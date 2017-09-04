 Мы готовы защищать себя и союзников с помощью обычных и ядерных возможностей, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Радио Свобода".
"Моя страна готова защищать себя и своих союзников с использованием полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей", - подчеркнул Трамп.
Этот комментарий Трампа появился в воскресенье вслед за заявлением министра обороны США Джеймса Мэттиса, что Вашингтон даст "массивный военный ответ" на возможные угрозы со стороны Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет экстренное заседание по Корейскому вопросу.
Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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достаточно объявить, что всем его военным амнистия и политическое убежище в США, как солдатня с генералами вместе побросает стрелялки и побежит сдаваться свободному миру...
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Всяко бывает. Вон, Индия с Пакистаном сколько воевали, а как начали ядерные программы - так все войнушки и кончились.
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"Ну, по норам ныкались бы не только мы, но и московские мокши." - вам о осознания этого полегчало бы? У нас в Киеве есть институт ядерной физики и действующий реактор, ничего не мешает сделать ядерную или "грязную" бомбу... На крайняк подорвите реакторы южноукраинской аэс... и сделайте весь юг Украины радиоактивной зоной, у мокшей сразу интерес рубить сухопутный путь в Крым и Приднестровье отпадет... Только вот у меня вопрос к пишущим тут так называемым "патриотам" - хуле вы расписываетесь за других людей в их желании погибнуть в ядерном кошмаре... для начала пойдите посидите в окопах, или своими семьями пожертвуйте..
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не думаю, - большинство притворяются, что за своего бонзу готовы жизнью жертвовать, а на самом деле на кухне клянут его и желают сдохнуть (примерно как граждане бывшего СССР ненавидели парторгов-ворюг, председателей месткомов-фарисеев, КГБшников-садистов... )
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Хочется добавить, к Вами сказанному, что пока живые коммунисты не будут наказаны за свою деятельность и даже приверженность к этой... к этому самому гадливому сообществу трутней, фарисеев, ничтожеств... - не будет покоя живущим И ТАК ЖЕ ЗАГУБЛЕННЫМ ИМИ ДУШАМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ )))
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23 ч ·
Американсько-російська дипломатична корида продовжується і може свідчити, що все навіть цікавіше, ніж здавалось на перший погляд.
Загалом дати дві доби на закриття установи - це жорстко... І навіть трохи нереально. Це було помітно, але незрозуміло - навіщо це американцям? Вони ж розуміють, що росіяни будуть відповідати і спробують переплюнути їх у жорсткості.
Але епопея з обшуками підказує певні можливі відповіді.
Судячи з усього, американцям дуже хотілось і було потрібно на щось подивитися всередині щонайменше деяких будівель, що вивільняються від російських дипустанов. Тому і часу на їх закриття росіянам дали стільки, щоб позбавити можливості повністю демонтувати, або повністю приховати сліди якоїсь діяльності, що цікавить американців.
Російські крики про рейдерство та американську сваволю - не більше, ніж інформаційний шум.
Справа в тому, що імунітетом ці будівлі були наділені лише доти, поки американці визнавали їх місцем розміщення дипломатичних установ. У ту хвилину, як ці приміщення перестали визнаватися американцями як генконсульство. відділ посольства чи генконсульства, вони отримали можливість заходити всередину на тих же підставах, що і в будь-які інші приміщення в США.
А на відміну від переважної більшості інших будівель в США, зайти в тепер вже колишні російські установи в американського уряду набагато більше, бо з інших будівель навряд чи здійснювалися спроби втручання у виборчі системи або деякі інші некрасиві дії.
При цьому, звичайно, звільнені від імунітетів будівлі залишаються у власності Росії. Росія може використовувати їх згідно зі своїм бажанням - передати в оренду, продати, закрити на замок і нічого не робити. Звичайно, комунальні платежі треба буде платити. Ну, і схема оподаткування земельної ділянки під цими будівлями серйозно зміниться.
Росіяни за великим рахунком навіть можуть спробувати продовжувати використовувати ці приміщення для роботи дипломатів. Лише з тією різницею, що американці зможуть потрапляти до середини легко і часто. Дипломатів, звичайно, при цьому поважатимуть і не чіпатимуть. Просто інтелігентно зазиратимуть через плече, чим же вони там займаються?
І судячи з того, що уряду Росії підказують, що ці приміщення варто продати, американці вирішили, що нічого російсько-дипломатичного там уже не буде.
Враховуючи нетипову жорсткість американців стає ще більше цікаво, що зроблять росіяни у відповідь? І не лише суть, але і спосіб дії росіян. Адже без сумніву, як би зараз не закликав новопризначений посол РФ в США Антонов заспокоїтися і розібратися в ситуації професійно, росіян розпирає від бажання не стримувати вроджене хамство і діяти у відповідь так, як щодня поводить себе Маша Захарова. Чи стримаються? Цікаво.
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Кстати, коль уж США взяла на себя роль ядерного лидера, давно пора навести порядок с распоясавшимся быдлом.
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давно бы и навели, если бы хуйло не держал Рыжего клоуна за яйца!!!
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2 сентября в 17:11 ·
В Одесі Самопоміч підтримала офіційний статус русскому язику, в Конотопі підтримує сепаратистів. Тенденційно.
Артем Семеніхін міський голова КонотопаНравится Страница
2 сентября в 10:52 ·
Конотопська Самопоміч підтримала анексію Криму та війну на Донбасі.
Термінове звернення Артема Семеніхіна до лідера "Самопомочі" Андрія Садового.
https://www.facebook.com/SemenihinOfficial/videos/263927407453945/
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Надеюсь и в этот раз Трамп сначала врежет по харе - потом будет разбираться с оценками своих действий.
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Шо, прямо сам прийшов в магазин? ого
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Тов. Ыну три поколения долбили про вражескую Америку, вот он искренне верит и защищается! Как путин от НАТО!
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хм
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