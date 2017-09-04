 В результате непогоды в Украине обесточены 167 населенных пунктов, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"3 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 167 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Львовская - 73 н.п., Ивано-Франковская - 51 н.п., Тернопольская - 37 н.п. и Черновицкая - 6 н.п.", - сказано в сообщении.
Отмечается, что а восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
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