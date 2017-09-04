EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  4531  81
Все про:КНДР (324) США (13343) ядерное оружие (507) Трамп (1365)

 Мы готовы защищать себя и союзников с помощью обычных и ядерных возможностей, - Трамп

трамп

Соединенные Штаты Америки готовы применить "ядерные возможности" для своей защиты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Радио Свобода".

"Моя страна готова защищать себя и своих союзников с использованием полного спектра дипломатических, обычных и ядерных возможностей", - подчеркнул Трамп.

Этот комментарий Трампа появился в воскресенье вслед за заявлением министра обороны США Джеймса Мэттиса, что Вашингтон даст "массивный военный ответ" на возможные угрозы со стороны Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН проведет экстренное заседание по Корейскому вопросу.

Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.




 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пекимон нарывается ведь хйло обещал что в ответ нечего не будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от корейского пупса защищаться не надо.
достаточно объявить, что всем его военным амнистия и политическое убежище в США, как солдатня с генералами вместе побросает стрелялки и побежит сдаваться свободному миру...


.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так что ненадосебя тешить иллюзиями . для них Ын выше Бога.
 показать весь комментарий
Ответить
 
то, что нация в основном шизоидкая - факт, но не надо забывать про то, что нам про их настроения трудно судить, ибо они под страхом смерти врут у угоду великому кидале Ыну.

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему трудно судить . Те кто жил при сесесере прекрасно понимают их ментальность и страхи. Но мы давно вышли из той ловушки и большинство прозрело только после выхода. Так,что они будут рабами своих страхов , и своего Ына ,пока не увидят как живёт цивилизованный мир.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп балабол, пока что кроме абсолютно бессмысленного балабольства, реальных дел от него не видно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он не балабол, а всего лишь пресс-секретарь властелинов мира. Что вы к прикольному дядьке доипались? Ему разрешено похулиганить, как и, кстати, когда-то Бушу-старшему. Импровизация, йопта
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не скажите, теперь эти "властелины мира", не важно есть они или это только вымысел, имеют бледный вид вместе со своим "пресс-секретарем". Если сказал А, тогда говори и Б. А если не можешь сказать Б, тогда лучше вообще промолчи. Ибо это с РФ взятки гадки, то что они ничего из себя не представляющие вруны и так все прекрасно знают. А штаты есть штаты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп, ты главное тихонько сиди, не нервируй Ким Чен Ына - может и пронесёт...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а вот у Украины уже нет ядерных возможностей..., так мы тоже применили...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та да... Иногда вот сижу и думаю, что лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять "Будапештских меморандумов".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
РоботБАндер2 - что там 10..., 1000. Меморандумы просто бумага... - в нашем случае не с смешным акдотом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
не факт... хотя возможно тогда бы пидорашники на Украину не рыпнулись... но если бы рупнулись, ну уебали бы по мааскве, получили бы ответку... и не сидели бы и пиздели здесь в инете, а ныкались по норам и светились бы от радиации, или у захера в руках оказалось бы ЯО... а у него бабка в рейкьявике сидела... по факту ЯО решает вопрос только на большом удалении противоборствующих сторон... в нашем случае нужно максимально утилизировать вату обычными вооружениями, чтобы было поменьше желающих ехать сюда на сафари... пленных держать столько - сколько реально нужно для обмена наших из плена, остальных в расход, ну и стараться, чтобы рашку добили санкциями... как то так....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЯО решает вопрос только на большом удалении противоборствующих сторон.
---------
Всяко бывает. Вон, Индия с Пакистаном сколько воевали, а как начали ядерные программы - так все войнушки и кончились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они сюда просто не полезли, будь у нас ЯО. Им бы то же США с ЕС не дало бы. А так по факту аннексировали Крым, и за это им ровным счетом ничего не было. Запрет на въезд в США и ЕС Аксенову, Поклонской и еще 10 российским генералам за санкции можно посчитать с очень большой натяжкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочу додати, що і західні країни не дивилися б, як зараз, на нас з гори.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда счет утилизированной ваты пойдет на десятки тысяч, хер кто будет гореть желанием ехать сюда воевать... весь совок схлопнулся в афгане, а там погибло 15300 человек... а при обмене ядерными ударами, только используя артснаряды с ядерной боеголовкой, мы получим примеры Хиросимы и Нагасаки в наших городах-миллионниках... ТОлько постоянное уничтожение живой силы...(танк, град, АК - не стреляет самопроизвольно) и время... китайская поговорка "Если долго сидеть на берегу реки, можно увидеть проплывающий в ней труп врага"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, по норам ныкались бы не только мы, но и московские мокши. Не факт кстати, что московиты не используют тактическое ядерное оружие против наших обычных вооружений и против укрепленных городов. Факт ядерного сдерживания полностью меняет картину конвенкционной войны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы готовы защищать себя и союзников с помощью обычных и ядерных возможностей, - Трамп - Цензор.НЕТ 4465 Makeover
"Ну, по норам ныкались бы не только мы, но и московские мокши." - вам о осознания этого полегчало бы? У нас в Киеве есть институт ядерной физики и действующий реактор, ничего не мешает сделать ядерную или "грязную" бомбу... На крайняк подорвите реакторы южноукраинской аэс... и сделайте весь юг Украины радиоактивной зоной, у мокшей сразу интерес рубить сухопутный путь в Крым и Приднестровье отпадет... Только вот у меня вопрос к пишущим тут так называемым "патриотам" - хуле вы расписываетесь за других людей в их желании погибнуть в ядерном кошмаре... для начала пойдите посидите в окопах, или своими семьями пожертвуйте..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А у вас есть выбор? Думаете в оккупации вас не зацепит радиация? Если будет ядерный удар по мордору ( а он неизбежно будет, учитывая образ мышления кремлевских шизофреников), украинские заводы, порты, военные объекты думаете не станут целью? В чем противоречие в моих словах? Разве не страх ответного ядерного удара гарантировал мир на протяжении десятилетий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я уже писал выше... планомерное уничтожение итамнетов... и чем больше тем лучше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уебать по МОСКВЕ,я готов рискнуть,ради этой светлой цели
 показать весь комментарий
Ответить
 
