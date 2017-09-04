 Трех иранцев, которые выдавали себя за турков, задержали в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время осуществления проверки документов обнаружили трех иностранцев с частично поддельными загранпаспортами. Инцидент зафиксирован в международном аэропорту "Борисполь". Прибыв на паспортный контроль граждане Ирана предоставили для проверки паспорта граждан Турции. Во время изучения документов пограничники установили, что информационная страница с учредительными данными является замененной", - отмечается в сообщении.
При этом добавляется, что у задержанных также были обнаружены поддельные визовые этикетки Европейских стран.
"Иностранцы направлялись транзитом через Киев и намеревались в конце концов попасть в Стокгольм. Сейчас лица ожидают возвращения обратным рейсом в Тегеран", - подчеркивается в сообщении.
Примечательно, по словам пограничников, п одобные случаи в этом же аэропорту фиксируют уже несколько дней подряд. К примеру, накануне у граждан ки Ирака пограничники обнаружили паспорт гражданина Великобритании, который она приобрела за 20 тысяч долларов США.
164 2
Задержан брат Саакашвили, его готовят к депортации, - Кива(434)
Задержана сепаратистка, бывший "директор" Луганского патронного завода, - СБУ. ФОТО(121)
Пограничники обнаружили в аэропорту "Жуляны" у гражданки Польши два лука со стрелами и охотничий нож. ВИДЕО(88)
Подполковник СБУ задержан на Волыни на взятке 1,5 тыс.долл.. ФОТО(31)
Игра в "Ryanair": кого хотели "кинуть"?(1)
"Российскую форму "Березка" мне выдали и пулемет", - полиция Торецка получила списки "ополченцев". Два террориста из НВФ "Славянская бригада" задержаны. ВИДЕО(24)
Прокуратура открыла дело по факту исчезновения в Беларуси украинца Гриба: проводятся розыскные действия(42)
Ответить
ИСПРАВЬТЕ.
Ответить