наши коллеги будут смотреть в глаза нашим партнерам", - акцентировал он.
Бурбак также исключил возможность внеочередных выборов в Верховную Раду. По его словам в парламенте есть политики, которые с момента избрания данного созыва, "сразу же работали на переизбрание Рады": "Так трудились языками на эфирах, что даже в зал не ходили голосовать. Я могу всех успокоить внеочередных выборов не будет".
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А вони не дрімають, страшно шо відбувається
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В Белом доме сообщили, что Трамп и Абэ осудили продолжающиеся дестабилизирующие и провокационные действия КНДР и подтвердили "нерушимые оборонные обязательства двух стран друг перед другом". Кроме того, главы США и Японии договорились "продолжать тесное сотрудничество". "Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей"
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Під час теледебатів з Мартіном Шульцем вона підкреслила, що "Туреччина не повинна стати членом Європейського союзу", повідомляє Reuters .
"Я поговорю з моїми колегами, щоб подивитися, чи зможемо ми досягти спільної позиції з цього питання, з метою припинити переговори про приєднання (Туреччини до ЄС - ред.)", - сказала Меркель.
Раніше Ангела Меркель виступила за більш жорстку політику щодо влади Туреччини.
Вона наполягає на "рішучій реакції" у відповідь на затримання своїх співвітчизників.
6 липня стало відомо, що в Стамбулі поліція затримала 12 правозахисників, у тому числі голову організації Amnesty International у цій країні Еділя Есера.
Пізніше глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив про зміну політики Берліна щодо Туреччини. Так, Берлін перегляне свою економічну політику щодо Анкари та закликає громадян до особливої обережності під час поїздок і подорожей до Туреччини.
19 липня МЗС Німеччини викликав посла Туреччини, поставивши вимогу негайного звільнення всіх затриманих.
http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/merkel-turechchina-ne-povinna-stati-chlenom-jevrosojuzu-1789923.html
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