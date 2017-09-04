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 Политика Украины
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 Смысл получения "Джавелинов" ВСУ - принуждение россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений, - Тымчук

армия тымчук

Получение Украиной противотанкового оружия "Джавелин" заставит страну-агрессора РФ выполнить минские соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"В преддверии, будем надеяться, позитивного решения США о предоставлении нам летального оружия, в украинском информпространстве происходит какой-то феерический цирк. СМИ вытаскивают пачками какие-то тела, именующие себя "военными экспертами", несущих откровенный бред и по сути дискредитирующих (не знаю, с какой целью) идею предоставления ВСУ американских ПТРК", - написал он.

Тымчук отметил, что на сегодняшний день в мире всего три поколения ПТРК: ""Джавелин" - это третье поколение. Две главные фишки: принцип "выстрелил и забыл" и возможность поражения бронированной цели сверху (где наименьшая толщина брони)".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Фантом", "Тайпан", "Горлиця", - в "Укроборонпроме" рассказали о новейшем вооружении для ответа на вызовы гибридной войны. ИНФОГРАФИКА

Он также напомнил, что украинский ОПК производит только ПТРК второго поколения (Стугна, Корсар, для особо одаренных: Скиф это и есть Стугна, только с другим прибором наведения - производства РБ): "Это не означает, что у нас тупые конструкторы. Это означает, что четверть века - с начала Независимости - украинский ОПК был нелюбимой дочкой украинской власти. Все вопросы к кравчукам и кучмам, которые сейчас с умным видом рассуждают, как нам жить дальше".

"Смысл получения "Джавелинов" ВСУ - это принцип принуждения россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений. Если каждое ростовско-бурятское чмо будет понимать, что нельзя просто так выехать на своем уральском Т-72 и безнаказанно пошмалять в сторону позиций ВСУ, эти находящиеся в перманентной коме соглашения, глядишь, и заработают", - резюмировал руководитель группы ИС.

Смысл получения Джавелинов ВСУ - принуждение россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений, - Тымчук 01

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Нам більше потрібні протикорабельні ракети, щоб унеможливити морський десант на узбережжя біля Одеси! Джавеліни розглядають наші танки як мішень, так само як і танки терористів, тому для використання Джавелінів потрібно обладнати наші танки системами розпізнавання свій-чужий. Використання ПТРК яке наводиться самостійно і сприймає будь який профіль радянської бронетехніки як ціль закінчиться тим що ракети будуть влучати в наші БМП та танки, тому що наша бронетехніка буде ближча до місця запуску, ніж ворожа і Джавелін буде наводитись на неї в першу чергу як на більш небезпечну ціль! Тому використовувати Джавеліни можна тільки в тилу ворога, де на 2-3км немає жодного українського танку, БМП, БТР чи МТЛБ! Це не дуже зручна зброя для нас! Нам краще обладнати більшу кількість танків апаратурою управління протитанковими ракетами Комбат і з танків вести вогонь по ворожій бронетехниці з відстані 5км! Також нам краще стріляти з протитанкових гармат МТ-12 Рапіра протитанковими ракетами Стугна на 5км! Саме на цьому потрібно концернтруватись! В нас досі танки та гармати не обладнані під стрільбу ракетами і самих ракет немає, а це значно послаблює нашу оборону у випадку повномасштабного наступу ворога! Джавелін це високотехнологічна зброя для високотехнологічної армії, а ми воюємо танками середини минулого століття! Потрібно просити те що дійсно потрібно - протикорабельні ракети! І забирати назад свої газові платформи, знищуючи будь які кораблі терористів, які будуть цьому протидіяти!
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Не понимаю, где вы взяли предположение, что Джавелин наводится самостоятельно на профиль техники (этот профиль запрограмирован в ракету? ) и будет выбирать ближнюю цель. Цуль выбирает оператор в момент наведения, как только цель зафиксированна - ее инфракрасный профиль передается ракете, которая начинает отслеживать движения цели и следовать за ней. Ракета следует за своей целью и не "видит" остальной техники вокруг так что не может случайно выбрать свой танк на 300 метрах вместо танка, на который она была наведена, на 3 км.
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ПТРК які наводяться на ціль з зони прямої видимості є і в Україні! Всі ці Стугни, Корсари, Бар'єри та старі радянські ПТРК наводяться саме на видиму ціль і мають дальність 5-7км, проти 2км дальності Джавеліна, тому використовувати Джавелін замість Стугни чи старого радянського ПТРК немає жодного сенсу! Джавелін має сенс використовувати саме там де потрібно стріляти з закритої позиції, через будинок, через пагорб, через першу лінію оборони, щоб Джавелін сам шукав ціль на закритих позиціях терористів, з яких вони ведуть обстріл.
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У цього кадра тема зброї, як у бабусь тема політики
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Вы не понимаете, как работает Джавелин. Он не может _искать цель_. Его преимущество в том, что цель находит оператор и стреляет, после этого оператор волен делать что угодно вместо того, чтобы продолжать сопровождение цели как то нужно для управления ракетами по проводу или методом лазерной подсветки.
Успешная дальность использования Джавелина до 4700 метров. В отличии от лазерной/проводной системы наведения, ракета способна бить по цели сверху а не в лоб. И оператор находиться на много в большей безопасности. Понятно, что не стоит избавляться от наших антитанковых систем, но Джавелины действительно более современное и умное оружие.
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Какие минские договорняки?Смысл мочить россиянскую сволочь ,остальное набор слов
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а еще придумали дичь- процесс "зеркального" отвода войск"
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Обидно, да! Бодливой корове бог рога не дал! У которых есть возможность мочить. но нет желания, а тут есть желание, но нет возможности! Зрада зрадская!
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Тимчук з Місяця впав. Так хуйло і виконає все, ага.
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150000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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Америка по миру пойдет, если шмалять по каждому русскому КАМАЗу, а вот показательный пример штук 100 и еще на камеру заснять и вывалить в нет, обыглившихся бурятов - отличный пропагандийский шаг ....
ну а нам кончно делать и делать свое..никто не даст нам избавленья....
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Просто нужно больше убивать русни, на мирной территории Украины.
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За боле,чем три года войны Гарант не удосужился построить или приспособить завод по выпуску боеприпасов,в том числе и под стандарты НАТО.После Балаклеи мы- безоружные.Говорильня и таскание воды в сите.Солдатики наши на войне и в тылу кроме ранений зарабатывают гастриты,язвы желудка,болезни зубов от крайне негативного и антинаучного питания. Хуже застарелого совка.Все знают и знаменитое Авось всех дегенералов устраивает.Сплошная старческая толстожопая некомпетентность.
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Ураине нужны джевелины, что бы убивать кацапов! Это правда и не стоит ее маскировать. Не будет кацапов - не быдет войны!
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Тымчук, а как же наши хлопцы кацапские танки раньше одними гранатами мочили и очень успешно? А сейчас, оказывается, для этого обязательно нужны какие-то джавелины. А по старому - эфкой, уже не получается?.. Чож ты сам себе противоречишь...
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ну когда я написал здесь, что Стугна и Корсар устаревшая хрень (лазерная подсветка цели гасится современными средствами - лучше еще более старое проводное сопровождение) и не разу не Джавелин (принцип выстрелил и забыл)... - чуть был не заклеван, за то что не радуюсь бурно вместе со всеми успехами родного Укроборонпрома...
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у говорящей каски, внезапно появившейся неизвестно откуда в 2014 году и ставшей непонятним образом депутатом ВР за неизвестно какие заслуги, весьма богатая фантазия
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Особливо про стрельнул и забыл.Це як раз про пацаков.Щоб их рожи ни в бинокль ни в прицел,не бачити
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VASILY MAXIMOV‏ @vasilymaximov 42 мин.42 минуты назад
UPD Рано утром в Екатеринбурге (не Новосибе, сорри) автомобиль, груженный газовыми баллона въехал в фойе кинотеатра. Сообщают нижеследующее:

