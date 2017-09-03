 Обыски дипсобственности России в США могли быть связаны с выборами американского президента, - Захарова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Это определенная группировка политическая, которая вот такими методами ухудшает отношения для того, чтобы доказать: Россия вмешивалась в выборы, Россия якобы выбирала их президента, Россия взламывала их компьютеры", - сказала Захарова.
Ранее в четверг США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.
28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".
Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.
28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
В начале января Офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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И экономия будет - пособие по безработице платить не надо!
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Ей за это хорошо платят . Она согласится даже вокзальные сортиры в Саранске облизывать , главное шоб платили .
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Теперь когда, штаты начали действовать с позиции силы по отношению к пуйловским гопникам, они взвыли.
Не копай другому яму, что посеяли рашисты то теперь и пожимают...
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Давайте я с Вами лучше позитивом поделюсь на сон грядущий.
Украинская танцевальная группа «Light Balance» покорила жюри конкурса «Америка ищет таланты» (ВИДЕО)
Яркое выступление украинской танцевальной группы из города Днепра «Light Balance» на известном американском талант-шоу назвали одним из самых головокружительных выступлений в истории конкурса «America's Got Talen» («Америка ищет таланты»). Видео выступления украинцев уже получило более 3 миллионов просмотров.
Это стоит посмотреть.
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Комюнике шизанутых рашко-фшистов можно сравнить только с поведением отвергнутого маньяка, который преследует свою экс: уже и в полицию заявляли, и судили, и в тюрьму садили, и запрет на приблежение наложили, а оно продолжает щимиться во все окна и двери сторожить у супермарлета и у работы, и с побелевшими от бешенства глазами бредит одно и то же: "да ты дура! ты на самом деле от меня без ума, просто не понимаешь этого! это все твои подружки и твоя мать тебя настроили, а так ты ж меня только любишь одного, ты без меня никто! Да у тебя просто крыша едет, ты нервная, тебе лечится надо, а так, твоя здоровая часть меня обажает! мы ж друг для друга созсданы и мы будем вместе навсегда, ты это знаешь!"
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Трамп взбешен спровоцированными спецслужбами РФ столкновениями в США, абсолютно шитые белыми нитками. До этого была просто политика, сейчас это персональный плевок в Трампа, молитесь чтобы его на этом попустило, а не вякайте.
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