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Все про:КНДР (321) ООН (2178) ядерное оружие (505) Совбез ООН (563)

 Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание в связи с ядерным испытанием КНДР

оон совбез

Совет безопасности (СБ) ООН проведет экстренное заседание в связи с новым ядерным испытанием КНДР

Сообщение опубликовано на сайте представительства США в организации, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины", - Климкин о ядерном испытании КНДР

Совещание пройдет в понедельник, 4 сентября. Встречу инициировали представители США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

"Посол Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Республики Корея потребовали чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится в открытом зале в ответ на последнее ядерное испытание в Северной Кореи. Заседание Совета Безопасности состоится завтра, в понедельник, 4 сентября, в 10:00 утра", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

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Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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А хіба в цьому світі щось може відкритися без Офшорного?
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для тебя без его упоминания даже посрать невозможно
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Педофюрера так называют по непонятным причинам лишь мокшане . Все остальные знают , што он полнейшее хуйло . Хотя нет - всё таки Хуйло , сцарь усея Пидорашки всё таки .
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какой-такой "Путин" ?

ты хотел сказать Хуйло?
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Флуд, який не має відношення до теми. Розумію- робота є робота, але вибирайте картинки в тему.
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Для когось й яйце з куркою можуть не мати ніякого зв'язку.
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Знайти зв'язок між Порошенком, ядерною бомбою і Північною Кореєю може хіба що шизофренік. Повторюю- не флуди.
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а кацапи таки знайшли зв'язок )))
мало того, надрукували це в Нью-Йорк Таймс,
а одна наша косата патріотка навіть підтримала кацапів в цьому фейку...
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Та косата патріотка давно вже працює на Кремль.
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Как всегда, результатом заседания совбеза ООН будет выражение очередной озабоченности...
Совбез ООН, где рашка имеет право вето, по сути ненужный орган.
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Жирный свин тоже обеспокоен,пойдёт посрет от переживаний
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А толку, на все "решения" Хуйло наложит ВЕТО!
Сборище импотентов с ОЗАБОЧЕННОСТЯМИ.
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От ООН толка,как от моего херсонского ЖЕКа
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Slava Rabinovich
5 ч ·

Сегодня утром в 300 км от Владивостока взорвана водородная бомба. Сегодня же во Владивостоке, по их времени, уже показали программу «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым на телеканале «Россия 1».
Проблемы Владивостока, сразу после взрыва водородной бомбы, примерно на расстоянии как от Москвы до Торжка, следующие: машказахарова, бьющаяся в истерике по поводу «рейдерских захватов российской дипсобственности в США», фашистская хунта в Киеве и гей-браки в Европе. Любовницы Саакашвили сегодня, почему-то, не обсуждались. Наверное, этой теме помешал взрыв водородной бомбы неподалёку… Хотя… вряд ли.
Ведь представители Гидрометцентра РФ заявили: ветры сейчас дуют в другую сторону, риска радиоактивного заражения практически нет…
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надо ждать новостей от
сахи креста
он полюбасу там будет и все расскажет через полчаса)))
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Дрыщатик на приёме вероятно у Пети ,по поводу открытия центра услуг
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И что? Будет рашка в открытую вытаскивать виновника торжества, уверена.
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Я занепокоєний. Я це робив на добу раніше ніж Совбез Обєспокоєнних Націй. І я дуже рад що наша спільна занепокоєність має однакову силу
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Автор этих строк очень внимательно смотрел за реакциями душевнобольных на парад в Киеве. Интересны не только и не столько мейнстримные телеканалы, сколько отдушины сумрачного ватного сознания вроде «Комсомолок» и прочих «Примечаний». Ссылок набрасывать не буду - сами найдёте, если отважитесь.
Читал - и радовался.
Основные смысловые линии: Украина оккупирована НАТО. Хохлы, вы утратили свою независимость!Мы должны были взять её в 2014-м, вот теперь пожинаем результаты.Но мы ещё вернём её, потому что за нами - Бог и Правда.
Я даже не знаю, в какой из этих нарративов я влюблён больше.
Первый свидетельствует о том, что авторы этих изданий - колерованные ватники со всей атрибутикой от круглых пуз до мелких глаз - перестали воспринимать Украину частью «русского мира». В их глазах Великое Предательство уже завершилось. Подлая бывшая не только ушла от такого красивого, даром, что немножко пьяного, Ванечки, но и вышла замуж за этого подлого Джона, который никогда не будет так её любить! Эмоциональный шок от разрыва приблизился к стадии смирения. От «сами ещё прибежите» к «вы же сиську мамину сосали и учились в салочки играть - как же, б**дь, вы демонами стали, записавшись в натовскую рать?». И речь идёт уже не о Галичине. «В Киеве!!! В матери городов русских!» - звучит рефреном почти у каждого из них.
Вторая линия уже менее эмоциональна. «Мы взяли Крым, чтобы получить НАТО под Харьковом?» - вопрошают друг друга на ватных форумах, показывая, что глобус ещё не все географы пропили. На самом деле от Сум до Москвы лететь ближе, но тенденцию они уловили верно. В этом нарративе - расстройство от понимания того, что шанс 2014 года, когда Украину действительно можно было если не взять, то развалить, упущен. И сейчас на удивление живёхонькая Украина вошла в стан врага - теперь имея на это все логичные основания. Эти вопли приятны тем, что формируют в РФ свой стан зрадофилов. В них же включаются и некоторые бывшие «герои Донбасса», включая Стрелкова. Самое хорошее - что через них этот нарратив проникает и на Донбасс, где приходит понимание, какая на самом деле судьба была изначально уготована региону Кремлём.
Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание в связи с ядерным испытанием КНДР - Цензор.НЕТ 3614
Третий нарратив - про Бога и Правду - волшебен. Тут надо знать россиян: такую риторику они включают лишь тогда, когда понимают, что в драке шансы не в их пользу. «Мы вас, эта, превосходим этически!» у них включается при пораженческих настроениях. Когда они побеждают - им хватает апелляций к «Искандерам» и сапогам. Это уже риторика позднего ИГИЛа: да, нас бьют, но вы, правоверные, не должны устрашаться… Когда все на самом деле понимают, что должны.
Это очень важно.
Одна из наших задач - изменить отношение врага к нам. Заставить его воспринимать нас отрезанным ломтем, навсегда перешедшим в стан чужих. Разбить убеждение «вся Украина в целом - наши ребята, просто бандеровцы-западенцы…». Разбить убеждение, что где-то есть молчаливое большинство «нормальных хохлов», которое ждёт их с распростёртыми руками, что в Киеве, Харькове, Одессе их будут встречать с цветами и чепчиками. Разбить убеждение, что украинцы будут только рады оккупации Украины - пардон, воссоединению в семье братских народов. Заместить его убеждением, что любая попытка оккупации Украины возможна лишь настолько, насколько возможна оккупация Польши, стран Балтии, Финляндии - в смысле, даже если бросить все силы, занять и некоторое время удерживать, ассимилировать уже не получится. Отрезанный ломоть. Неруси. НАТОвцы. Демоны. Псоглавцы, раскольники и католики.
Сейчас к этому был сделан значительный шаг. Пошли первые симптомы пробуждения.
Работаем дальше.
Виктор Трегубов
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Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание в связи с ядерным испытанием КНДР И что этот импотентный орган /родственник х#йла/ может решить. Кроме очередной озабоченности нифига. Пора или реформировать по решению вопросов обычным большинством, или разгонять за ненадобностью.
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Сколько денег эти дармоеды прозаседали без толку и ведь понимают,шо в нынешнем состоянии с ветом кацапским они ноль без палочки,но все равно воду в ступе толкут,люди в мире голодают и без воды страдают,отдали бы туда собираемые деньги,и то польза хоть какая то была
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Зачем этому дурачку френч,как у Франкенштейна,это мода такая?Что футболку носить не может
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Совещание пройдет в понедельник, 4 сентября. Встречу инициировали представители США, Японии, Франции, Великобритании, Южной Кореи....

