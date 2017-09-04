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 Трех иранцев, которые выдавали себя за турков, задержали в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба

аэропорт

В аэропорту "Борисполь" задержали трех иранцев, которые пытались попасть через Украину в Стокгольм, выдав себя за граждан Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

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"Сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время осуществления проверки документов обнаружили трех иностранцев с частично поддельными загранпаспортами. Инцидент зафиксирован в международном аэропорту "Борисполь". Прибыв на паспортный контроль граждане Ирана предоставили для проверки паспорта граждан Турции. Во время изучения документов пограничники установили, что информационная страница с учредительными данными является замененной", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что у задержанных также были обнаружены поддельные визовые этикетки Европейских стран.

"Иностранцы направлялись транзитом через Киев и намеревались в конце концов попасть в Стокгольм. Сейчас лица ожидают возвращения обратным рейсом в Тегеран", - подчеркивается в сообщении.

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Примечательно, по словам пограничников, п одобные случаи в этом же аэропорту фиксируют уже несколько дней подряд. К примеру, накануне у граждан ки Ирака пограничники обнаружили паспорт гражданина Великобритании, который она приобрела за 20 тысяч долларов США.
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Трех иранцев, которые выдавали себя за турков, задержали в аэропорту "Борисполь", - Трех иранцев, которые выдавали себя за турок, задержали в аэропорту "Борисполь"
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