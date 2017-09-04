 ЕБРР начал отбор компаний для строительства львовского мусороперерабатывающего завода

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
"В объявлении, опубликованном на официальном сайте ЕБРР в ночь на 2 сентября, говорится, что проект стоимостью 35 млн евро будет предусматривать начало рекультивации Грибовической свалки и строительство завода по механико-биологической переработке мусора. Операторами проекта указан Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие "Зеленый город", - говорится в сообщении.
Директор ЛКП "Зеленый город" Вадим Ноздря подтвердил ZAXID.NET, что публикация объявления о намерениях на сайте ЕБРР знаменует начало отбора реальных исполнителей этого проекта.
"Со времени публикации объявления ко мне уже обратились около 10 международных компаний, желающих принять участие в проекте построения мусороперерабатывающего завода во Львове. Это немецкие, итальянские компании, есть голландцы", - рассказал Ноздря.
В объявлении ЕБРР указано, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в четвертом квартале этого года.
"Мы надеемся объявить два тендера - один на рекультивацию старой свалки, другой - собственно на построение мусороперерабатывающего завода. Сейчас все компании, которые изъявили желание, хотели бы принимать участие в построении завода, желающих взяться за рекультивацию пока нет", - рассказал Ноздря.
Из 35 млн евро, предусмотренных проектом ЕБРР, 10 млн - предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовической свалки. Это безвозвратный грант со стороны ЕБРР.
Еще 25 млн евро будут расходованы на построение мусороперерабатывающего завода на территории львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.
Ноздря уточнил, что ЕБРР согласился увеличить кредит для построения мусороперерабатывающего завода во Львове на 5 млн евро.
Как сообщалось, в конце июля Львовский горсовет подписал с ЕБРР соглашение на 30 млн евро, из которых грантовых 10 млн евро были для рекультивации, а 20 млн евро - кредит под минимальные проценты для построения завода.
Напомним, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки продолжается с лета 2016 года.
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...приятных сновидений!
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Из 35 млн евро, предусмотренных проектом ЕБРР, 10 млн - предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовической свалки. Это безвозвратный грант со стороны ЕБРР....... соевый у нас забрал на свое содержание в 2016 году почти 457 миллионов 962 тысяч грн, Садовой с экономит Львову 300 ЛИМОНОВ, так что закрыли пасти шавки
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Он как раз 10 лет выбирал инвестора, так и не выбрал.
Потому теперь инвестора выбирает ЕБРР
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Пробивала блин..
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У вас Порошенко и за зебры отвечает?
К чему картинка?
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Ниче не нарушали?
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Будешь плакать?
Не клеит Порошенко зебры, не водит Стерхов..
Ай-ай.. Как жить теперь..
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