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 Политика Украины
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Все про:Керченский пролив (200) Крым (20600) Нидерланды (750) оккупация (7289) проверка (517) санкции (6415) строительство (1771) Керченский мост (60) Siemens (50)

 Власти Нидерландов проверят участие голландских фирм в строительстве Керченского моста, - СМИ

керченский

Власти Нидерландов проверят законность участия двух нидерландских компаний в строительстве моста через Керченский пролив.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом сообщила министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен, передает голландская государственная телерадиокомпания NOS.

По словам Лилианне Плаумен, даже если при этом не было нарушений закона, правительство Нидерландов "ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно". Она также добавила, что руководство страны следует жесткой политике непризнания аннексии Крыма и "никоим образом не стимулирует деятельность, способствующей нормализации ситуации".

По информации газеты De Gelderlander, нидерландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста. Другая компания - Bijlard Hydrauliek - поставила "самую важную часть" для данной техники, утверждает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передача Крыма Украине в 1954 году была правильным и структурным решением, никакой политики не было, - сын Хрущева. ВИДЕО

Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России.

Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил тележурналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым, передает NOS.

Ранее скандал с поставкой оборудования немецкой компании Siemens в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций в отношении России.
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Голландия умеет мосты строить, на воде стоит.
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Вооот , скоро узнаем , что Европа, куда стремится Украина, вообще все умеет , и пример для подражания, а вовсе не гейропа, останется только вопрос за, что Украину убивали, выродки кацапские.
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Я давно это знал и применял эти знания на практике.
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Ліля, не будь наівною як 5 копійок. Все голяндці знали і цей геволт у нідерландах пішов тому, що США пригрозили застосовувати санкції проти козломордих і до західних кампаній, що ведуть економічну діяльність в окупованому Криму.
Голяндці діють за принципом "ми самі себе покараємо, шоб не було гірше".
писи. мабуть економічні інтереси голяндців по експорту до США більші ніж в сфері діяльності в козломордії.
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Так так, і дійсно буде прикро якщо вони брали участь в будівництві того моста...
А ось що серпні знайшли українські шукачі скарбів! Оце так...
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Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России.
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Вот да! Вот как он бедненький мог догадаться, что мощнейшие гидравлические домкраты понадобятся для подъема арок моста.
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такая незнайка, лопоухая... в тюрьму, падлюку
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самые близкие родные, и родичи со стороны рейса МН17 умеет мосты строить
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А мы не знали..Ну понятно..В очередной раз дурака включают .Америка все таки рулит!Беззубая продажная Европа тихо курит в сторонке
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Сименс-2:
Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил тележурналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым, передает NOS. Источник: https://censor.net.ua/n453914
Деньги не пахнут, пока тебя не коснется.
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экзорцист - так их и коснулось - МН 17 забыли?! Их выводы, и поведение мне непонятны...
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Такое не забывается. Но, значит, слабо коснулось. И повторюсь- деньги не пахнут, особенно если беда коснулась не тебя. Не зря Амстердам столица педерастов и еще какой-то страны.
