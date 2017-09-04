 Украинский военный пилот полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Сообщается, что на прошлогоднем авиашоу CIAF-2016 в Чехии Александр Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.
Один из престижных авиашоу "Czech International Air Fest-2017" (CIAF-2017) состоялся в эти выходные в чешском городе Градец-Кралове. Украинскую делегацию возглавлял заместитель командующего по авиации - начальник авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Ярецкий. Украина была представлена на статическом и динамическом шоу двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис назвал выступление украинского военного пилота на Су-27 самым ожидаемым событием нынешнего международного авиашоу CIAF-2017. Перед началом полетов наш дипломат посетил аэропорт Градец-Кралове, чтобы пообщаться с руководством украинской делегации и самыми пилотами.
"Мне очень понравился динамическое шоу в исполнении полковника Александра Оксанченко. Интерес к украинцам объясняется тем, что нас уже знают в Чехии и наши самолеты являются крупнейшими и самыми сложными, которые появляются здесь. Среди гостей авиашоу - гетман Краловеградецкого края, мэр города, чешские политики, в частности министр иностранных дел Чехии Заоралек. Я имел возможность кратко ознакомить их с представленными на авиашоу украинскими самолетами", - отметил Евгений Перебийнис.
Также сообщается, что большой ажиотаж происходил также и вокруг нашего военно-транспортного самолета Ил-76. Он оказался самым большим среди 70-ти участников авиашоу из 10-ти стран мира. По итогам двух дней, полковник Александр Оксанченко был признан лучшим за безупречный динамический показ.
Отмечается, что украинский пилот поблагодарил авиационных техников, которые тщательно проверяли перед каждым вылетом все системы самолетов, что позволило показать высокие результаты во время пилотажа. По возвращении в Миргород заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации продолжит подготовку летного состава бригады к выполнению задач по назначению.
Фото: пресс-служба Минобороны
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Гроші за тролінг у нього не аби які, але на набелівську премію за свій винахід він точно би отримав.
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