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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:граффити (106) искусство (254) Киев (18046) память (922) вандализм (442) евромайдан (8073)

 Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана"

граффити иконы sociopath революции

Автор трилогии "Иконы революции", художник с ником Sociopath, предложил их восстановить самостоятельно. Более того, он подчеркнул, что за согласием на их восстановление к нему никто не обращался, а без такого согласие восстановить граффити невозможно. Кроме того, Sociopath призвал украинцев не покупать сувенирную продукцию с изображением его граффити, так как официально он не давал никому никакого согласия на их использование или продажу.

Автор уничтоженных "Икон Революции" на фасаде дома на ул. Грушевского в Киеве, художник Sociopath высказался против их восстановления группой художников и хочет сделать это лично. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Украинцы! Я до глубины души поражен Вашей реакцией на факт уничтожения трилогии "Иконы Революции" на ул. Грушевского. Я очень благодарен всем Вам за поддержку, комментарии и сообщения. Мне, как и Вам, жаль, что такое произошло. Однако, никто из представителей государственных институтов, кроме простых украинцев, не обращался ко мне с просьбой восстановить картины. Надеюсь, Вы понимаете, что самовольное восстановление в данной ситуации невозможно. Читаю, что группа художников, вроде бы, 4 сентября будет восстанавливать рисунки без моего участия. Обидно, но такой шаг, как по мне, является ничем иным, как попыткой обмануть нас всех и пропиариться на этой ситуации. Так же, как и продажа репродукций моих работ, которые якобы массово продают на рынках. Я не продаю свои работы, сувенирную продукцию и т.д., поэтому, призываю Вас не покупать краденое. "Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в моей коллекции, так же, как и трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м. Они все еще в саже Майдана... Я обещаю Вам всем, что восстановлю трилогию, как только ситуация приобретет правильное русло. Журналисты, извините, что не общаюсь с Вами, не люблю публичности и лишнего пиара. Благодарен всем за понимание. Мира всем Вам и еще раз спасибо, что Ваша память жива! С уважением, социальный художник Sociopath", - обратился он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана. ФОТОрепортаж + ВИДЕО


Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана 01Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана 02

Как сообщалось, активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства. Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Ранее об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
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А пашинский войдет в эту группу художников-восстановителей?
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О, уже авторские права вспомнили. Маразм крепчал...
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Видимо решили что жизнь наладилась и вошла в нормальную колею. Ведь этот арт-объект не охранялся и по сути был творчеством отдельного человека.
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Охоронялось суспільством...
Ви ж самі бачите реакцію.
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Да, вижу, но в тот момент (уничтожения) никого не было рядом.
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А де ви бачили цілодобове чергування біля пам'яток?
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Одно дело памятник, а другое живопись (по сути это граффити). У Бэнкси тоже, бывало, целиком граффити из стены вырезали - никто не охранял. Тут решили стену очистить, м.б. ремонт или еще что.
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Это тут причем? Может вести диалог о предмете?
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Я не этот вопрос поднял. А вопрос оценки культурной значимости в условиях 2017 года. Охрана - это производная от ценности объекта. Тут скорее "человеческий фактор" и непонимание последствий решений.
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Великие художники трафаретами не пользовались.
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Точно. Они просто ставили свои подписи под копиями))
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Я вообще не понимаю почему все так обозлились на хозяев магазина, их можно понять, достаточно посмотреть на фото... Но... И стирать граффити неправильно... Нужно было собраться и принять решение, как эти рисунки лаконично вписать в фасад магазина.. Или придумать еще что нибудь, какой нибудь мемориал и перенести туда эти граффити... Тем более что есть шаблоны.. Вот мы все стремимся в Европу, а мыслим как дикари.. Пора находить компромисс
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Графити давным давно признаны в европе субкультурой и ими разрисовано практически все. Они не вызывают никакой негативной реакции у окружающих. Поэтому ваша "мыслительная" параллель между европой, стремлениями и дикарями звучит как то по хуторянски....
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Да он еще и сексуально озабоченный оказывается этот ублюдок. Есть порно сайт Empornium. Владелец просто убрал одну букву в названии магазина
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Копирайтер человеку нужен представлять его интересы и адвокат по авторским правам))
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Как темку раскрутили, и уже забыли, что тарифы растут, что цены зашкаливают, что в экономике ппц полный. Но наняли придурков, раскрутили темку патриотизма и вуаля. Второй день обсуждается новость, которая не стоит и выеденного гроша. А все кто против, обвиняются в сторонниках порошка, путлера или кого угодно. Главное лохторат отвлечь.
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Людина живе не лише матеріальним,якщо вона людина,а не істота.
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а у тебя в башке одна извилина и ты не в силах держать одновременно внимание на нескольких объектах? так спешу тебя удивить - таких единицы.
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никакой культурной значимости в тех граффити нет.....скатываемся до полного дебилизма...всем уже насрать на то, что шоколадная банда продолжает грабить обнищавшее население......
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Символи революції це звичайно добре і стирати їх чи забувати не гоже. Але куди важливіше ставлення до простих людей які вийшли на цю революцію проти банди проФФесора але не довели її до кінця в результаті чого до влади на крові і по трупах учасників революції прийшли чергові негідники тепер уже з банди офшоренка панамського і взялись за свою так добре освоєну справу - пограбування України.
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У него 2, 3, 4 абзацы противоречат 6. По сути пропагандирует то, против чего борется.
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Сейчас горе-патриоты (торговцы революционными ценностями), этого художника говном с головы до ног обольют. Падла, бизнес валит.
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Там граффити наносятся с разрешения владельцев здания, и уж никак не на фасады магазинов
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ZIK.UA‏ @ZIK_IA

