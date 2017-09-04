 США и Украина проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Беларуси.
"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации", - сообщает ведомство.
Как отмечается, целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.
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Мы не такие. Мы будем смотреть, чтобы с нами так не сделали!
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А "вы", это кто?
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или снимайте на "память" или "упустите" кое-что на пару тонн (американцы то помнят про Хиросиму), или хоть засыпьте... хлоркой (залейте доместосом)
ну только не просто... "полетайте"!!!
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