EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 За рубежом
  130  4
Все про:дипломатия (1025) Россия (72128) США (13339)

 Служебная часть генконсульства РФ в Сан-Франциско перешла под контроль США

сша консульство рф

Власти США взяли под свой контроль служебную часть генерального консульства России в Сан-Франциско, территория дипмиссии оцеплена полицией.

Об этом сообщил генеральный консул Сергей Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Также читайте: "Идет действительно подрыв международного права", - Песков об обысках ФБР в торгпредстве РФ в Вашингтоне

"Сейчас служебная часть консульства контролируется американскими властями, она оцеплена полицией", - сказал Петров.

По словам генконсула, "в жилой части продолжают жить сотрудники, которые могут там оставаться до своего отъезда, но не позднее первого октября" - в срок, установленный властями США.

Как отметил Петров, "происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм". "Фактически мы были выселены из своей квартиры, и американская сторона это признает", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия требует от США вернуть "захваченные" дипломатические здания, - заявление МИД

Теперь дипломаты будут "закрывать все текущие административно-хозяйственные дела", включая отказ от аренды квартир, закрытия счетов и продажи машин. "Приоритет заключается в том, чтобы люди могли собраться и переехать на новое место работы в США или вернуться в Россию", - добавил он.

31 августа США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россию покинет 755 американских дипломатов, - Путин

Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Комиссия Мюллера прошерстит все что не успели или плохо сожгли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как насчет генконсульств в Одессе и Львове? Пусть поработают? Ой,да путин же нападет, молчу, молчу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСлужебная часть генконсульства РФ в Сан-Франциско перешла под контроль США
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти