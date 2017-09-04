 США не стремятся к тотальному уничтожению КНДР, но у нас есть много вариантов, позволяющих это сделать, - глава Пентагона

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"В нашем распоряжении есть много военных вариантов, и президент (Дональд Трамп. - Ред.) попросил ознакомить его с каждым из них", - сказал министр обороны США.
По словам Дж.Мэттиса, "мы не стремимся к тотальному уничтожению КНДР, но, как я говорил, в нашем распоряжении много вариантов, в принципе позволяющих сделать это".
Как сообщалось, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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На Первом канале красочно расписывают, как о...уенно жить в Северной Корее. Похоже, Владимир Путин окончательно определился с образом будущего
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Хотя, по-честному, не в коренных интересах Китая поддерживать эту клоаку. Тактически - возможно. Но не стратегически. Сильная единая Корея - хороший торговый партнёр, не только конкурент. Плюс нет риска ядерной войны возле твоих границ. Плюс (если Китай перестанет их кормить) их начнёт кормить россия, которая ещё больше надорвётся и Китай может прирасти Дальним Востоком. Плюс южане начнут отстраивать север - это не только подряды (сами задолбаются), но и рост издержек южан, а значит рост налогов в Ю. Корее, а значит конкурентные преимущества китайцев перед южанами (себестоимость товаров).
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всем кто не видел советую посмотреть фильм
Виталий Манский представляет новый фильм «В лучах Солнца»
https://www.youtube.com/watch?v=lYlgHkmKHQ4
Фильм запретили к показу в России
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