Українка стала найкрасивішою одруженою жінкою планети

Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана" - Цензор.НЕТ 9628
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магазин это частная собственнность, был приобретен до нанесения графити, хозяин магазина что хочет то делает! Или собственник терерь их заложник и не имеет права их смыть, сменить фасад с одной плитки на другую в ногу с временем, повесить рекламный баннер, прорубить по возможности дополнительную дверь или окно?
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хозяин магазина - тупой дебил, любой недебил бы счастлив, что на его "частной собственности" (думаю, он помещение арендует, а не выкупил все здание), есть исторические артефакты связанные с историей именно его страны, а не чужой, придуманной политтехнологами...
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на лбу себе вышиванку нанеси! или майдановца с шиной! ....я сам там учавствовал и многих знаю лично .....но никто из знакомых до такого маразма не додумался! ....
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Ні, не може.. Так само як і ви не можете використовувати свою приватну властність поперек соціуму.
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Всё, что происходит и есть в некоторой степени отражение настроений социума. Конечно, всякие Пашинские Дыминские или оффшорники будут втирать другое.
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Так,все вірно ,але є один нюанс.
Це графіті охоронялось законом.
То ж в даному випадку,не мав.
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А я еще вчера говорила,где автор этих граффити?! Прчему молчит, думала может в АТО находится ! Очень хорошо ,что отозвался !
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Хотел сравнить с совком, но даже там не нашёл подходящих аналогий.
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Вакарчук пассивный пи-ор... - толерантный к врагам своего (или не своего?) народа...

Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана" - Цензор.НЕТ 9423

Автор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана" - Цензор.НЕТ 6680
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Артисты, певцы в большинстве все продажные, они как пр*оститутки, и вашим и нашим!
они там, где можно срубить бабло!
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А що не так?
Слова зрілої людини та політика.
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Лучше бы он нам наши пенсии в 200 долларов восстановил, да цены на газ для населения с человеческим лицом вернул.
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на лобі у того, хто знищив графіті, їх треба відновити
і змусити вандала стояти цілодобово на Європейській площі
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Насчёт граффитиАвтор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана" - Цензор.НЕТ 3402
Это надпись на стене в Испании, времён гражданской войны. Её никто не закрасил до сих пор, сейчас это местная достопримечательность, сюда водят экскурсии. И если бы хозяин киевской "мебели в стиле быкоко" был умнее, то берёг бы эти граффити до конца своих дней.

Однако радикалы Корчинского, расхреначившие магазин, ничем не лучше. Один вандал испортил памятку, другие же не восстановили её, а насрали сверху и подожгли. Достойны друг друга.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАвтор уничтоженных граффити предложил лично их восстановить: "Трафареты, которыми я создавал трилогию в 2014-м, в моей коллекции. Они все еще в саже Майдана"
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