скажу вам по секрету, у меня много знакомых в питере и мааскве... и далеко не все они поклоники хуйла....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ядерную бомбу мы уже вряд ли в скором будущем заимеем а вот бактериологическое оружие уже давно должно было у нас быть. Хотя и не большие ядерные заряды на ракетах средней и малой дальности (дальше нам и не надо) ето нам как раз плюнуть была бы только политическая воля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вряд ли до этого дойдёт, но было бы интересно понаблюдать за применением ядерного оружия США по назначению (по коммунистическим фашистам мз С.Кореи) в 21 веке
 показать весь комментарий
Ответить
 
-они не фашисты, они инвалиды-шизофреники покалеченные коммуняцкой технологией зомбирования населения

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не. они как раз фошисты-инвалиды и шизики вместе взятые
 показать весь комментарий
Ответить
 
Igor Schtolts

не думаю, - большинство притворяются, что за своего бонзу готовы жизнью жертвовать, а на самом деле на кухне клянут его и желают сдохнуть (примерно как граждане бывшего СССР ненавидели парторгов-ворюг, председателей месткомов-фарисеев, КГБшников-садистов... )

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эта технология зомбирования и есть фашизм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну... собственно ДА, ВЫ ПРАВЫ.
Хочется добавить, к Вами сказанному, что пока живые коммунисты не будут наказаны за свою деятельность и даже приверженность к этой... к этому самому гадливому сообществу трутней, фарисеев, ничтожеств... - не будет покоя живущим И ТАК ЖЕ ЗАГУБЛЕННЫМ ИМИ ДУШАМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ )))

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та там і один "Карл Вінсон" справиться.Ще ядерні заряди на цю мавпу товстожопу тратити...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Bohdan Yaremenko
23 ч ·

Американсько-російська дипломатична корида продовжується і може свідчити, що все навіть цікавіше, ніж здавалось на перший погляд.
Загалом дати дві доби на закриття установи - це жорстко... І навіть трохи нереально. Це було помітно, але незрозуміло - навіщо це американцям? Вони ж розуміють, що росіяни будуть відповідати і спробують переплюнути їх у жорсткості.
Але епопея з обшуками підказує певні можливі відповіді.

