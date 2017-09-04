 Власти Нидерландов проверят участие голландских фирм в строительстве Керченского моста, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщила министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен, передает голландская государственная телерадиокомпания NOS.
По словам Лилианне Плаумен, даже если при этом не было нарушений закона, правительство Нидерландов "ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно". Она также добавила, что руководство страны следует жесткой политике непризнания аннексии Крыма и "никоим образом не стимулирует деятельность, способствующей нормализации ситуации".
По информации газеты De Gelderlander, нидерландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста. Другая компания - Bijlard Hydrauliek - поставила "самую важную часть" для данной техники, утверждает издание.
Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России.
Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил тележурналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым, передает NOS.
Ранее скандал с поставкой оборудования немецкой компании Siemens в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций в отношении России.
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Голяндці діють за принципом "ми самі себе покараємо, шоб не було гірше".
писи. мабуть економічні інтереси голяндців по експорту до США більші ніж в сфері діяльності в козломордії.
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А ось що серпні знайшли українські шукачі скарбів! Оце так...
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Вот да! Вот как он бедненький мог догадаться, что мощнейшие гидравлические домкраты понадобятся для подъема арок моста.
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Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил тележурналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым, передает NOS. Источник: https://censor.net.ua/n453914
Деньги не пахнут, пока тебя не коснется.
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видео -- https://youtu.be/YhC-No3Nj4A
На телеканале "Прямой" Грицак обратился к Бортникову, пристыдив своего российского "коллегу".
"Пользуясь случаем, я обращусь прямо к нему", - сказал Грицак.
Грицак обвинил своего российского "коллегу" в том, что тот без разбору убивает людей, пренебрегая любыми правилами войны.
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Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что передача Крыма в 1954 года в состав Украинской ССР не носила политический характер: это было правильное и структурной решение, повлиявшее в будущем на экономическое развитие полуострова.
Профессор университета Брауна в США Сергей Хрущев отметил, что его отец Никита Хрущев передал Крым Украине исходя из экономической целесообразности. После того, как полуостров отдали Украинской ССР, там началось экономическое развитие, и для реализации ряда проектов было решено, чтобы регион находился под юрисдикцией именно Украины. Также он добавил, что в России откровенно спекулируют передачей Крыма Украине, ссылаясь на различные недостоверные причины, однако никакой политики в этих действиях не было. Данное решение являлось структурным и правильным, отвечающим экономической потребности.
видео -- https://youtu.be/T2PCG89EKSs
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Сильный авторитет, нечего сказать.
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а рошенчик то молчит
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двійника прислав, чи шо??
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????
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Либо "мы не знали" либо "мы ж делали в России".
Вот и все западные "санкции".
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Никакой мост не построят.
Ну если и построят, то его первый же ледоход смоет.
Ну если не смоет, то опоры просядут.
Ну если не просядут - ещё что-нибудь придумаем.
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