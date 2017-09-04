 Служебная часть генконсульства РФ в Сан-Франциско перешла под контроль США

Об этом сообщил генеральный консул Сергей Петров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Сейчас служебная часть консульства контролируется американскими властями, она оцеплена полицией", - сказал Петров.
По словам генконсула, "в жилой части продолжают жить сотрудники, которые могут там оставаться до своего отъезда, но не позднее первого октября" - в срок, установленный властями США.
Как отметил Петров, "происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм". "Фактически мы были выселены из своей квартиры, и американская сторона это признает", - сказал он.
Теперь дипломаты будут "закрывать все текущие административно-хозяйственные дела", включая отказ от аренды квартир, закрытия счетов и продажи машин. "Приоритет заключается в том, чтобы люди могли собраться и переехать на новое место работы в США или вернуться в Россию", - добавил он.
31 августа США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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