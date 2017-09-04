 Смысл получения "Джавелинов" ВСУ - принуждение россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"В преддверии, будем надеяться, позитивного решения США о предоставлении нам летального оружия, в украинском информпространстве происходит какой-то феерический цирк. СМИ вытаскивают пачками какие-то тела, именующие себя "военными экспертами", несущих откровенный бред и по сути дискредитирующих (не знаю, с какой целью) идею предоставления ВСУ американских ПТРК", - написал он.
Тымчук отметил, что на сегодняшний день в мире всего три поколения ПТРК: ""Джавелин" - это третье поколение. Две главные фишки: принцип "выстрелил и забыл" и возможность поражения бронированной цели сверху (где наименьшая толщина брони)".
Он также напомнил, что украинский ОПК производит только ПТРК второго поколения (Стугна, Корсар, для особо одаренных: Скиф это и есть Стугна, только с другим прибором наведения - производства РБ): "Это не означает, что у нас тупые конструкторы. Это означает, что четверть века - с начала Независимости - украинский ОПК был нелюбимой дочкой украинской власти. Все вопросы к кравчукам и кучмам, которые сейчас с умным видом рассуждают, как нам жить дальше".
"Смысл получения "Джавелинов" ВСУ - это принцип принуждения россиян на Донбассе к выполнению Минских соглашений. Если каждое ростовско-бурятское чмо будет понимать, что нельзя просто так выехать на своем уральском Т-72 и безнаказанно пошмалять в сторону позиций ВСУ, эти находящиеся в перманентной коме соглашения, глядишь, и заработают", - резюмировал руководитель группы ИС.
2930 32
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Помощь Украине
Террористы на Донбассе вдвое увеличили количество обстрелов. ВИДЕО(11)
Один украинский воин получил ранения в результате гранатометного огня врага на подступах к Марьинке, - штаб(8)
Грицак - главе ФСБ: Вы готовы были взорвать своих граждан, чтобы дать основания для вторжения в Украину. ВИДЕО(159)
Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила растет, - экс-командующий Сухопутных войск Польши(225)
Почему Савченко до сих пор не исключили из Комитета ВР по нацбезопасности и обороне?(0)
Мать пленного российского наемника Агеева жалуется на бездействие консулов(127)
МИД Украины осудил блокирование оккупантами храма УПЦ КП в Симферополе(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Успешная дальность использования Джавелина до 4700 метров. В отличии от лазерной/проводной системы наведения, ракета способна бить по цели сверху а не в лоб. И оператор находиться на много в большей безопасности. Понятно, что не стоит избавляться от наших антитанковых систем, но Джавелины действительно более современное и умное оружие.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну а нам кончно делать и делать свое..никто не даст нам избавленья....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
UPD Рано утром в Екатеринбурге (не Новосибе, сорри) автомобиль, груженный газовыми баллона въехал в фойе кинотеатра. Сообщают нижеследующее:
Ответить
Отакої
Ответить
"В Министерстве юстиции Украины планируют запретить выезд за границу мужчинам, которые не платят алименты на детей."
Ответить
Как и в случае с Javelin, из «Корсара» можно стрелять с плеча. Дальность действия у обоих ПТРК одинакова - 2, 5 км. Однако основное отличие украинских ПТРК - это система наведения на цель. В американской ракете используется инфракрасная головка самонаведения, позволяющая действовать по принципу «выстрелил уничтожил и забыл», а украинская ракета - наводится лазерным лучом. То есть, стрелять из ПТРК Javelin проще. Кроме того, ракеты, выпущенные из украинских , бьют в лобовую часть танка, которая всегда хорошо бронирована, а ракеты Javelin с инфракрасной системой наведения, поражают цель сверху, что более эффективно. Javelin Корсар
Экс-замглавы "Укроборонпрома": Выстрел из американского Javelin стоит $X тыс., а из украинского "Корсара" - в X раз дешевле
Ответить
Ответить
Это востребованный товар, спрос на который постоянно рос в мире, и Украина буквально до последнего времени (войны ) продавала его."Комбаты", "Стугны" и "Корсары
Ответить
Ответить
Ответить