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Все просто, тут надо знать этих "товарищей" - они готовы забыть "MH-17", если это может повредить их отношениям с кацапстаном. Списать это, типа, на "несчастный случай" и продолжить развивать отношения с кацапами. Почему они это делают? Потому, что в противном случае им пришлось бы менять всю внешнюю политику, а вместе с ней и оборонную стратегию, что повлекло бы изменение всей внутренней политики, уклада жизни и тотальное изменение всей экономической модели. Никакой нынешний политик это сделать не сможет, даже если захочет, такие колоссальные изменения привели бы к сильнейшему расколу общества, банкротству нынешних элит, массовому недовольству, распространению хаоса и в конечном счете, к гражданской войне. И это все объясняет почему внешняя политика в старых европейских (устоявшихся) государствах не изменяется десятилетиями, несмотря на регулярные выборы, разные партии, находящиеся у власти или изменения мировой экономической системы. То есть, подобные системы не могут сами себя изменить и делают все, чтобы ничего не делать, уйти от реформ и продлить нынешнее положение дел. Но, в конце концов они будут сломаны извне - или экономически или физически. А пока, они стараются ничего не делать, отвернуться и любыми способами продолжить выбранный курс.
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Ну так вряд ли в этом самолете летели близкие голландских олигархов. А деньги действительно не пахнут. Или совесть, или деньги. В подавляющем большинстве случаев третьего просто не дано.
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Зашибись..., - нужно было подождать, когда ленточку перережут... Поторопились.. Вот вопрос - уверен, что власти Украины знали кто, что и как строит.. - почему молчали? А потому..., да?
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Потому что шоколадный сотоварищи в телевизоре рассказывают, что моста нет, а на цензоре только и рады - то картинку с морячком, то картинку с мостом-трусами запостят - сплошная перемога. А тут бац, кацапы арку подняли, и что-то все затихли. Оказывается, и голландцы им помогают, и краны у них liebherr, и тракторов caterpillar и komatsu навалом. Но по телеку в очередной раз скажут про санкции и выразят очередной протест, и пипл схавает
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Mooney Moo - есть истинна в ваших словах...- вот меня это тоже раздражает...
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Щось не бачу я подробиць про підняту арку. Вродь би можна таке крутити цілодобово по кацапоканалах, а там про бойових кабанів диких укрів травлять.
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Мне кажется беспокоиться нечего....это все Мосфильм.
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та шо, там голандцы, немцы строили, и тот мост снесло ....это очень плохо , для местной ваты....потому, что , когда туда войдут украинские танки, бежать им будет не куда
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Меня другое беспокоит: как будут эвакуировать казино, космодромы, переполненные пляжи?
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Хороши санкции. Это как Франция вводит запрет на поставку в нарассею персиков, Германия - оливок, Греция - автомобилей, Голландия - ракетоносителей.
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Начальник СБУ Грицак в прямом эфире обратился к главе ФСБ РФ Бортникову
видео -- https://youtu.be/YhC-No3Nj4A
На телеканале "Прямой" Грицак обратился к Бортникову, пристыдив своего российского "коллегу".
"Пользуясь случаем, я обращусь прямо к нему", - сказал Грицак.
Грицак обвинил своего российского "коллегу" в том, что тот без разбору убивает людей, пренебрегая любыми правилами войны.
Власти Нидерландов проверят участие голландских фирм в строительстве Керченского моста, - СМИ - Цензор.НЕТ 9796
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Из рубрики -- "Это всё, что вам нужно знать о..."
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Мир становится все более продажным. Их граждан буком нивелируют, а они на бабло русское позарились. Шредер вообще флаг беспринципности. Так что отвечать всем придется и русское бабло боком выйдет.
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Cын Хрущева рассказал, почему полуостров Крым при СССР отдали Украине
Власти Нидерландов проверят участие голландских фирм в строительстве Керченского моста, - СМИ - Цензор.НЕТ 1907 Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что передача Крыма в 1954 года в состав Украинской ССР не носила политический характер: это было правильное и структурной решение, повлиявшее в будущем на экономическое развитие полуострова.
Профессор университета Брауна в США Сергей Хрущев отметил, что его отец Никита Хрущев передал Крым Украине исходя из экономической целесообразности. После того, как полуостров отдали Украинской ССР, там началось экономическое развитие, и для реализации ряда проектов было решено, чтобы регион находился под юрисдикцией именно Украины. Также он добавил, что в России откровенно спекулируют передачей Крыма Украине, ссылаясь на различные недостоверные причины, однако никакой политики в этих действиях не было. Данное решение являлось структурным и правильным, отвечающим экономической потребности.
видео -- https://youtu.be/T2PCG89EKSs
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Сын Лукашенко, Коля, другое говорит.
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Сын Лукашенко? Про Крым? Ему папа рассказал, как ему кпсс рассказала?

