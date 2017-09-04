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 Террористы за сутки 44 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских сил, - штаб

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В конце минувшего дня, обстановка в районе проведения АТО продолжила обостряться. Российско-оккупационные группировки не прекращали активные обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Как и в предыдущие дни, наиболее беспокойно было на донецком направлении. Здесь наибольшее количество огневых провокаций противника было зафиксировано вблизи поселка Зайцево. Начиная с 18 часов бандиты 5 раз обстреляли наши позиции из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также в конце суток под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевский промзоне и дважды - вблизи Майорска", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, на приморском направлении бандиты трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя, а около 20 часов возле этого же поселка они выпустили 5 мин калибром 82 миллиметра. Кроме того, обстрелы врага с использованием стрелкового оружия были зафиксированы неподалеку от Гнутово, Талаковки, Лебединского и Широкино, а также гранатометный огонь противника на подступах к Марьинке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранения в результате гранатометного огня врага на подступах к Марьинке, - штаб

"На луганском направлении около 21 часа российские наемники, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт (въезда-выезда) Станица Луганская. Несмотря на полную готовность дать врагу жесткий ответ и не нарушая мирных договоренностей, демонстрируя сдержанность ради мира, силы АТО огонь в ответ не открывали. Этот факт в очередной раз подтвердил, что в данном районе боевики не хотят соблюдать режим полного прекращения огня, который должен начать процесс "зеркального" отвода войск", - сказано в сообщении.

В штабе также добавили, что всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты. Из них 21 обстрел характеризуется как прицельный.

Напомним, 2 сентября российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Террористы за сутки 44 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских сил, - штаб 01


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А Гадя Савчєнка каже,що вони савсєм нє тераристи,а нармальниє рибята!
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Шо каже Гадя всім пох,чому вони офіційно на міжнародному рівні не оголошені терористами?
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Скільки тебе вчити,порохоботино??? Горіть у пеклі москалі,та порохоботи,які підтримують корумповану владу,яка заробляє на крові своїх громадян!
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На твоїй не зароблять, швидше ти заробиш.
На будівництві в Москві.
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А шо вже "школьнає пєрєміріє" скінчилось??? То давайте вже Різдвяне... хрін з ним що рано... чи може Жовтневе....
Яке може бути припинення вогню з окупантами та місцевими зрадниками-терористами?!!! Маячня!!!
Світ марить....
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От не хотят террористы жить в мире !!неймется им все!!
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Пока парашенские выродки совместно с даунбассятами не получат по морде (а не запретом на адекватный ответ), такое будет продолжаться. И хватит негаранту Конституции играться в перемирие.
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Все школьное перемирие закончилось так и не начавшись. Продолжается шоколадное!
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Видимо свежую гуманитарку по железной дороге дамбасянам с рашки привезли. Даёшь осеннее грибное перемирие: какому дамбасянину не хочется побродить по растяжкам и минным полям свежих мухоморов и поганок поискать в бурьянах. Какую хрень там ещё Минске придумают: дождевое перемирие.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы за сутки 44 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских сил, - штаб
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