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Все про:выборы (21827) дипломатия (1024) США (13338) Захарова (112)

 Обыски дипсобственности России в США могли быть связаны с выборами американского президента, - Захарова

захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова НТВ заявила, что обыски, проходившие в зданиях российской дипмиссии в США, могли быть связаны с возможным влиянием России на выборы американского президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Это определенная группировка политическая, которая вот такими методами ухудшает отношения для того, чтобы доказать: Россия вмешивалась в выборы, Россия якобы выбирала их президента, Россия взламывала их компьютеры", - сказала Захарова.

Ранее в четверг США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние два года преследования и надзор за нашими дипломатами в Москве со стороны спецслужб РФ значительно возросли, - Госдеп США

28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

В начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Половинчатая мера, не наша метода, что бы наверняка остановить, расстрелять к х**м всех работающих на этих заводах как агентов госдепа.
И экономия будет - пособие по безработице платить не надо!
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" чем рот открывать "

Ей за это хорошо платят . Она согласится даже вокзальные сортиры в Саранске облизывать , главное шоб платили .
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коли спливає цей фейс, перше питання - ти голову помила?
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мордовскую крысоту даже паленый боярышник не испортит.
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Рашисты давно нарывались. Пуйловские гопники сами действовали по праву силы, захватывая Крым, Донбасс.
Теперь когда, штаты начали действовать с позиции силы по отношению к пуйловским гопникам, они взвыли.
Не копай другому яму, что посеяли рашисты то теперь и пожимают...
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И не поедут теперь працивные пиндоси отдыхать на Селигер ... не пройдутся больше пол куполями Золотого кольца .. зачем так дальше жить ??!!
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Господи, ну нельзя же такое на ночь показывать.
Давайте я с Вами лучше позитивом поделюсь на сон грядущий.
Украинская танцевальная группа «Light Balance» покорила жюри конкурса «Америка ищет таланты» (ВИДЕО)

Яркое выступление украинской танцевальной группы из города Днепра «Light Balance» на известном американском талант-шоу назвали одним из самых головокружительных выступлений в истории конкурса «America's Got Talen» («Америка ищет таланты»). Видео выступления украинцев уже получило более 3 миллионов просмотров.

Это стоит посмотреть.
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ее на сигаретах печатать нужно. чтобы люди курить бросали.
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погрязли вы ватнички в своём озёрно-кремлёвском болотце, теперь вам спуску не дадут, таки что то есть, и скулёж тут уже не поможет....
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эта дешёвая прошмандовка, секс символ кацапов, шоб вы понимали
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. - Мы сдаёмсууу! Просим палитического убежищу! Мы жертва рижима! Тут лапы вкуснее...
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"Это определенная группировка политическая, которая вот такими методами ухудшает отношенияИсточник:"

Комюнике шизанутых рашко-фшистов можно сравнить только с поведением отвергнутого маньяка, который преследует свою экс: уже и в полицию заявляли, и судили, и в тюрьму садили, и запрет на приблежение наложили, а оно продолжает щимиться во все окна и двери сторожить у супермарлета и у работы, и с побелевшими от бешенства глазами бредит одно и то же: "да ты дура! ты на самом деле от меня без ума, просто не понимаешь этого! это все твои подружки и твоя мать тебя настроили, а так ты ж меня только любишь одного, ты без меня никто! Да у тебя просто крыша едет, ты нервная, тебе лечится надо, а так, твоя здоровая часть меня обажает! мы ж друг для друга созсданы и мы будем вместе навсегда, ты это знаешь!"
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Если вы утверждаете, что чисты как слеза младенца ? То чего бояться обысков ? )))
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Сократили американских дипломатов - вот и расплата . А то что в выборы президента вмешивались то это очевидно . Возможно, там есть мощное оборудование для прослушки и для взлома серверов . Бумаги все сожжены , но кое что осталось
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Обыски дипсобственности России в США могли быть связаны с выборами американского президента, - а связать со своей агрессией Захарова не подумала.
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Какие выборы? На кого это рассчитано? Маха как и ее начальство прекрасно знает за что РФии устроили публичную порку.
Трамп взбешен спровоцированными спецслужбами РФ столкновениями в США, абсолютно шитые белыми нитками. До этого была просто политика, сейчас это персональный плевок в Трампа, молитесь чтобы его на этом попустило, а не вякайте.
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О какой российской дип.собственности в США говорит захарова? Как только закрыты официально эти учреждения, то официальные представители власти могут заходить в эти здания беспрепятственно. 2 сентября закрыли, 3 сентября можно заходить. Это уже не дип. собственность другой страны.
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а ведь русня чтобы остаться в Америке сдаст все хуйловскую гэбню там с потрохами. Причем сама прибежит со всеми доказательствами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОбыски дипсобственности России в США могли быть связаны с выборами американского президента, - Захарова
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