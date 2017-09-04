 В Праге состоялся первый украинский фестиваль

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
На фестивале, который отныне будет ежегодным, собрались в выставочном центре "Голешовице" преимущественно чешские украинцы, а также те, кто работает в Чехии.
"Чувствуешь, что ты не один в этой стране. Мы здесь в Чехии и проповедуем, и убеждаем, и рассказываем об Украине, и нас здесь много. Мы сплачиваемся", - сказала в своем выступлении руководитель Общества украинцев Чехии Мария Скиба.
Минутой молчания участники фестиваля помянули погибших на Донбассе украинских воинов.
"В Украине сейчас война, но мы помним, откуда мы. Мы никогда не забудем того, что делают те молодые ребята для Украины, защищая ее", - сказала Скиба.
Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис поблагодарил чешских украинцев за гуманитарную помощь для украинской армии и призвал продолжать проявлять солидарность с Украиной и выходить на акции в Европе против российской агрессии в Украине.
"Надо делать даже маленькие дела, выражая солидарность с Украиной. Если вы здесь, значит, вам Украина не безразлична", - сказал Перебийнис.
Украинцы являются самой многочисленной иностранной национальной общиной Чехии, опережая вьетнамцев, словаков и россиян. По официальным данным, в Чехии легально находится около 110 тысяч украинцев, из них почти половина живет в Праге.
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https://www.facebook.com/SemenihinOfficial/videos/263927407453945/
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