Судячи з усього, американцям дуже хотілось і було потрібно на щось подивитися всередині щонайменше деяких будівель, що вивільняються від російських дипустанов. Тому і часу на їх закриття росіянам дали стільки, щоб позбавити можливості повністю демонтувати, або повністю приховати сліди якоїсь діяльності, що цікавить американців.
Російські крики про рейдерство та американську сваволю - не більше, ніж інформаційний шум.
Справа в тому, що імунітетом ці будівлі були наділені лише доти, поки американці визнавали їх місцем розміщення дипломатичних установ. У ту хвилину, як ці приміщення перестали визнаватися американцями як генконсульство. відділ посольства чи генконсульства, вони отримали можливість заходити всередину на тих же підставах, що і в будь-які інші приміщення в США.
А на відміну від переважної більшості інших будівель в США, зайти в тепер вже колишні російські установи в американського уряду набагато більше, бо з інших будівель навряд чи здійснювалися спроби втручання у виборчі системи або деякі інші некрасиві дії.
При цьому, звичайно, звільнені від імунітетів будівлі залишаються у власності Росії. Росія може використовувати їх згідно зі своїм бажанням - передати в оренду, продати, закрити на замок і нічого не робити. Звичайно, комунальні платежі треба буде платити. Ну, і схема оподаткування земельної ділянки під цими будівлями серйозно зміниться.
Росіяни за великим рахунком навіть можуть спробувати продовжувати використовувати ці приміщення для роботи дипломатів. Лише з тією різницею, що американці зможуть потрапляти до середини легко і часто. Дипломатів, звичайно, при цьому поважатимуть і не чіпатимуть. Просто інтелігентно зазиратимуть через плече, чим же вони там займаються?
І судячи з того, що уряду Росії підказують, що ці приміщення варто продати, американці вирішили, що нічого російсько-дипломатичного там уже не буде.
Враховуючи нетипову жорсткість американців стає ще більше цікаво, що зроблять росіяни у відповідь? І не лише суть, але і спосіб дії росіян. Адже без сумніву, як би зараз не закликав новопризначений посол РФ в США Антонов заспокоїтися і розібратися в ситуації професійно, росіян розпирає від бажання не стримувати вроджене хамство і діяти у відповідь так, як щодня поводить себе Маша Захарова. Чи стримаються? Цікаво.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ядерное трампушка не применит, Южная Корея рядом, но у США есть и без этого чем кндр ухайдохать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Два недомерка кацапский и плоскомордый испытывали терпение , угрожая ядерной дубиной всему миру, как любые негодяи ,думали что ответить никто не решиться, все будут терпеть, трястись и выполнять вою шантажистов.
Кстати, коль уж США взяла на себя роль ядерного лидера, давно пора навести порядок с распоясавшимся быдлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давно пора навести порядок с распоясавшимся быдлом.))))

давно бы и навели, если бы хуйло не держал Рыжего клоуна за яйца!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какими-же надо быть ослами, что-бы на такой маленькой территории, как Сев Корея, испытывать ЯО?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп, у тебя историческая миссия, замочит мордоры Корею и Рашу!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ина - нараз, а от козлостан американцям потрібен в ролі керованого сторожа природніх ресурсів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
природные ресурсы могут и буряты с удмуртами и коми охранять..русские там СОВСЕМ не нужны!!!))))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Олександр Аронець поделился видеоАртем Семеніхін міський голова Конотопа.
2 сентября в 17:11 ·
В Одесі Самопоміч підтримала офіційний статус русскому язику, в Конотопі підтримує сепаратистів. Тенденційно.
Артем Семеніхін міський голова КонотопаНравится Страница
2 сентября в 10:52 ·
Конотопська Самопоміч підтримала анексію Криму та війну на Донбасі.
Термінове звернення Артема Семеніхіна до лідера "Самопомочі" Андрія Садового.
https://www.facebook.com/SemenihinOfficial/videos/263927407453945/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне кажется что Трамп не будет много и долго трындеть, поступит как в Сирии: за 2 часа - предупредит по секретным каналам Рашку, и уипёт по Северной Корее, остальные про это узнают уже пост-фактум.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока что этого не видать. А то что по шее дать надо, это 100%. Потому что просто так это говно не успокоится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дык и удара Томагавками по авиабазе в Сирии то же никто не ожидал - узнали пост-фактум. Долго потом смеялись с реакциии кацапов в духе "Земля-круглая, вот наши радары и не засекли". Славно там облажались "ниимеющияаналагафф" российские ПВО. Ни одного Томагавка не сбили. Хотя ранее Рашка неоднократно хвасталась возможностями своих ПВО и то как они "надёжно закрыли небо Сирии"- валом в Инете статей на эту тему было.
Надеюсь и в этот раз Трамп сначала врежет по харе - потом будет разбираться с оценками своих действий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут дело в том что это однозначный вызов. Если США по спеси, глупости или трусости, сожрет эту наглость. То порядку второй половины 20-го века конец. Короче, поживем увидим. Стали сбываться предсказания времен аннексии Крыма. Что штаты заплатят за свое наплевательское отношение к этой проблеме это еще и США и всему миру, отрыгнется и отрыгнется очень сильно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов." (Ким Чен Ын "Цитаты Кимов")
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дуже дивно таке читати... Таке враження, що дуже-дуже маленька Америка потерпає від загрози дуже-дуже великої Північної Кореї. Якщо порівняти ядерну міць Америки з північнокорейською виникає питання, навіщо все це потрібно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Идет расшатывание мировых устоев сложившихся во второй половине 20-го века. Рашка думает что это им на пользу пойдет. Но они в этом очень глубоко ошибаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот - вопрос в корень)) если штаты применять ЯО в С,Корее,то цапы могут его применить по нам,не обязательно стратегическое могут тактическое - вот в чем проблема
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть теории, есть реалии. А реалии таковы. Что у нас, что у кацапов, на территории столько всякого дерьма, что и без ЯО жизнь можно превратить в "писец".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага достаточно плотины по Днепру рвануть - мало не покажется (я не нагнетаю - это известные давно сценарии)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, но плотин, тунелей, метро, АЭС и т.д. и у них хватает....
 показать весь комментарий
Ответить
 
тут вопрос один есть - Украина не работала на территории цапии,в отличии от них,а три года это мало
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда жену и ребенка зароботчанина, )(уйло превратит в ядерный пепел, это будет неважно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо то мы слишком далеко зашли - пора заканчивать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Короче смотрим как будут развиваться события, если толстожопому Ыну это сойдет с рук. Значит можно смело восстанавливать ядерную программу. Носители среднего радиуса которые до Москвы достанут у нас есть. Осталось сделать пару сотен ядерных боеголовок. И про войну можно будет забыть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Носители среднего радиуса..." - расскажите подробнее, у кого они есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
До Москвы хватит не переживайте, новые разработки, если надо поищите сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не та уже Америка. Пока американцы только языком ляпают Ын десятки ядерных бомб наклепает. А ведь можно было сумасшедших ускоглазых еще пару лет назад накрыть тазиком и потравить как тараканов без больших потерь и риска.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пуйло открыло воистину "ящик Пандоры"! Вернуть все взад не удастся. Серьезные последствия неминуемы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Двойника наверное специально подослал, чтобы использовать как мальчика для битья. Настолько хитрая он ехидна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Люди добрые!
Тов. Ыну три поколения долбили про вражескую Америку, вот он искренне верит и защищается! Как путин от НАТО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЯО конечно круто, но есть вещи и по серъезней, биологическое оружие на пример, киньте в рашку сибирскую язву легочную форму агрессивный штамм хотя я бы предпочел для них эбола, неверю что у нас нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
При любом раскладе Трамп должен начать бомбить Воронеж,но при южном или югозападном ветре . И об этом объявить ×уйлу. И все игры закончатся сразу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А как насчёт тех стран,гарантами которых Штаты выступали?..Или Трамп-"трамп-тарарамп"?..Так у нас уже есть такой "птиц-говорун"-неисправимый лгун...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как-то быстро в Сев.Корее и ракеты полетели, и мощные бомбы начали взрываться - и все это - перед 13 сентября, началом "учений" в Беларуси. Отвлечение НКВД внимания США от Украины предоставлением списанного инвентаря Ким Чен Зону - для одновременной проверки его пригодности к употреблению?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы готовы защищать себя и союзников с помощью обычных и ядерных возможностей, - Трамп
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти