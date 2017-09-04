 "Запад-2017" - это составляющая более глобальной стратегии. РФ планирует завести в Беларусь 4162 вагона военных грузов и оставить две дивизии, - Грицак

Об этом Грицак сообщил в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ.
По данным СБУ, между руководством РФ и Беларуси был подписан договор о проведении в течение 2017 года до 30 учений на территории Беларуси. "Причем акцент делается на упрощенной процедуре проведения учений и мероприятий, связанных с борьбой с терроризмом", - пояснил он.
"Так вот среди полигонов, находящихся на территории Республики Беларусь, ближайший к Украине так называемый "Брестский полигон". Расстояние до границы с Украиной 55 км", - отметил Грицак. По его словам, в течение этого года, когда Россия проводила учения на территории Беларуси, некоторые имитационные цели, которые хотела сбить РФ, но не сбила, ветром относило на парашютах, они попали на территорию Украины. "Нами эти факты задокументированы и переданы Беларуси", - подчеркнул глава СБУ.
Василий Грицак также акцентировал на том, что не стоит рассматривать "Запад-2017" как некое отдельное мероприятие от общего российского плана политического военного руководства. "Эти учения являются составной большой более глобальной стратегии. Ведь планируется завести на территорию Беларуси 4162 вагона военных грузов. Это очень много. Это - в 20 раз больше, чем в 2013 году. По нашим данным, планируется развертывание двух дивизий с последующим их оставлением на территории Беларуси после завершения этих учений", - сообщил он.
Пик учений должен прийтись на 14-20 сентября этого года. "Мы, как Служба безопасности, во взаимосвязи с другими правоохранительными и военизированными структурами будем однозначно сопровождать эти вещи. И мы будем в это время очень пристально следить за украинско-белорусской границей", - сказал Грицак.
На уточняющий вопрос, следует ли быть готовыми к худшему сценарию, глава СБУ отметил: "Я хочу сказать, что мы уже четвертый год готовы к наихудшим сценариям. Нас жизнь заставляет это делать. И уровень мобилизационной готовности службы, других военных формирований - максимальный. Мы осознаем, что, если будет принято какое-то решение по дестабилизации ситуации в Украине, то мы будем просто частью российского плана, атаки, так сказать", - подытожил Грицак.
Ранее сообщалось, что за учениями по приглашению Минска также будут наблюдать два представителя Украины и наблюдатели из Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Эстонии. Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября, в них примут участие около 13 тысяч военных и до 680 единиц боевой техники. Маневры отличаются внушительностью масштабов - от Кольского направления в арктической зоне до территории Беларуси.
2009 33
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Там все чьотко продемонстрували.
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Зачем нас так постоянно пугает наше руководство? Вместо того, чтобы рассказать нам, как они организовали систему обороны страны, что мы можем спать спокойно за мощным щитом вооруженных сил Украины, они нам рассказывают: "бойтесь, потому что враг нападет".
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Кроме командно-штабных учений "Несокрушимая стойкость - 2017" у нас проводится еще целый ряд учений с упором на северные области. Это и логистические учения, предусматривающие переброску и развертывание войсковых соединений и снабжения. Это и войсковые учения на северных полигонах. Да и сборы резервистов в северных областях не случайно именно сейчас проводятся.
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Страны Балтии не доверяют и делают все что нужно, и нам надо делать так же -
затариваться военной техникой в этом районе, держать в готовности ПВО и все остальное.
Яков Кедми еще два года тому говорил что "Украину сладко поимеют" -
это его видео легко найти на "Итон-ТВ" в ютубе.
А кто наблюдатели от Украины?
Опять медведчуки ?
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