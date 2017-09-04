 Террористы за сутки 44 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских сил, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Как и в предыдущие дни, наиболее беспокойно было на донецком направлении. Здесь наибольшее количество огневых провокаций противника было зафиксировано вблизи поселка Зайцево. Начиная с 18 часов бандиты 5 раз обстреляли наши позиции из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевский промзоне и дважды - вблизи Майорска", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, на приморском направлении бандиты трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя, а около 20 часов возле этого же поселка они выпустили 5 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, обстрелы врага с использованием стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку от Гнутово, Талаковки, Лебединского и Широкино, а также гранатометный огонь противника на подступах к Марьинке.
"На луганском направлении около 21 часа российские наемники, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) Станица Луганская. Несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ и не нарушая мирных договоренностей, демонстрируя сдержанность ради мира, силы АТО огонь в ответ не открывали. Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не хотят соблюдать режим полного прекращения огня, который должен начать процесс "зеркального" отвода войск", - сказано в сообщении.
В штабе также добавили, что всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты. Из них 21 обстрел характеризуется как прицельный.
Напомним, 2 сентября российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
621 15
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Один украинский воин получил ранения в результате гранатометного огня врага на подступах к Марьинке, - штаб(6)
Один украинский воин получил ранения в результате вчерашних боевых действий под Зайцево, - спикер АТО(10)
Реализация Минских соглашений позволит вернуться к нормальному диалогу с Россией, - Меркель(188)
МИД Украины осудил блокирование оккупантами храма УПЦ КП в Симферополе(16)
Від сьогодні тимчасово закривають КПВВ «Мар’їнка»(0)
Террористка Боня о ситуации в банде "Сомали": Царит хаос, личный состав пьянствует, идейных нет. АУДИО(57)
Хуг о "школьном перемирии" на Донбассе: Эта пауза свидетельствует, что стороны могут прекратить насилие, когда они этого хотят(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На будівництві в Москві.
Ответить
Ответить
Яке може бути припинення вогню з окупантами та місцевими зрадниками-терористами?!!! Маячня!!!
Світ марить....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить