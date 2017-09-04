EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
  5310  17
Все про:авиация (1839) Чехия (796) Перебийнис (23)

 Украинский военный пилот полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины полковник Александр Оксанченко подтвердил свой профессиональный уровень и получил трофей "За безупречный лучший динамический показ".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сообщается, что на прошлогоднем авиашоу CIAF-2016 в Чехии Александр Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.

Один из престижных авиашоу "Czech International Air Fest-2017" (CIAF-2017) состоялся в эти выходные в чешском городе Градец-Кралове. Украинскую делегацию возглавлял заместитель командующего по авиации - начальник авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Андрей Ярецкий. Украина была представлена ​​на статическом и динамическом шоу двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины.


Украинский военный пилот полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии, - Минобороны 01

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис назвал выступление украинского военного пилота на Су-27 самым ожидаемым событием нынешнего международного авиашоу CIAF-2017. Перед началом полетов наш дипломат посетил аэропорт Градец-Кралове, чтобы пообщаться с руководством украинской делегации и самыми пилотами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные летчики примут участие в международном авиапоказе в Чехии, - Минобороны

Украинский военный пилот полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии, - Минобороны 02

"Мне очень понравился динамическое шоу в исполнении полковника Александра Оксанченко. Интерес к украинцам объясняется тем, что нас уже знают в Чехии и наши самолеты являются крупнейшими и самыми сложными, которые появляются здесь. Среди гостей авиашоу - гетман Краловеградецкого края, мэр города, чешские политики, в частности министр иностранных дел Чехии Заоралек. Я имел возможность кратко ознакомить их с представленными на авиашоу украинскими самолетами", - отметил Евгений Перебийнис.

Украинский военный пилот полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии, - Минобороны 03
Также сообщается, что большой ажиотаж происходил также и вокруг нашего военно-транспортного самолета Ил-76. Он оказался самым большим среди 70-ти участников авиашоу из 10-ти стран мира. По итогам двух дней, полковник Александр Оксанченко был признан лучшим за безупречный динамический показ.

Украинский военный пилот полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии, - Минобороны 04

Отмечается, что украинский пилот поблагодарил авиационных техников, которые тщательно проверяли перед каждым вылетом все системы самолетов, что позволило показать высокие результаты во время пилотажа. По возвращении в Миргород заместитель командира по летной подготовке 831 бригады тактической авиации продолжит подготовку летного состава бригады к выполнению задач по назначению.

Украинский военный пилот полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии, - Минобороны 05
Фото: пресс-служба Минобороны
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Приятно началось утро !Слава Украине !Слава нашим ВВС!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
вы б таким асам, техники б прикупили!!!...а то бла-бла бла..оборонпром....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кажут на "Ленінській кузні" йде підготовка до випуску новітніх літаків для нацгвардії і "мусарні". На базі АН-2. Запчастини купуватимуться в Бульбостані (бо напряму, з Росії - стрьомно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кажуть , Вася , що ви брехун и звичайний троль ! Невже від такої відвертої брехні тобі легше дихати ? На кого працюєш , може скажеш ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вже не кажуть, а достовірно выдомо, оскільки вже доказано, що, Василь Мороз відморозив собі мізки і тепер, як би цей процесс правильно описати... Ну, скажемо поки що так, що він думає своєю дупою.
Гроші за тролінг у нього не аби які, але на набелівську премію за свій винахід він точно би отримав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не заслужевает он на заглавные буквы в имени и фамилии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Когда подобные мероприятия будут проводиться в Украине?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
в Скнылове провели ...хватит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ссы, вчера провели в Коротыче. Масштаб конечно не тот, но по результатам будет гораздее,чем то,что позавчера было в подмосковъе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодець, пане ПОЛКОВНИКУ!!! Щирі вітання!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Честь і хвала пілотам України.. Зараз вони активно повинні передавати свій досвід молодим пілотам, хлопцям на фото за 40.. якщо не за 50..!! Переможцями хочеться бачити козацюр біля 30..!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо литаки новые закуплять, без литаков армия не смотрится...А Су-27 это уже старье, их даже в кацапии почти все заменили на более новые модификацыи...Ф-35 нужны, або на худой конец рафали, хотя бы пару полков - как-то так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинский военный пилот полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу CIAF-2017 в Чехии, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти