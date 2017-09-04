 Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана"

Автор уничтоженных "Икон Революции" на фасаде дома на ул. Грушевского в Киеве, художник Sociopath высказался против их восстановления группой художников и хочет сделать это лично. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья! Украинцы! Я до глубины души поражен Вашей реакцией на факт уничтожения трилогии "Иконы Революции" на ул. Грушевского. Я очень благодарен всем Вам за поддержку, комментарии и сообщения. Мне, как и Вам, жаль, что такое произошло. Однако, никто из представителей государственных институтов, кроме простых украинцев, не обращался ко мне с просьбой восстановить картины. Надеюсь, Вы понимаете, что самовольное восстановление в данной ситуации невозможно. Читаю, что группа художников, вроде бы, 4 сентября будет восстанавливать рисунки без моего участия. Обидно, но такой шаг, как по мне, является ничем иным, как попыткой обмануть нас всех и пропиариться на этой ситуации. Так же, как и продажа репродукций моих работ, которые якобы массово продают на рынках. Я не продаю свои работы, сувенирную продукцию и т.д., поэтому, призываю Вас не покупать краденое. "Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в моей коллекции, так же, как и трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м. Они все еще в саже Майдана... Я обещаю Вам всем, что восстановлю трилогию, как только ситуация приобретет правильное русло. Журналисты, извините, что не общаюсь с Вами, не люблю публичности и лишнего пиара. Благодарен всем за понимание. Мира всем Вам и еще раз спасибо, что Ваша память жива! С уважением, социальный художник Sociopath", - обратился он.
Как сообщалось, активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства. Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
Ранее об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
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Ви ж самі бачите реакцію.
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Или мозгов не хватает.
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Как кремлевское чучело охраняют?
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Українка стала найкрасивішою одруженою жінкою планети
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Це графіті охоронялось законом.
То ж в даному випадку,не мав.
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они там, где можно срубить бабло!
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Слова зрілої людини та політика.
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і змусити вандала стояти цілодобово на Європейській площі
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Это надпись на стене в Испании, времён гражданской войны. Её никто не закрасил до сих пор, сейчас это местная достопримечательность, сюда водят экскурсии. И если бы хозяин киевской "мебели в стиле быкоко" был умнее, то берёг бы эти граффити до конца своих дней.
Однако радикалы Корчинского, расхреначившие магазин, ничем не лучше. Один вандал испортил памятку, другие же не восстановили её, а насрали сверху и подожгли. Достойны друг друга.
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