Сильный авторитет, нечего сказать.
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А сероже кпсс не сказала? Кажется кпсс и присоединила крым к Украине. НЕ не так?
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Кругом ложь и беспредел ! Всё они ( голландцы) знали , но бабло - превыше всего !
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Сколько еще кацапы должны сбить самолетов с голандцами,что бы до них дошло с кем имеют дело?
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А сколько всего самолетов у голландцев? С последним самолетом начнут что-то подозревать.
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Не стоит забывать и того, что Совок, а после него и эрефия вкладывала милиарды в агентуру по всему миру и Запад не исключение. Там целые предприятия строилися на деньги КГБ/ФСБ под руководством агентуры специально для того, чтобы иметь доступ к технологиям, информации и влиянию на бизнес. Через такие предприятия финансировалися различные спецпроекты и многое другое, что интересует спецслужбы.
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3.14дараси вважають що коли ОРДА прийде їх грабувати вони зуміють відкупитися ...
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За доллар эти европейские наркоманы и проститутки готовы наплевать на всех своих погибших . Мало выходит их россия сбивает, надо еще парочку завалить. Хотя этим блядям хотя бы и оккупация россией самой Голландии не помеха. Хотя чему удивляться. Немцы /Сименс/ торгуют, голландцы такие же. Наверное для понимании агрессивности россии нужен к 9 мая коридор через Украину для российской армии до Берлина и Амстердама. Все компании которые в обход санкций работают на оккупированный части Украины нужно в черный список и на фиг с Украины.
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Как-то пох.... Главное, что арка за первые дни уже успела критически просесть, а что же с мостом будет зимой-весной, когда сначала его огромные волны побьют, затем пролив замерзнет, а потом через этот мост будут нестись глыбы льда?
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Думаю, что всёже определённое время он всёже постоит. Может даже до времени, когда уровень мирового океана поднимется на метр или более.
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да не будет этого моста, чо все так волнуются - уже из трех внушающих доверия источников поступила достоверная информацыя, что под весом ЖД арки просели сваи. А это полный алярм - по такому мосту ездить нельзя...
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А мы хотим, что бы вы ездили. Поставить вебку и нужно ждать когда нырнете в пролив.
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По словам Лилианне Плаумен, даже если при этом не было нарушений закона, правительство Нидерландов "ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно", - а тут еще вспомним "социально ответственный" референдум про Ассоциацию...
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наверное ввшников нагнали, потому, что ажиотаж не в супермаркете, а в сети
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ага, и будут прямо с поезда в нацгвардию отправлять
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Почитайте историю Голландии как колониальной державы, прозреете. Самые жестокие колонизаторы из всех, "превзошедшие" в этом даже печально известных на поприще зверств испанцев. Мало того, лживые и чрезвычайно алчные, опять же превзошедшие в этом и испанцев, и бриттов, и португальцев, которые тоже славились подобными "доблестями". Да так превзошедшими, что голландцев ненавидели абсолютно все, и ненавидели сильнее, чем даже друг друга. Это говорит о многом! Не думаю, что народ способен кардинально измениться за какие-то два-три столетия...
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"Это говорит о многом! " -- растолкуйте мне, пожалуйста, о чем это говорит.
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это говорит о том, что им верить нельзя, а за пару медяков они не только санкции обойдут, но и зайца догонят, и про сбитый самолет со своими гражданами забудут.
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Голладцы вообще очень похожи лживостью и жадностью на кацапов, и совсем не случайно развратный Петр Первый поехал жить именно в Голландию - сказывалось родство душ.
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Как всегда .
Либо "мы не знали" либо "мы ж делали в России".
Вот и все западные "санкции".
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Весь Мир знает ©
Никакой мост не построят.
Ну если и построят, то его первый же ледоход смоет.
Ну если не смоет, то опоры просядут.
Ну если не просядут - ещё что-нибудь придумаем.
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Що це, як не корупція??? Німці, французи, тепер голандці...
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А меня только что сразу забанили про комент о мосте на лента сруу)) гы гы
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Винить в сделках с роSSией надо не страны Запада а власть офшорного барыги которая до сих пор не признала московию страной агрессором и до сих пор называет как клоуны называют войну АТО. Согласно барыгам ни войны ни московитской агрессии нет, они торговые партнеры барыг .... о каких санкциях может идти разговор??? ПоРОШЕНко нельзя критиковать АТО )(У.Йло нападет, поэтому он творит беспредел с уничтожением оппозиции в лице Саакашвили и пиариться на заслугах народа Украины.
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Деньги не пахнут ! Сказано две тысячи лет назад,а актуально и сегодня .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласти Нидерландов проверят участие голландских фирм в строительстве Керченского моста, - СМИ
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