Смысл получения "Джавелинов" ВСУ - принуждение россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений, - Тымчук - Цензор.НЕТ 5381
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Это коммент-замануха для раскрутки сайта?

"В Министерстве юстиции Украины планируют запретить выезд за границу мужчинам, которые не платят алименты на детей."
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Смысл получения "Джавелинов" ВСУ - принуждение россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений, - Тымчук - Цензор.НЕТ 1920 ракетний комплекс "Корсар + оснастить комплексы принципиально другой системой наведения.
Как и в случае с Javelin, из «Корсара» можно стрелять с плеча. Дальность действия у обоих ПТРК одинакова - 2, 5 км. Однако основное отличие украинских ПТРК - это система наведения на цель. В американской ракете используется инфракрасная головка самонаведения, позволяющая действовать по принципу «выстрелил уничтожил и забыл», а украинская ракета - наводится лазерным лучом. То есть, стрелять из ПТРК Javelin проще. Кроме того, ракеты, выпущенные из украинских , бьют в лобовую часть танка, которая всегда хорошо бронирована, а ракеты Javelin с инфракрасной системой наведения, поражают цель сверху, что более эффективно. Javelin Корсар

Экс-замглавы "Укроборонпрома": Выстрел из американского Javelin стоит $X тыс., а из украинского "Корсара" - в X раз дешевле
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Если оснастить Корсар другой системой наведения - то получим не корсар. И в таком случае еще надо узнать, какова будет стоимость комплекса в целом и выстрела из него.
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сша покупает и ставит экономит $ X тысяч на выстреле и не только другие страны нато
Это востребованный товар, спрос на который постоянно рос в мире, и Украина буквально до последнего времени (войны ) продавала его."Комбаты", "Стугны" и "Корсары
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Конечно конструкторы не тупые.Потому,что это так было поставлено,вброшено в общество, наконец разрекламировано,что престижно быть и выгодно юристом, врачем, финансистом, психологом...и т.д. А инженер это такое. А как оказалось--нет-с. Помимо узкой своей специализации,что бы творить,он должен знать высшую математику,физику,химию и мн.др. Кто может похвастаться такими универсальными знаниями?. А знать даже выс.матем., это иметь не только аналитический ум,память,а и быстроту реакции этого ума на проблему(острый ум).Разумеется речь идет о инженере, а не имеющего только диплом оного. Вот и получилось,что в О.П.К.,финансистов и юристов до фига,а изобретателей,шаром кати. И зарплаты, высший ум -низкая зарплата.Какой стимул.Вот и рассуждают Тымчуки о "джавелинах".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСмысл получения "Джавелинов" ВСУ - принуждение россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений, - Тымчук
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