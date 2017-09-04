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 Политика Украины
  2009  33
Все про:армия РФ (6800) Беларусь (2731) учения (1987) Грицак Василий (313)

 "Запад-2017" - это составляющая более глобальной стратегии. РФ планирует завести в Беларусь 4162 вагона военных грузов и оставить две дивизии, - Грицак

грицак

Глава СБУ Василий Грицак рассказал о планах РФ на учения "Запад-2017" в Беларуси.

Об этом Грицак сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.

По данным СБУ, между руководством РФ и Беларуси был подписан договор о проведении в течение 2017 года до 30 учений на территории Беларуси. "Причем акцент делается на упрощенной процедуре проведения учений и мероприятий, связанных с борьбой с терроризмом", - пояснил он.

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"Так вот среди полигонов, находящихся на территории Республики Беларусь, ближайший к Украине так называемый "Брестский полигон". Расстояние до границы с Украиной 55 км", - отметил Грицак. По его словам, в течение этого года, когда Россия проводила учения на территории Беларуси, некоторые имитационные цели, которые хотела сбить РФ, но не сбила, ветром относило на парашютах, они попали на территорию Украины. "Нами эти факты задокументированы и переданы Беларуси", - подчеркнул глава СБУ.

Василий Грицак также акцентировал на том, что не стоит рассматривать "Запад-2017" как некое отдельное мероприятие от общего российского плана политического военного руководства. "Эти учения являются составной большой более глобальной стратегии. Ведь планируется завести на территорию Беларуси 4162 вагона военных грузов. Это очень много. Это - в 20 раз больше, чем в 2013 году. По нашим данным, планируется развертывание двух дивизий с последующим их оставлением на территории Беларуси после завершения этих учений", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В учениях "Запад-2017" мы видим возможность угрозы, в том числе и территориальной целостности Украины. Будем внимательно мониторить, - Порошенко. ВИДЕО

Пик учений должен прийтись на 14-20 сентября этого года. "Мы, как Служба безопасности, во взаимосвязи с другими правоохранительными и военизированными структурами будем однозначно сопровождать эти вещи. И мы будем в это время очень пристально следить за украинско-белорусской границей", - сказал Грицак.

На уточняющий вопрос, следует ли быть готовыми к худшему сценарию, глава СБУ отметил: "Я хочу сказать, что мы уже четвертый год готовы к наихудшим сценариям. Нас жизнь заставляет это делать. И уровень мобилизационной готовности службы, других военных формирований - максимальный. Мы осознаем, что, если будет принято какое-то решение по дестабилизации ситуации в Украине, то мы будем просто частью российского плана, атаки, так сказать", - подытожил Грицак.

Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
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всем платить за комуналку - а то путин нападе
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Отношения России и Белоруссии оформлены в виде союзного государства. Теоретически войска Белорусси могут быть размещены где угодно на территории России. Теоретически конечно, но все же.
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Теорія теорією,але на практиці ця угода ніщо інше як згода на розміщення рос.військових на території Білорусі.
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Так каждый год размещают. Еще можно и ОДКБ вспомнить. В принципе, если постараться и подвести идеологическую базу, то эту организацию можно обозвать хоть иностранным легионом. Смотря как в новостях показать.
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Я провожу аналогію з Кримом.
Там все чьотко продемонстрували.
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Война - это не прогулка в лес на пикник, и то вы идете с корзинкой, продовольствием. Топливо, продовольствие, боеприпасы, и самое главное, толпы резервистов, которые сидят на полигоне для того, чтобы восполнять потери, которые понесут части, вступившие в боевые действия. Это характерные признаки войны.
Зачем нас так постоянно пугает наше руководство? Вместо того, чтобы рассказать нам, как они организовали систему обороны страны, что мы можем спать спокойно за мощным щитом вооруженных сил Украины, они нам рассказывают: "бойтесь, потому что враг нападет".
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Немцы в 14 году начали серьезные боевые действия без всяких резервистов. Так что про резервистов не пи...ди.
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Ну капец! Во дибилов неуков развелось! Про "штурм Льежа" прочитай. Есть факты и есть даунахи просто опровергающие аргументом "и че?"
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А мы Порошенко , Гройсмана и Луценко и Грицака под видом учений ,отправим в Молдову и там и оставим)))симметричный ответ
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У белорусов больше нет Беларуссии, теперь у них есть расея и губернатор Лукашенко с особыми пожизненными полномочиями.....
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по словам рашистого коня, идет "заглатывание" более сильным рашистом,более слабой белоруской "бульбы"
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Надо бы Белорусь насказать, что б не приваживал ЦАРов..
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Не глава спецслужбы которая не способна устранять врагов в Украине и на вражеской территории а баба базарняя! Одни бла-бла-бла..... Надо просто принимать во внимание молча факт оккупации Белоруси и развертывать на границе с ней реактивную артиллерию и авиационную ударноштурмовую группировку. А не истерично ляпать языком.
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Факт этот во внимание наверняка принимается.
Кроме командно-штабных учений "Несокрушимая стойкость - 2017" у нас проводится еще целый ряд учений с упором на северные области. Это и логистические учения, предусматривающие переброску и развертывание войсковых соединений и снабжения. Это и войсковые учения на северных полигонах. Да и сборы резервистов в северных областях не случайно именно сейчас проводятся.
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Та кто там нападет )))им нападать не чем ...получат по зубам и умоются кровью..один батальон Донбасс чего стоит ..
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В этом есть и один положительный момент переброска и развёртывание новых баз это большие деньги из бюджета рашки, раша входит в гонку вооружений, стараясь держать паритет с НАТО, но силы не равны, совок в такой гонке проиграл, а у того сил было больше намного чем у рашки. Но есть и отрицательный момент что нужно вычеркнуть Беларусь из списка друзей Украины так как это получается угоза с севера раз там разместили базы рашки, угроза для центральной Украины.
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Вряд ли учения можно рассматривать как гонку вооружений.
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В годы Крепостного права ,Московия держала в Киевской Руси для подавления восстаний крестьян,войск больше,чем тех российских войск,которые были на территории России и которые одерживали победы в войнах России с южными соседями,потому московскому царю Александру было выгодно упразднить Крепостное право в Украине и вывести свои войска.
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Росія вивела на навчання 11 ракетних полків,з них шiсть гумових.
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Нельзя доверять Лукашенку.
Страны Балтии не доверяют и делают все что нужно, и нам надо делать так же -
затариваться военной техникой в этом районе, держать в готовности ПВО и все остальное.
Яков Кедми еще два года тому говорил что "Украину сладко поимеют" -
это его видео легко найти на "Итон-ТВ" в ютубе.
А кто наблюдатели от Украины?
Опять медведчуки ?
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Если у кого-то ещё остались иллюзии по поводу Белоруссии,а особенно колхозника опуститесь на землю,это первый союзник нашего злейшего врага....значит он тоже враг
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И партизаны колхоза" Белорусь" тоже такие, с этим колхозом шутить нельзя
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Москалюк, хоть статью почитай, какие "учения" там ширма для ввода войск в Беларусь и развёртывании 2х мотострелковых дивизий на пмж в этой стране. НАТО тоже увеличивает свои контингенты в Польше и в странах Балтии.
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Не верю , что российские войска останутся . Уедут, они сейчас выступают как предмет торга, но временного , за то что их пустили, рфия заплатила кредитом 700 млн. баксов .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Запад-2017" - это составляющая более глобальной стратегии. РФ планирует завести в Беларусь 4162 вагона военных грузов и оставить две дивизии, - Грицак
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