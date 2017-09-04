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 Медперсонал больницы в оккупированной Брянке отказался предоставить ОБСЕ информацию о жертвах среди местных жителей

обсе

Во временно оккупированной Брянке медики отказались предоставлять наблюдателям ОБСЕ информацию о жертвах среди местного населения, порекомендовав им обращаться к руководству "ЛНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Когда наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди местных жителей в больнице в Брянке (46 км к юго-западу от Луганска. - Ред.), медперсонал отказался предоставить СММ какую-либо информацию, порекомендовав наблюдателям обратиться к членам "ЛНР" в Луганске", - отметили в пресс-службе.

Пророссийский наемник и командир пожарной бригады в Брянке по отдельности сообщили наблюдателям, что трое спасателей получили ранения, когда их машина наехала на взрывное устройство в пгт Вергулевка, где они пытались ликвидирвоать пожар.

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Собеседники отказались предоставить информацию о пострадавших и порекомендовали команде миссии обратиться к боевикам террористической организации "ЛНР".

7 мая 2017 года сообщалось о сексуальных домогательствах и угрозах со стороны боевиков в ОРДЛО в отношении наблюдателя миссии.
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Они бы еще статистику по кацапским оккупантам запросили.
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офф топ
нашла коса на камень....

рамзан кадыров: Если россия будет поддерживать шайтанов - я против позиции россии

он неразделяет позицию кремля по Мьянме....
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Значит есть жертвы среди мирного населения,а обвинить ВСУ они не могут из-за отсутствия обстрелов в школьное перемирие,поэтому инфу и затирают,ублюдки.
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да там местные не сильно страдают. в основном "ихтамнеты" дохнут. Потому и не дают инфу.
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