 Террористы из стрелкового оружия обстреляли КПВВ "Станица Луганская", - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"3 сентября, в 21:15 российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия контрольно-пропускной пункт въезда/выезда КПВВ "Станица Луганская". Этот позорный случай в очередной раз подтверждает нежелание руководства ОРЛО начать процесс отвода войск в определенных местах и неспособность РФ влиять на подконтрольные вооруженные формирования", - сказано в сообщении.
В сообщении отмечают, что, несмотря на готовность подразделений сил АТО ответить на провокации боевиков огнем, принимаются все меры для недопущения обострения ситуации, а также сохранения жизней гражданского населения.
"В очередной раз, силы и средства ОТУ "Луганск" продемонстрировали несгибаемую сдержанность и отвагу ради восстановления мира и безопасности в регионе Луганской области... Украинские защитники стойко обеспечивают мир и покой местных жителей Станицы Луганской и школьников, которые недавно начали новый учебный год", - отметили в пресс-центре АТО.
Напомним, 2 сентября российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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Маленькая Ичкерия победила в войне огромного петуха из говна и уже 10 лет получает репарации
И митинговать им можно.
А русне нельзя
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"Каждый генерал прикрывает свою ж..." Ветеран озвучил важную причину потерь в АТО
"Бойцы в зоне АТО, даже находясь под длительными обстрелами боевиков, вынуждены с трудом выпрашивать артиллерийскую поддержку у вышестоящего начальства.
Об этом в эфире Обозреватель.LIVE заявил участник боевых действий в Иловайске (батальон "Донбасс") Александр Дейнега.
"Даже после плена я пребывал в Мариуполе, в Широкино продолжал службу. Сепаратисты нас обстреливают, и мы два дня добиваемся дать нам артподдержку, пока мы не понесем потери в 5-6 человек. И потом они через кучу бюрократии, звонков разрешают дать пару залпов. Вылетели два залпа - сепаратисты замолкли на три дня", - отметил он.
По словам АТОшника, значительная часть высших офицеров в таких случаях не хотят рисковать званиями и карьерой.
"То есть, это действенно, но чтобы этого добиться, каждый генерал, полковник прикрывает свою ж*пу: "Это же не я дал приказ о перемирии. Пусть кто-то отдаст (приказ на артиллерийскую поддержку. - Ред), а то у меня дача, машины, должность, карьера". Вот это - бесхребетность", - подчеркнул он."
https://www.obozrevatel.com/crime/kazhdyij-general-prikryivaet-svoyu-zhpu-veteran-rasskazal-o-rasprostranennoj-prichine-poter-v-ato.htm
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