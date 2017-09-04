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 Политика Украины
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 Российский композитор Корнелюк попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму

корнелюк

Российский и советский певец, композитор, исполнитель песен "Город, которого нет" и "Дожди" Игорь Корнелюк попал в базу украинского сайта "Миротворец".

Как передает Цензор.НЕТ, на сайте центра "Миротворец" появилось сообщении о внесении в базу организации российского композитора и исполнителя Игоря Корнелюка.

Среди причин внесения Корнелюка в списки организации называют "открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине" и
"Участи в попытках легализации аннексии Крыма российскими оккупантами".

Напомним, что Игорь Корнелюк - это популярный российский и советский композитор и певец, автор саундтреков к кино и телесериалам.

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Помню его популярность, но честно большого таланта у него нет. Потеря его для Украины равна нулю.
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скажем так ... я рыдать, не буду ... а воообще ? ... кто это ? .... определения - жирный пидор, не предлагать ..... гыыыыы
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Кто это...Типа ты кто? Ну дед Пихто и конь в пальто.
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дед Пихто, заслуживает, больше уважения, чем эта ...волосата падаль
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Кто-кто?.. Очередной подхуйловец прогнулся... И пусть "... съест перед ЗАГСом свой паспорт" - он ему уже не нужен.
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Вы его скорее всего по певческой карьере помните. Он композитор, там его талант.

Но таланта мало для того, чтоб оставаться честным человеком и не пользоваться ворованным.
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итальянский эсминец , судя по пушке...ммм в Одессе, что ли ?
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- Предьявите билет...
-Что ж этот поц Корнелюк мог сказать в ответ?
- есть билет на балет,
- на паром из Крыма билета нет.
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Ночь и тишина, данная на век,
Дождь, а может быть падает снег,
Всё равно, - бесконечно надеждой согрет,
Я вдали вижу мост, которого нет...

Где легко найти страннику приют,
Где, наверняка, помнят и ждут,
День за днём, то теряя, то путая след,
Я иду по мосту, которого нет...

Кто ответит мне, что судьбой дано.
Пусть об этом знать не суждено
Может быть за порогом растраченных лет
Я найду этот мост, которого нет...
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Вы правы. Она автор практически всех песен Корнелюка.

Пусть растает этот дым
Чтобы не был ты один и я один

Я разучился мечтать,
Увы,
А вы?

Я не умею понять,
Увы,
А вы?
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Я, честно говоря, давно не слушаю российскую эстраду, поэтому кроме давней "Ночь и тишина" чего-то похожего на песню из всего "наследия" Корнелюка не знаю.
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Корнелюка тоже давно не слушаю, а вот стихи иногда читаю. Нравится и ничего тут не поделаешь.
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опоры подним просели, писец пришел этому мосту
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в крыму, поголовно - совки.... тем более, их , не будет жалко
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Ну не все в Крыму совки, но зайд залётных там таки хватает... Мечтой советского кадрового офицера-прапорщика было начать службу в мухосранской глуши Сибири, Дальнего Востока, или на севере, а закончить в Крыму или, хотя бы в Украине, с получением квартиры, машины, дачи... Вот срани кацапской и насобиралось...
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... и сколько же иудушек иудейских используют украинские фамилии... мимикричи приспособленские!
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ещё один долбо@б нарисовался.недострана не перестаёт плодить дебилов
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Хорошо что мама КОЗА Гурченко не дожила до этого времени ,чтобы увидеть этого кремлёвского лизуна ВОЛКА Бояркского
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А неизвестно, что Люся Гурченко бы говорила о "братской дружбе" и о войне между "братьями"...
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Вспомнилась песня этого клоуна :
Так и надо - все говорят,
Так и надо - сам виноват...
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Там кроме Макаревича вменяемые есть?
Довелось увидеть фрагмент интервью Янины Соколовой с Алексеем Серебряковым, который уехал жить в Канаду, но продолжает сниматься в российском кино. На вопрос Янины война между Украиной и россией есть? товарищ глубоко задумался и ответил "Да. Война в глупости." На уточняющий вопрос о какой глупости речь, опять пауза и ответ "ну вот украинские власти запретили яндекс и ВКонтакте".
И ни слова о российских военных, танках, градах, убивающих украинцев. Еще один "принципиальный и прогрессивный" россиянин.
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до недавнего времени очень уважал Шнура. но и этому персонажу тоже удалось в ЧС "Миротворца" попасть.Ибо нех@й шастать
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Шнуру плевать на политику, он тупо зарабатывает. Сам говорил.
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нет, не видел, все поголовно имперцы ...но дань платят исправно ...хыыыы, твари
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"Там кроме Макаревича вменяемые есть?..." - Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили... Да, от Валерия Сюткина я не слышал кривого слова о Украине... Ну да, ну да - он друг Макаревича!
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Сюткин: Операцию в Крыму Путин провел блестяще, историческая справедливость восторжествовала.
Российский музыкант Валерий Сюткин считает, что отделение Крыма от России было исторической ошибкой, а теперь, после аннексии полуострова, "справедливость может быть восторжествовала".
http://gordonua.com/news/crimea/syutkin-operaciyu-v-krymu-putin-provel-blestyashche-istoricheskaya-spravedlivost-vostorzhestvovala-31581.html
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Корнелюк, падлюка, смени фамилию, не позорь козацкие корни, морда жирная...
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Ещё один маланец Глоба пытается примазаться к козацким корням!
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да сейчас таких - каждый второй. Иной раз просто смешно становится, видя как очередной поц с израильским паспортом рвет тельняшку за "свою" страну и народ...
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вейшнорийский еврей..в Кадырбурге гасте рит он давненько уже...
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это у которого "один билет на балет!? а на трамвай билете нет???"
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ты защитник кацапов ? .... палишся мордва
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А кому вообще он нужен? Его дебильные песенки ещё (после идиотизма нулевых годов) ещё кто-нибудь слушает?
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Да пусть эти клоуны ездят по разнарядке Кремля хоть и на оккупированный Донбасс,но в Украину только по биометрическим паспортам ,где можно фильтровать этих недотёп.
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помню, как козел прыгал этот композитор на сцене, трезвым взглядом глянешь, так дурак дураком, это и подтвердилось со временем окончательно
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Россия остановила строительство моста на оккупированном Крыме из-за русской рукожопостиРоссийский композитор Корнелюк попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8457

Вниманию высокодуховных свидетелей "крымского" моста:

Через сутки после установки арки опоры "моста" начали проседать, примерно на метр в сутки. Ждем штормов и ледохода. Это для вас плохие новости. Хорошие - ваши хозяева успешно спионэрили какбэ ваше бабло.
Российский композитор Корнелюк попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2639

На данный момент работы остановлены, однако работникам, которые задействованы на строительстве запретили разглашать эту информацию, - сообщает УНИАН.

"После вчерашнего монтажа пролета крымского моста, одна опора просела на метр, вторая на полтора. Проседание продолжается. Работы приостановлены, что делать, никто не знает. Надеются на остановку осадки опор", - написал блогер Илья Валиев. Блогер добавил, что работникам сейчас приказали хранить молчание.

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пусть песни поёт про бандитский пидербург, да вообще нужно вовремя уходить со сцены, с рашен совковых звёзд уже пыль сыпется как пугачёва, кобзон и остальные.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский композитор Корнелюк попал в базу "Миротворца" за гастроли в оккупированном Крыму
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