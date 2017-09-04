 Медперсонал больницы в оккупированной Брянке отказался предоставить ОБСЕ информацию о жертвах среди местных жителей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба миссии.
"Когда наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди местных жителей в больнице в Брянке (46 км к юго-западу от Луганска. - Ред.), медперсонал отказался предоставить СММ какую-либо информацию, порекомендовав наблюдателям обратиться к членам "ЛНР" в Луганске", - отметили в пресс-службе.
Пророссийский наемник и командир пожарной бригады в Брянке по отдельности сообщили наблюдателям, что трое спасателей получили ранения, когда их машина наехала на взрывное устройство в пгт Вергулевка, где они пытались ликвидирвоать пожар.
Собеседники отказались предоставить информацию о пострадавших и порекомендовали команде миссии обратиться к боевикам террористической организации "ЛНР".
7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.
721 7
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
54-летняя мирная жительница подорвалась на растяжке во время сбора дров в Станице Луганской, - штаб(8)
У пункта пропуска в Станице Луганской боевики похитили двух людей, труп одного из них был найден в Луганске - правозащитники(20)
Москва обеспокоена украинско-хорватскими контактами по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий", - МИД РФ(107)
МИД Украины осудил блокирование оккупантами храма УПЦ КП в Симферополе(16)
В полиции подтвердили факт похищения боевиками парня на пункте "Станица Луганская"(0)
Террористка Боня о ситуации в банде "Сомали": Царит хаос, личный состав пьянствует, идейных нет. АУДИО(57)
Террористы "ДНР" готовятся к возможному введению на Донбасс миротворцев под эгидой ООН или ОБСЕ, - ИС(38)
Ответить
Ответить
Ответить
нашла коса на камень....
рамзан кадыров: Если россия будет поддерживать шайтанов - я против позиции россии
он неразделяет позицию кремля по Мьянме....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить