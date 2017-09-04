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 Шредер подрывает санкции ЕС против России, - Меркель

шредер

Во время телевизионных дебатов между ключевыми претендентами на пост канцлера Германии - Ангелой Меркель, главой нынешнего правительства и блока ХДС/ХСС и Мартином Шульцем, оба кандидата выразились неодобрительно о решении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера принять предложение занять руководящую должность в "Роснефти".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: "Я сделаю это", - Шредер согласился занять пост в "Роснефти"

Меркель и Шульц раскритиковали планы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера занять пост в совете директоров российского концерна "Роснефть".

Меркель заявила, что Шрёдер таким образом подрывает штрафные меры Евросоюза в отношении РФ в связи с аннексией Крыма. "Он подрывает санкции, которые ввел Европейский Союз. Это очень прискорбная ситуация", - заявила Меркель.

Шульц также заявил, что считает "плохим" вероятное назначение Шрёдера в России и хотел бы отговорить экс-канцлера от принятия этого решения.

Как сообщал Цензор.НЕТ, бывший канцлер Германии Герхард Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес среди ряда германских политиков.

Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017 года.

Ведущая немецкая газета Bild в последние дни опубликовала ряд статей, критикующих "Гёрхарда из Газпрома" за его связи с российскими компаниями. Шрёдер сказал в интервью Blick, что рассчитывает на зарплату в размере около $350.000, из которой будет выплачивать налоги в Германии.

России принадлежит 50 процентов плюс одна акция Роснефти. Некоторые консерваторы и представители партии "зеленых" также подвергли Шрёдера критике за его "бесстыжее" поведение.

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Шрёдер уже занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG, возглавляемого Газпромом консорциума, созданного для строительства газопровода, по которому российский газ поступает в Европу через Балтийское море.

Критики также до сих пор высмеивают Шрёдера за то, что в 2005 году он согласился с характеристикой Путина, как "совершенного демократа".
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Михайло ты видно пацань и не имееш представление как разрушить эту гребаную империю
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мы вся грузия рядом с вами. нас 3 миллиона но думаю 30 тысяч бойцов найдется и которые за вас украйнцев пойдут в том числеи я. у вас что 10 тысяч не соберется? в конце концов автоматами видворим этих ублюдков, почему Вы сами же создаете с нуля проблему? только скажите, вся грузия приедит к вам на помощ
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неудивительно, ведь является путинским холуём, сидящим на европейской газовой трубе
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Тю , так Шредер посмотрел на европейских коррупционеров и взял пример с них
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неудивительно, ведь является такой же путинской марионеткой, как и многие европейские политиканы
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Шредер подрывает санкции ЕС против России, - Только Шредер? А Эрлер и другие политики, которые угрожали США?
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Фрау из себя целку строит. С понтом не знала про этого купленного с потрохами кремлем супчика! При чем бывший ее начальничек...
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Какое же оно продажное этот шредер! Капец! За Германию прям стыдно,тем более вот это продажное было еше канцлером...
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Захарченко надо будеть живем взять для примера, что человек с украйнской фамилии может таким тупим быть
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а я лично считаю, что Шредер хоть и некрасиво поступает, но вполне законно. а закон, как известно, стоит выше морали. поэтому критиковать Шредера - глупое занятие. лучше в трамвае пожурить мужика, чтобы даме место уступил. больше толку будет!
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еще бы! с какой стати ольгинскому тролику критиковать агентов своего Хуйла?!
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ведь твой Сралин и с Гитлером сотрудничал в рамках "закона", верно? когда Европа кровью обливалась...
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Пусть Шредер не удивляется, обнаружив себя в санкционных списках, когда его кредитная карта будет аннулирована а банки потребуют закрыть все счета.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомШредер подрывает санкции ЕС против России, - Меркель
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