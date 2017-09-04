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 Открытие нового терминала аэропорта в Одессе повлечет увеличение пассажиропотока, - эксперт

браиловский

Введение в полноценную эксплуатацию нового терминала Международного аэропорта "Одесса" имеет важное значение как для экономики, так и для туристической отрасли всего региона.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом, комментируя новости о начале приема пассажиров международных рейсов в современном объекте, рассказал Вадим Браиловский, экономический эксперт, член Межгосударственного Делового Совета "Украина-Китай".

"Начало функционирования нового терминала в Одесском аэропорту безусловно станет знаковым событием в плане перспектив развития экономического, культурного и туристического направлений региона. Одесса - портовый город, через который в Украину поступает львиная доля экспорта. К тому же, Южная Пальмира интересна всему миру, как уникальный мировой культурно-исторический центр", - подчеркнул он.

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Напомним, что 2 сентября новый терминал, тестовая эксплуатация которого стартовала в апреле текущего года, начал принимать пассажиров международных рейсов. Четырехэтажное здание площадью в 29 тыс. кв. м имеет возможность одновременного обслуживания путешественников с 12-ти бортов. Фактически, его полноценная загрузка позволяет увеличить пропускную способность аэропорта до 3,5 млн. пассажиров в год. Впрочем, пока такая перспектива ограничена возможностями аэродрома.

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"Проблема на данный момент заключается в отсутствии современной взлетно-посадочной полосы, которая была бы в состоянии принимать тяжелые транспортные самолеты зарубежных государств. Однако, сам факт развития и модернизации инфраструктуры воздушных ворот является первым шагом к комплексной реконструкции. Уверен, что для правительства Украины проект строительства современной полосы будет в одном из основных приоритетов. По той причине, что открытие терминала, безусловно, повлечет увеличение пассажиропотока, как на внутренних, так и международных направлениях", - отметил Браиловский.

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По его словам, подобная перспектива будет означать и увеличение количества авиаперевозчиков. В частности, интерес к воздушному хабу могут проявить компании из Польши, Румынии, Венгрии и пр.

"Без всяких сомнений нарастит объемы грузовых авиаперевозок через Одессу Китай", - акцентировал внимание эксперт.
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Это снова какая то пародия на международный аэропорт. Лента для выдачи багажа - дистрофическая , не самый крупный рейс из Киева и люди вокруг ленты стояли в три шеренги, чтобы увидеть свой чемодан. Туалет на одну кабинку и два писуара и т.д и т.п. Позорище.
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Так у "инвесторов " никогда не было денег для его достройки,хватало на то чтоб только в АП чемоданы заносить ! Вот теперь им наверно потрошен за счет бюджета даст кредит на достройку,того что украли при прошлой злочинной владе ! грановский с кауфманым вообще кроме как мошеннических схем впринципе ни чем не занимается,при любых властях ! А при нынешней у них опять все замечательно !
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можно подумать, что у нас летать не хотят, т.к. терминал не нравится...
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Та да. Привлечет.
Рейсы и так только из Киева и Львова
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В смысле: интересные направления сейчас только из Киева и Львова
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОткрытие нового терминала аэропорта в Одессе повлечет увеличение пассажиропотока, - эксперт
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