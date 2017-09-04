 Один украинский воин получил ранения в результате гранатометного огня врага на подступах к Марьинке, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ранения украинский боец получил в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинке.
Напомним, 2 сентября российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
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