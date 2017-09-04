EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, За рубежом
  665  10
Все про:авиация (1839) Беларусь (2732) США (13343) учения (1988)

 США и Украина проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

самолет

Миссия Соединенных Штатов Америки и Украины проведет наблюдательный полет над территорией Беларуси и России в рамках Договора по открытому небу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Беларуси.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации", - сообщает ведомство.

Как отмечается, целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запад-2017" - это составляющая более глобальной стратегии. РФ планирует завести в Беларусь 4162 вагона военных грузов и оставить две дивизии, - Грицак
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Боевая свинья-это нахрюканный боярышником и обосранный ихтамнет с автоматом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прихватите с собой гуманитарку из "папы и мамы" и киньте ее этим свиньям, а то русляндия уже 500 лет живет круглой сиротой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это скрепаные рашканавты так "наблюдают" в Грузии или Сирии! Бомбер-носитель-руССкага-"мира" сбросил кусочек своего дерьма на чужую землю! И лупит сучара по жилым кварталам - это честь и слава русских офицеров! И слово русского офицера - царское слово, захотел - дал, захотел - забрал взад! Гниды наиполнейшие, готовые выполнить любой преступный приказ Хуйла - сами стали международными преступниками-террористами и подельниками Хуйла!!!
Мы не такие. Мы будем смотреть, чтобы с нами так не сделали!
 показать весь комментарий
Ответить
 
вообще-то это Израиль наблюдает за террористами.
А "вы", это кто?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну что ж так просто наблюдать?
или снимайте на "память" или "упустите" кое-что на пару тонн (американцы то помнят про Хиросиму), или хоть засыпьте... хлоркой (залейте доместосом)
ну только не просто... "полетайте"!!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША и Украина проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти