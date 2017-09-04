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 Террористы из стрелкового оружия обстреляли КПВВ "Станица Луганская", - штаб

луганская станица

Террористы обстреляли из стрелкового вооружения контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"3 сентября, в 21:15 российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия контрольно-пропускной пункт въезда/выезда КПВВ "Станица Луганская". Этот позорный случай в очередной раз подтверждает нежелание руководства ОРЛО начать процесс отвода войск в определенных местах и неспособность РФ влиять на подконтрольные вооруженные формирования", - сказано в сообщении.

В сообщении отмечают, что, несмотря на готовность подразделений сил АТО ответить на провокации боевиков огнем, принимаются все меры для недопущения обострения ситуации, а также сохранения жизней гражданского населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт пропуска "Станица Луганская" перейдет на новый график работы с 1 сентября

"В очередной раз, силы и средства ОТУ "Луганск" продемонстрировали несгибаемую сдержанность и отвагу ради восстановления мира и безопасности в регионе Луганской области... Украинские защитники стойко обеспечивают мир и покой местных жителей Станицы Луганской и школьников, которые недавно начали новый учебный год", - отметили в пресс-центре АТО.

Напомним, 2 сентября российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.


Террористы из стрелкового оружия обстреляли КПВВ Станица Луганская, - штаб 01

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То відповідь фсб рф на звернення Грицака.Вони мирними прикривались,коли заходили,вони ними і будуть жертвувати завжди.То кацапи-дика,кривава,садистська орда.
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Орда подразумевает порядок, это просто бывшие холопы орды .
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Потому что одно дело стрелять по военным, а эти больше по гражданским .
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Переживаю за Люцика,он ведь там ходит за Украинской колбасой,не пострадал ли случаем?
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Люцик в Донецке, а это Луганск, соседняя ветвь тупиковой эволюции .
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Судите человека не по словам его,а по делам его.
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А отвечать не пробовали?Желательно из всех видов.А то Порохоботы достали прокленами,ими войну не выиграть!
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Такое впечатление что отвечать просто не чем,Барыга снаряды пропил.
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Konstantin Kukuškin‏ @KKKukushkin 12 ч.12 часов назад
Маленькая Ичкерия победила в войне огромного петуха из говна и уже 10 лет получает репарации
И митинговать им можно.
А русне нельзя
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Вот ведь странно...по пропускным пунктам чуть ли не каждый день стреляют, а жд пути в лугандон и домбабве чет не догадываются подорвать. Даже не стреляют по электровозам. К стати, туда электровозы вагоны таскают или дизеля?
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про непохитну стриманість штабних генералів

"Каждый генерал прикрывает свою ж..." Ветеран озвучил важную причину потерь в АТО

"Бойцы в зоне АТО, даже находясь под длительными обстрелами боевиков, вынуждены с трудом выпрашивать артиллерийскую поддержку у вышестоящего начальства.
Об этом в эфире Обозреватель.LIVE заявил участник боевых действий в Иловайске (батальон "Донбасс") Александр Дейнега.
"Даже после плена я пребывал в Мариуполе, в Широкино продолжал службу. Сепаратисты нас обстреливают, и мы два дня добиваемся дать нам артподдержку, пока мы не понесем потери в 5-6 человек. И потом они через кучу бюрократии, звонков разрешают дать пару залпов. Вылетели два залпа - сепаратисты замолкли на три дня", - отметил он.
По словам АТОшника, значительная часть высших офицеров в таких случаях не хотят рисковать званиями и карьерой.
"То есть, это действенно, но чтобы этого добиться, каждый генерал, полковник прикрывает свою ж*пу: "Это же не я дал приказ о перемирии. Пусть кто-то отдаст (приказ на артиллерийскую поддержку. - Ред), а то у меня дача, машины, должность, карьера". Вот это - бесхребетность", - подчеркнул он."
https://www.obozrevatel.com/crime/kazhdyij-general-prikryivaet-svoyu-zhpu-veteran-rasskazal-o-rasprostranennoj-prichine-poter-v-ato.htm
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы из стрелкового оружия обстреляли КПВВ "Станица Луганская", - штаб
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