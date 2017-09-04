 Грицак о группе Вагнера (Уткина): Это похоже на частную армию Путина, которая имеет на вооружении танки, БТР, БМ-21 "Град" и тяжелую артиллерию

Об этом Грицак рассказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.
"В конце мая 2014 года была создана "группа Вагнера". Это бывший гражданин, родился на Кировоградщине, Уткин. Так вот тогда "группа Вагнера" насчитывала 10 человек. Они приписывают себе, как нам известно, сбивания украинского Ил-76 с десантниками над Луганском", - рассказал глава СБУ.
"На конец августа 2014 года это было уже 300 человек. В 2015 году 1350 человек Вагнера были отправлены в Сирию. Впоследствии она разрослась и более тысячи наемников этой структуры были отправлены в Сирию. Через три месяца их забрали. Потом в начале 2016 года их снова ввели в Сирию. Их усилили, увеличили количество. Сейчас их потихоньку оттягивают из Сирии", - рассказал Грицак.
"В составе ЧВК "Вагнера" высокопрофессиональные в целом бывшие представители спецназа, которые будут использованы в первую очередь российским военным руководством там, где они не смогут официально использовать армию. Сначала прошла обкатка 10 человек. Сейчас по нашим данным их около 5 тысяч. Мы сейчас работаем в этом направлении. Нам удалось установить более 1400 бойцов ЧВК "Вагнера", - отметил Грицак.
Глава СБУ подчеркнул, что такая группировка - это фактически мощная частная военная карманная армия, имеющая на вооружении танки, БТРы, БМ-21 "Град" и тяжелую артиллерию.
"Они создали мощную карманную армию, которая имеет на вооружении танки, БТР, БМ-21 "Град" и тяжелую артиллерию. На что это похоже? Это похоже просто на частную армию Путина. Если появится завтра вопрос дестабилизации ситуации, не дай Бог, в Беларуси, странах Балтии или Молдове - первые, кто пойдут в гражданской форме туда, это будут представители ЧВК "Вагнер". Поэтому мы ведем работу по установлению персоналий, членов ЧВК "Вагнер", чтобы предоставить эту информацию, обнародовать ее и чтобы наши партнеры в Европе тоже знали их поименно. Мы тем самым усиливаем европейскую безопасность. У нас есть очень хороший материал. И если они думают, что мы не работаем, не занимаемся. Это не просто военная составляющая. В ЧВК есть пропагандистская, агентурная составляющая. Это очень мощная машина", - пояснил Грицак.
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По данным СМИ, Уткин в 2013 г. оставил Российские вооруженные силы, стал участником частной военной компании и, по разным данным, воевал в Сирии, а также принимал участии в агрессии на юго-востоке Украины.
В августе 2016 г. сообщалось, что официального названия у ЧВК Вагнера нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются, ее лагерь находится в Краснодарском крае на хуторе Молькино и там же дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.
Ранее Цензор.НЕТ писал об этом более детально: Раскрыта тайна личности Вагнера - российского офицера, главы крупнейшей частной военной компании РФ, который устранил Мозгового, Дремова и других лидеров террористов, а сейчас воюет в Сирии.
Напомним, в декабре стало известно, что Вагнер (Уткин) присутствовал в Кремле на приеме в в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года. На присутствие Уткина "Вагнера" в Кремле обратили внимание журналисты "Фонтанки", изучившие новостной сюжет Первого канала о торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря.
На кадрах им также удалось разглядеть и заместителя Вагнера, 54-летнего полковника полиции в отставке, ветерана милицейского спецназа, в прошлом - артиллериста-десантника, ветерана Афганистана и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Трошева.
В августе этого года журнал РБК опубликовал расследование о так называемой группе Вагнера, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. По данным издания, официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются.
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А как по другому объяснить наличие такой армии в стране в которой законом запрещено наемничество...??
Для чего эта армия..?? Внутри страны она действовать не может...по причине тех же законов...за пределами страны ее вояки становятся наемниками...что тоже запрещено....
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И буду существовать. Пока люди воюют между собой.
Читал, что финансирование Вагнера сократилось и в Сирии они понесли большие потери.
Игил личности не устанавливает, они их просто убивает.
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За того, кто платит больше, в этом смысле на путлера им насрать - им бабки нужны.
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Мир, благодаря "озабоченным" западным политическим импотентам а-ля Обама, снова возвращается к средневековому "праву" сильного и войнам за территорию. Этим и вызвана судорожная милитаризация, все готовятся к войне.
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