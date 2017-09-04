 Шредер подрывает санкции ЕС против России, - Меркель

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Меркель и Шульц раскритиковали планы бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера занять пост в совете директоров российского концерна "Роснефть".
Меркель заявила, что Шрёдер таким образом подрывает штрафные меры Евросоюза в отношении РФ в связи с аннексией Крыма. "Он подрывает санкции, которые ввел Европейский Союз. Это очень прискорбная ситуация", - заявила Меркель.
Шульц также заявил, что считает "плохим" вероятное назначение Шрёдера в России и хотел бы отговорить экс-канцлера от принятия этого решения.
Как сообщал Цензор.НЕТ, бывший канцлер Германии Герхард Шредер принял решение выдвинуть свою кандидатуру на место в совете директоров "Роснефти", несмотря на критику в свой адрес среди ряда германских политиков.
Внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет избран новый состав совета, пройдет 29 сентября 2017 года.
Ведущая немецкая газета Bild в последние дни опубликовала ряд статей, критикующих "Гёрхарда из Газпрома" за его связи с российскими компаниями. Шрёдер сказал в интервью Blick, что рассчитывает на зарплату в размере около $350.000, из которой будет выплачивать налоги в Германии.
России принадлежит 50 процентов плюс одна акция Роснефти. Некоторые консерваторы и представители партии "зеленых" также подвергли Шрёдера критике за его "бесстыжее" поведение.
Шрёдер уже занимает пост председателя комитета акционеров Nord Stream AG, возглавляемого Газпромом консорциума, созданного для строительства газопровода, по которому российский газ поступает в Европу через Балтийское море.
Критики также до сих пор высмеивают Шрёдера за то, что в 2005 году он согласился с характеристикой Путина, как "совершенного демократа".
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