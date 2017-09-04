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 Политика Украины
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Все про:ЕБРР (183) Львов (3676) мусор (470) мусоропереработка (91)

 ЕБРР начал отбор компаний для строительства львовского мусороперерабатывающего завода

львов ебрр

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил о начале отбора компаний для участия в первом этапе проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью 35 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

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"В объявлении, опубликованном на официальном сайте ЕБРР в ночь на 2 сентября, говорится, что проект стоимостью 35 млн евро будет предусматривать начало рекультивации Грибовической свалки и строительство завода по механико-биологической переработке мусора. Операторами проекта указан Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие "Зеленый город", - говорится в сообщении.

Директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря подтвердил ZAXID.NET, что публикация объявления о намерениях на сайте ЕБРР знаменует начало отбора реальных исполнителей этого проекта.

"Со времени публикации объявления ко мне уже обратились около 10 международных компаний, желающих принять участие в проекте построения мусороперерабатывающего завода во Львове. Это немецкие, итальянские компании, есть голландцы", - рассказал Ноздря.

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В объявлении ЕБРР указано, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в четвертом квартале этого года.

"Мы надеемся объявить два тендера - один на рекультивацию старой свалки, другой - собственно на построение мусороперерабатывающего завода. Сейчас все компании, которые изъявили желание, хотели бы принимать участие в построении завода, желающих взяться за рекультивацию пока нет", - рассказал Ноздря.

Из 35 млн евро, предусмотренных проектом ЕБРР, 10 млн - предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовической свалки. Это безвозвратный грант со стороны ЕБРР.

Еще 25 млн евро будут расходованы на построение мусороперерабатывающего завода на территории львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

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Ноздря уточнил, что ЕБРР согласился увеличить кредит для построения мусороперерабатывающего завода во Львове на 5 млн евро.

Как сообщалось, в конце июля Львовский горсовет подписал с ЕБРР соглашение на 30 млн евро, из которых грантовых 10 млн евро были для рекультивации, а 20 млн евро - кредит под минимальные проценты для построения завода.

Напомним, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.
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Не пиши бред, распилить деньги ЕБРР не так просто.
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Та щас ,"Укравтодору" постоянно выдает,а на дорогах украсть проще паренной репы,это даже дети знают
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Очень просто . Европейские деньги распилить не сложно , а попробуй распилить американские деньги ...
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...набираем в гугле крымский мост просел
...приятных сновидений!
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многие гавнюки -чоколады обсирали Садового....,
Из 35 млн евро, предусмотренных проектом ЕБРР, 10 млн - предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовической свалки. Это безвозвратный грант со стороны ЕБРР....... соевый у нас забрал на свое содержание в 2016 году почти 457 миллионов 962 тысяч грн, Садовой с экономит Львову 300 ЛИМОНОВ, так что закрыли пасти шавки
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При чем тут садовой?
Он как раз 10 лет выбирал инвестора, так и не выбрал.
Потому теперь инвестора выбирает ЕБРР
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как раз Андрей и пробивал и отстоял проект через ЕБРР...
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А не под гарантии госбюджета ли его давали?
Пробивала блин..
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ты тупой что ли ?там грант, и за него шла борьба , а гранты под госбюджет не даются, это безвозмездно
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В Харькове 2 дня спустя после визита Порошенко отклеилась реформа.ЕБРР начал отбор компаний для строительства львовского мусороперерабатывающего завода - Цензор.НЕТ 2782
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Там разве написано,шо порошенко клеил,тебе переобуватся в воздухе еще не нудит?
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Какое переобувание?
У вас Порошенко и за зебры отвечает?
К чему картинка?
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а за что Порошенко отвечает? за Конституцию? так он её и нарушил, с Минскими , с алкашом, с коалицией, с ЦИК, ..... ИТД
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А на майдане вы че делали?
Ниче не нарушали?
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А РАЗВЕ порошенко Шокина и АЛКАША назначал, а разве не его судовая реформа, а разве не его Волк с ротттердамом..... итд итп
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И что дальше?
Будешь плакать?
Не клеит Порошенко зебры, не водит Стерхов..
Ай-ай.. Как жить теперь..
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Ололо, какое событие, одну из 3-х "зебр" положили наспех и термопластик не взялся, конечно же Порошенко виноват и рефрмы, да... при том что это сфера сугубо муниципалитета, уже кстати отремонтировали.
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В общем девиз садонемочи надо переписать так "Візьми та ніх%я не зроби"
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