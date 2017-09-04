 Российский композитор Корнелюк попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте центра "Миротворец" появилось сообщении о внесении в базу организации российского композитора и исполнителя Игоря Корнелюка.
Среди причин внесения Корнелюка в списки организации называют "открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине" и
"Участи в попытках легализации аннексии Крыма российскими оккупантами".
Напомним, что Игорь Корнелюк - это популярный российский и советский композитор и певец, автор саундтреков к кино и телесериалам.
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Но таланта мало для того, чтоб оставаться честным человеком и не пользоваться ворованным.
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-Что ж этот поц Корнелюк мог сказать в ответ?
- есть билет на балет,
- на паром из Крыма билета нет.
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Дождь, а может быть падает снег,
Всё равно, - бесконечно надеждой согрет,
Я вдали вижу мост, которого нет...
Где легко найти страннику приют,
Где, наверняка, помнят и ждут,
День за днём, то теряя, то путая след,
Я иду по мосту, которого нет...
Кто ответит мне, что судьбой дано.
Пусть об этом знать не суждено
Может быть за порогом растраченных лет
Я найду этот мост, которого нет...
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Пусть растает этот дым
Чтобы не был ты один и я один
Я разучился мечтать,
Увы,
А вы?
Я не умею понять,
Увы,
А вы?
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Так и надо - все говорят,
Так и надо - сам виноват...
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Довелось увидеть фрагмент интервью Янины Соколовой с Алексеем Серебряковым, который уехал жить в Канаду, но продолжает сниматься в российском кино. На вопрос Янины война между Украиной и россией есть? товарищ глубоко задумался и ответил "Да. Война в глупости." На уточняющий вопрос о какой глупости речь, опять пауза и ответ "ну вот украинские власти запретили яндекс и ВКонтакте".
И ни слова о российских военных, танках, градах, убивающих украинцев. Еще один "принципиальный и прогрессивный" россиянин.
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Российский музыкант Валерий Сюткин считает, что отделение Крыма от России было исторической ошибкой, а теперь, после аннексии полуострова, "справедливость может быть восторжествовала".
http://gordonua.com/news/crimea/syutkin-operaciyu-v-krymu-putin-provel-blestyashche-istoricheskaya-spravedlivost-vostorzhestvovala-31581.html
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Следующим президентом россии сможет стать тот, кто примет ислам.
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О так і знищують нашу Землю
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Вниманию высокодуховных свидетелей "крымского" моста:
Через сутки после установки арки опоры "моста" начали проседать, примерно на метр в сутки. Ждем штормов и ледохода. Это для вас плохие новости. Хорошие - ваши хозяева успешно спионэрили какбэ ваше бабло.
На данный момент работы остановлены, однако работникам, которые задействованы на строительстве запретили разглашать эту информацию, - сообщает УНИАН.
"После вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Проседание продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку осадки опор", - написал блогер Илья Валиев. Блогер добавил, что работникам сейчас приказали хранить молчание.
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