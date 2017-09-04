 Открытие нового терминала аэропорта в Одессе повлечет увеличение пассажиропотока, - эксперт

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом, комментируя новости о начале приема пассажиров международных рейсов в современном объекте, рассказал Вадим Браиловский, экономический эксперт, член Межгосударственного Делового Совета "Украина-Китай".
"Начало функционирования нового терминала в Одесском аэропорту безусловно станет знаковым событием в плане перспектив развития экономического, культурного и туристического направлений региона. Одесса - портовый город, через который в Украину поступает львиная доля экспорта. К тому же, Южная Пальмира интересна всему миру, как уникальный мировой культурно-исторический центр", - подчеркнул он.
Напомним, что 2 сентября новый терминал, тестовая эксплуатация которого стартовала в апреле текущего года, начал принимать пассажиров международных рейсов. Четырехэтажное здание площадью в 29 тыс. кв. м имеет возможность одновременного обслуживания путешественников с 12-ти бортов. Фактически, его полноценная загрузка позволяет увеличить пропускную способность аэропорта до 3,5 млн. пассажиров в год. Впрочем, пока такая перспектива ограничена возможностями аэродрома.
"Проблема на данный момент заключается в отсутствии современной взлетно-посадочной полосы, которая была бы в состоянии принимать тяжелые транспортные самолеты зарубежных государств. Однако, сам факт развития и модернизации инфраструктуры воздушных ворот является первым шагом к комплексной реконструкции. Уверен, что для правительства Украины проект строительства современной полосы будет в одном из основных приоритетов. По той причине, что открытие терминала, безусловно, повлечет увеличение пассажиропотока, как на внутренних, так и международных направлениях", - отметил Браиловский.
По его словам, подобная перспектива будет означать и увеличение количества авиаперевозчиков. В частности, интерес к воздушному хабу могут проявить компании из Польши, Румынии, Венгрии и пр.
"Без всяких сомнений нарастит объемы грузовых авиаперевозок через Одессу Китай", - акцентировал внимание эксперт.
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Рейсы и так только из Киева и Львова
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