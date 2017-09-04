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Все про:КНДР (323) Пентагон (450) США (13340) Мэттис Джеймс (47)

 США не стремятся к тотальному уничтожению КНДР, но у нас есть много вариантов, позволяющих это сделать, - глава Пентагона

мэттис

Американские военные готовы мощно отреагировать в случае любой угрозы со стороны КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"В нашем распоряжении есть много военных вариантов, и президент (Дональд Трамп. - Ред.) попросил ознакомить его с каждым из них", - сказал министр обороны США.

По словам Дж.Мэттиса, "мы не стремимся к тотальному уничтожению КНДР, но, как я говорил, в нашем распоряжении много вариантов, в принципе позволяющих сделать это".

Как сообщалось, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.


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Ничего не будет, расходимся. Запад сдулся в этом случаие.
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Товарищу Ыну абсолютно пох. он безбашенный. Смотрю на Трампа и Ына....вот ведь встретились два одиночества.
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США не станет первыми начинать фойну протия Ядерного государства.
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Балаболы, они. Опустили штаты при всем честном народе.
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Здеруть із хом*яка переростка шкуру штати і правильно зроблять .
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Уголок циника‏ @cynicarea 16 ч.16 часов назад
На Первом канале красочно расписывают, как о...уенно жить в Северной Корее. Похоже, Владимир Путин окончательно определился с образом будущего
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КНДР треба саме знищити і чим швидше тим краще !
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только режим, остальные чучхе сразу побегут за самсунгами
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Вони там зазомбовані так ,що їх треба буде до тями приводити у психіатричних лікарнях.
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Хрен там, нет ни мародерки, ни отжимов, ни крышевания бизнеса .
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Хренасе, а у донбаситов есть идеология? ново-мало-хрено- россия, уж очень она у них "гибкая".
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А из союзников США будут вычеркивать тех, по ком пончик пульнул?
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КНДР плохие ребята но они не отжимали у соседей полуостров и пару областей величиной с Бельгию!!!Бешенный Пес знает что есть страны более страшнее Сев.Кореи?Или тут все поделено и корейцы лишние на этом празднике жизни?
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А кто у кого и что отжал? Историю не читало? Все вопросы к сталину.
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Ты видать старый сталинист. Тогда сравни жизнь на Юге и Севере Кореи.
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А ты старый Ватник.Рамсы попутал,тебе на другой сайт,там все одобрямсы Пукинские сидят..
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да этот ватный дятел срет на всех ветках подряд
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Понятно-кино:увю,зафежу,на кол повесу,посазу-но(!)- цузими руками статав.Дерьмокватия епта!Только-кто здесь кореец?А кто здесь европеец?Хряко-бьідло-вата,кажись+барьіжньій бизнес(!)на крови!Кто вам доктор?
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Готовы это еще не значит, что могут. Вот мой сосед 75 лет на словах на все 100% готов, но ... не может. И тут дилемма - должно ли обдолбанное население отвечать за действия одного психопата, ведущего к "светлому" будущему все это стадо баранов (это касается не только корейского, но и его соседа с рейтингом народной любви пока что в 86% и передавшему ему ядерные и ракетные технологии). Вчера смотрел интервью из Пхеньяна, девушку спрашивают, какая у нее самая заветная мечта? Ответ меня просто убил - увидеть улыбку вождя.
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Этот гнойник не развяжется без драки. К сожалению.
Хотя, по-честному, не в коренных интересах Китая поддерживать эту клоаку. Тактически - возможно. Но не стратегически. Сильная единая Корея - хороший торговый партнёр, не только конкурент. Плюс нет риска ядерной войны возле твоих границ. Плюс (если Китай перестанет их кормить) их начнёт кормить россия, которая ещё больше надорвётся и Китай может прирасти Дальним Востоком. Плюс южане начнут отстраивать север - это не только подряды (сами задолбаются), но и рост издержек южан, а значит рост налогов в Ю. Корее, а значит конкурентные преимущества китайцев перед южанами (себестоимость товаров).
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Не нужно этот гнойник трогать. Пуйло специально накачал их ядерными боеголовками, чтобы столкнуть с Америкой и ослабить ее. Но ему видимо даже и в голову не приходил вариант, при котором кндр останется ядерной страной на десятилетия. При таком раскладе все очень интересно оборачивается. Во-первых это сразу меняет военную и политическую ситауцию в регионе, и не только там. По всему миру пройдет волна легализации ядерных арсеналов. И ядерное оружие может появиться не только у Сев. Кореи, но и у Польши с Украиной, у иранцев, саудитов, тайваньцев,- всех кому не лень и которые испытывают территориальные споры. Во-вторых, сам северокорейский режим очень непредсказуем и опасен. В условиях жестоких санкций они будут вынуждены выживать за счет грабежей соседей. Имея ядерную дубинку можно не опасаться серьезного сопротивления со стороны россиян. Набеги приобретут катастрофический характер.
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шо-шо, Цусиму? в Севастополе в 42 году повторили, уроды
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Так это прикол, в Цусиме им наваляли по щам, так что до сих пор помнят.
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к херам, этих, северокорейских ублюдков
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кндр нужно полностью уничтожить..
всем кто не видел советую посмотреть фильм

Виталий Манский представляет новый фильм «В лучах Солнца»

https://www.youtube.com/watch?v=lYlgHkmKHQ4

Фильм запретили к показу в России
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСША не стремятся к тотальному уничтожению КНДР, но у нас есть много вариантов, позволяющих это сделать, - глава Пентагона
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