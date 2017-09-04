EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины
  12247  52
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8868) расследование (2321) Енин (57) Вороненков Денис (177)

 Убийство Вороненкова фактически раскрыто. Ключевые моменты уже известны следствию, - Енин

убийство вороненков

Убийство бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова фактически раскрыто.

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Insider, передает Цензор.НЕТ.

"Оно (убийство Вороненкова. - Ред.) фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена ​​жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - рассказал Енин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обращение Януковича к Путину о введении войск РФ в Украину должно было легитимизировать захват Крыма, - показания Вороненкова ГПУ

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.

Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
То есть выявлена и ликвидирована вся обеспечивающая агентура? 55 арестов? Шо за бред! Опять в обвинении будет "невстановлена особа".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так огласите в ООН,требуйте признания РФ страной террористом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там все исполнители местные. В РФ умеют работать со 100процентными трупами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты откуда знаешь?Информация секретная,тебе лично куратор сказал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Простая логика. Не будут палить в таком простом деле кадровых работников. Только местный биомусор. Нельзя противника считать идиотами априори. Можно и поплатиться головой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут нужно знать ФАКТЫ,а у тебя их нет,знать ты не можешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
То что я сказал это не факт. Это даже больше чем факт. Так оно и есть на самом деле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Напомню,в Лондоне сработали сами россияне по Литвиненко,ФСБ деградировать до уровня колхозного клуба,сразу всех вычтслили
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага. Сравнил .... с пальцем. Попробуй подданного Её Величества на мокруху подписать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот сейчас поржал... Вы в самом деле думаете, что все британцы- сплошь хорошо воспитанные джентельмены в драповых пальто и с трубкой...там быдла не меньше, чем на моей ридной полтавщине...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы претесь против фактов с домыслами. Факты такие: в Великобритании никого из граждан завербовать на убийство не удалось. Пришлось все делать своими руками. У нас удалось найти и киллера и человек 20-30 для обеспечения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Савелий Пузо: "...там быдла не меньше, чем на моей ридной полтавщине..."
Ну, глядя на тебя - трудно возразить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотя в отношении Лондонщины - есть серьезные сомнения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор! Где новость о требовании Кадырова развернуть эрефскую внешнюю политику на 181 градус? Чурка угрожает Кремлю непадетски.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это про события в Мьянме? Так эту страну на карте мира 5% населения только найти сможет. Тут уж скорее "голос Вождя" просто анонсирует события.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Показательно, что тысячи мусульман вышли на несанкционированый митинг под посольством Мьянмы в мацквабаде и ни один мусорок не рыпнулся! Это вам не кацапская оппозиция, чтобы в газенвагены набивать, тут и по каске кирпичём получить запросто, или кинжалом под броню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот и я о том же. Не похоже на заранее спланированную акция как с Савченко например.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну тысяч там не было. Пара сотен. Полиция молитву не прерывала. Посоветовали всем разойтись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
РБ головного мозга‏ @belamova 45 мин.45 минут назад
В Грозном массовый митинг в поддержку мусульман Мьянмы.
Чечня - это конечно никакая не Россия

Убийство Вороненкова фактически раскрыто. Ключевые моменты уже известны следствию, - Енин - Цензор.НЕТ 1349
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну чтоб религиозные чувства не обидеть, и потом, их же много...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут какой то Рубикон прямо. Анонсирует что? Третий фронт в Мьянме??????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все таки Третий Фронт? Может быть. Но это авантюра за край. В России полно буддистких регионов. А Шойгу кто? Так что держим кулачки за другой вариант.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что Вы! Я только про важные заявления от важных людей подумал. Пальчиком там погрозят или скажут чего...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это если они не поддержат протесты мусульман,а они уже обосрались и поддерживают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну ты даешь! В совбезе ООН рф всегда на стороне бывшей Бирмы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В ООН кацапы вместе с Китаем заблокировали этот вопрос,а я говорю о вчерашних несанкционированных протестах в москве,никто никого не ганял и не щемил ,это не одиночные пикеты,где на одного десять ментов,а вчера только издалека наблюдали мусора обосавшись
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 40 мин.40 минут назад
Кадыров смело выступил против позиции отщепенца Чуркина, постоянно налагавшего вето на резолюции против правительства Мьянмы в СовБезе ООН
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
киллер убит, а задержан предполагаемый водитель, который мог таким и не быть. Тут до расскрытия ещё как до неба рачки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раскрыли лишь благодаря охраннику Вороненкова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и что , цепочку заказчик - исполнитель всю отработали или так , пальцем на восток покажете и на том всё
 показать весь комментарий
Ответить
 
Адесса‏ @alisaod2016 36 мин.36 минут назад
Первого русского кого убил Рамзан в 16 лет это был русский солдат, последнего кого он убьет это будет русский президент.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щоб вы уже все отцепились,именно это говорит между строк пан Енин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вообще то ....Енин может и не понимать что означает понятие "раскрытие преступление " ...на заре своей трудовой деятельности в 2002-2005 годах Енин был опером в управлении разведки СБУ и СВР...после чего работал по посольствам и МИДам, никогда не был ни опером на земле, ни следаком ни прокурором ...никогда не раскрывал преступлений, и может даже не понимать что это такое
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийство Вороненкова фактически раскрыто. Ключевые моменты уже известны следствию, - Енин
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти