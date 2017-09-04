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 Политика Украины
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 В Праге состоялся первый украинский фестиваль

вышиванка вышиванки

Около тысячи людей собрались в столице Чехии, Праге, на первый украинский фестиваль, целью которого является популяризация украинской культуры в Чехии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

На фестивале, который отныне будет ежегодным, собрались в выставочном центре "Голешовице" преимущественно чешские украинцы, а также те, кто работает в Чехии.

"Чувствуешь, что ты не один в этой стране. Мы здесь в Чехии и проповедуем, и убеждаем, и рассказываем об Украине, и нас здесь много. Мы сплачиваемся", - сказала в своем выступлении руководитель Общества украинцев Чехии Мария Скиба.

Минутой молчания участники фестиваля помянули погибших на Донбассе украинских воинов.

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"В Украине сейчас война, но мы помним, откуда мы. Мы никогда не забудем того, что делают те молодые ребята для Украины, защищая ее", - сказала Скиба.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис поблагодарил чешских украинцев за гуманитарную помощь для украинской армии и призвал продолжать проявлять солидарность с Украиной и выходить на акции в Европе против российской агрессии в Украине.

"Надо делать даже маленькие дела, выражая солидарность с Украиной. Если вы здесь, значит, вам Украина не безразлична", - сказал Перебийнис.

Украинцы являются самой многочисленной иностранной национальной общиной Чехии, опережая вьетнамцев, словаков и россиян. По официальным данным, в Чехии легально находится около 110 тысяч украинцев, из них почти половина живет в Праге.
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Олександр Аронець поделился видеоАртем Семеніхін міський голова Конотопа.
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https://www.facebook.com/SemenihinOfficial/videos/263927407453945/
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