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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:СБУ (14834) Сирия (2506) Донбасс (15945) Грицак Василий (314) наемники РФ (102)

 Грицак о группе Вагнера (Уткина): Это похоже на частную армию Путина, которая имеет на вооружении танки, БТР, БМ-21 "Град" и тяжелую артиллерию

грицак

Глава СБУ Василий Грицак рассказал об участии в войне на Востоке Украины частная военная компания (ЧВК) "Вагнера" (Уткина).

Об этом Грицак рассказал в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

"В конце мая 2014 года была создана "группа Вагнера". Это бывший гражданин, родился на Кировоградщине, Уткин. Так вот тогда "группа Вагнера" насчитывала 10 человек. Они приписывают себе, как нам известно, сбивания украинского Ил-76 с десантниками над Луганском", - рассказал глава СБУ.

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"На конец августа 2014 года это было уже 300 человек. В 2015 году 1350 человек Вагнера были отправлены в Сирию. Впоследствии она разрослась и более тысячи наемников этой структуры были отправлены в Сирию. Через три месяца их забрали. Потом в начале 2016 года их снова ввели в Сирию. Их усилили, увеличили количество. Сейчас их потихоньку оттягивают из Сирии", - рассказал Грицак.

"В составе ЧВК "Вагнера" высокопрофессиональные в целом бывшие представители спецназа, которые будут использованы в первую очередь российским военным руководством там, где они не смогут официально использовать армию. Сначала прошла обкатка 10 человек. Сейчас по нашим данным их около 5 тысяч. Мы сейчас работаем в этом направлении. Нам удалось установить более 1400 бойцов ЧВК "Вагнера", - отметил Грицак.

Глава СБУ подчеркнул, что такая группировка - это фактически мощная частная военная карманная армия, имеющая на вооружении танки, БТРы, БМ-21 "Град" и тяжелую артиллерию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После публикаций о воевавшей в Украине военной компании полковника ГРУ Вагнера (Уткина) российскому журналисту Короткову угрожают расправой, - РосСМИ

"Они создали мощную карманную армию, которая имеет на вооружении танки, БТР, БМ-21 "Град" и тяжелую артиллерию. На что это похоже? Это похоже просто на частную армию Путина. Если появится завтра вопрос дестабилизации ситуации, не дай Бог, в Беларуси, странах Балтии или Молдове - первые, кто пойдут в гражданской форме туда, это будут представители ЧВК "Вагнер". Поэтому мы ведем работу по установлению персоналий, членов ЧВК "Вагнер", чтобы предоставить эту информацию, обнародовать ее и чтобы наши партнеры в Европе тоже знали их поименно. Мы тем самым усиливаем европейскую безопасность. У нас есть очень хороший материал. И если они думают, что мы не работаем, не занимаемся. Это не просто военная составляющая. В ЧВК есть пропагандистская, агентурная составляющая. Это очень мощная машина", - пояснил Грицак.

Смотрите также - Путин вручил государственные награды минимум 8 наемникам группы Вагнера за боевые действия на Донбассе и в Сирии, - блогер. ФОТОрепортаж

По данным СМИ, Уткин в 2013 г. оставил Российские вооруженные силы, стал участником частной военной компании и, по разным данным, воевал в Сирии, а также принимал участии в агрессии на юго-востоке Украины.

В августе 2016 г. сообщалось, что официального названия у ЧВК Вагнера нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются, ее лагерь находится в Краснодарском крае на хуторе Молькино и там же дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ.

Ранее Цензор.НЕТ писал об этом более детально: Раскрыта тайна личности Вагнера - российского офицера, главы крупнейшей частной военной компании РФ, который устранил Мозгового, Дремова и других лидеров террористов, а сейчас воюет в Сирии.

Напомним, в декабре стало известно, что Вагнер (Уткин) присутствовал в Кремле на приеме в в честь Героев Отечества 9 декабря 2016 года. На присутствие Уткина "Вагнера" в Кремле обратили внимание журналисты "Фонтанки", изучившие новостной сюжет Первого канала о торжественном приеме в Георгиевском зале Кремля по случаю празднования Дня Героев Отечества 9 декабря.

На кадрах им также удалось разглядеть и заместителя Вагнера, 54-летнего полковника полиции в отставке, ветерана милицейского спецназа, в прошлом - артиллериста-десантника, ветерана Афганистана и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Трошева.

В августе этого года журнал РБК опубликовал расследование о так называемой группе Вагнера, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. По данным издания, официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются.

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Тю ,так это в мокшании всегда было современ татара-монгольского ига !
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Чому досі всі ці люди не оголошені в міжнародний розшук Україною за міжнародний тероризм?
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Это и есть частная армия хуйла.....
А как по другому объяснить наличие такой армии в стране в которой законом запрещено наемничество...??
Для чего эта армия..?? Внутри страны она действовать не может...по причине тех же законов...за пределами страны ее вояки становятся наемниками...что тоже запрещено....
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к сожалению, это обычная мировая практика,тут цапы не первые - у G4S - 657 тысяч сотрудников в 125 странах мира,ну это как пример и их много
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Первыми были греки чтоль? На службе у Египетских фараонов, лет так-этак 3000 назад...
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G4S это охранная компания......у нее нет на вооружении градов...минометов..и танков.... это совсем другое....
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Если месторождения частные, то и армия их защищающая - тоже.
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Наёмники существуют со времён Древнего Египта...
И буду существовать. Пока люди воюют между собой.
Читал, что финансирование Вагнера сократилось и в Сирии они понесли большие потери.
Игил личности не устанавливает, они их просто убивает.
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Так называемая "частная" -это спец отряд для проведения особо грязных провокаций. Очень высоко оплачиваемые ландскнехты знают чем рискуют,но за "гонорар" готовы убить любого, на кого покажут. Вероятно,что взорванные с собственным народцем дома ( что привели путлера к власти!) дело их ручонок. Надо звонить во все колокола,будить мир!
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Та мир давно имеет дело с наёмника, акстись )) по всему миру они давным-давно воюют.
За того, кто платит больше, в этом смысле на путлера им насрать - им бабки нужны.
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Будущие войны-за такими частными армиями, чтобы государство не несло ответственности. Хитро придумано.
Мир, благодаря "озабоченным" западным политическим импотентам а-ля Обама, снова возвращается к средневековому "праву" сильного и войнам за территорию. Этим и вызвана судорожная милитаризация, все готовятся к войне.
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- при этом сам "Вагнер" - приезжает свободно в Украину к матери. Было журналистное подробное расследование. Тут получается СБУ должно или тырить - или против Вагнера бороться - всё не успевают.
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Стесняюсь спросить, а какой российский закон разрешает создавать частную армию ?
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Что ж новости открываете о человеке, который еще в 2016 году открыто приезжал в Украину по своему паспорту к маме.Я честно думал, что он шпион , работающий на СБУ, но вы так рассказываете о нем , что скорее всего нет. Просто вы орехами и сжиженным газом занимались, когда человек так много поработавший в Украине спокойно приезжал в гости к маме.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГрицак о группе Вагнера (Уткина): Это похоже на частную армию Путина, которая имеет на вооружении танки, БТР, БМ-21 "Град" и тяжелую артиллерию
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