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 Один украинский воин получил ранения в результате гранатометного огня врага на подступах к Марьинке, - штаб

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Вчера, 3 сентября, в результате обстрела врагом позиций сил АТО на подступах к Марьинке один украинский воин получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранения украинский боец получил в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинке.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 30 августа в зоне АТО погиб воин УДА Геннадий Левицкий, - глава Николаевской ОГА Савченко. ФОТО

Напомним, 2 сентября российские наемники 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО.


Один украинский воин получил ранения в результате гранатометного огня врага на подступах к Марьинке, - штаб 01



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Сподіваюсь,поранення не тяжке і воїн швидко одужає.
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Здохнуть , не так швидко як хотілось би але здохнуть усі .
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Целый рефрежератор кацапской падали не стоит раны нашего воина!
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