... и Климкин!
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Якщо рашка дійшла до того, що поставила в Північну Корею не тільки ракетоносії, а вже й термоядерну бомбу - діло на рашці дуже й дуже погано.
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скорее доиграются бесхребетные пидорасы, которые кроме как выразить обеспокоенность ничего не могут
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Согласен , как раз хотел удалить этот комментарий .
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Спорим будет обеспокоенность? Могут даже не собираться и не тратить зря деньги налогоплательщиков, результат всем и так известен.
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Угу, давайте сразу два заседания, чтобы аж две обеспокоенности выразить. Вот Ын их испугается...
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Заседать 24 часа в сутки,пока их уборщица накуй не выгонит из помещения ООН
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Каледония‏ @CaledoniA_ua

Шо там Нью Йорк Таймс еще не написал что на самом деле водородная бомба у Ына с укр.завода Маяк тайно вывезеная с Киева баржей с арбузами
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"Лучше иметь одну атомную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов", -
избранный фольклор СевероКорейщины.
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Голова СБУ Василь Грицак звернувся до керівника ФСБ РФ Олександра Бортнікова із закликом припинити діяльність, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ та дати привід російським військовим для початку повномасштабної кампанії проти України.
Про це Грицак заявив в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері 3 вересня.
"Я до вас звертаюся як офіцер до офіцера... Навіть в умовах війни є правила, які не можна порушувати працівникам спецслужб. Ви перейшли усі межі, які тільки можна перейти. І ви, і я знаємо, що до організації терактів на території України - і в Одесі, і у Харкові, і у Херсоні та в інших причетні працівники спецслужб РФ", - заявив Грицак.
Він додав, що внаслідок терактів "загинули десятки людей, багато людей зазнали поранень".
"Ви перейшли межу, ви були готові підірвати своїх, громадян РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в РФ та дати підстави для вторгнення в Україну, для початку повномасштабної кампанії... Чи ви розумієте, до яких геополітичних наслідків могли призвести ці дії, за які доведеться відповідати, що діюча влада, у тому числі й Путін (президент РФ Володимир Путін) не вічні?", - заявив голова СБУ.
"У ваших силах усе це зупинити. Зупиніться", - закликав Грицак. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/3/7153919/
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И что дальше? "Сверхглубокая обеспокоенность"?
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Совбез ООН? Тот самый Совбез, который ничего не решает, а лишь заседает?
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я тоже так думаю. Пару ударов тактических беспилотников госдепа и толстый уйдет в мир вечной чучхе. Госдепу просто нужна бумажка (одобрение) из оон. Все остальное он сделает сам с помощью 6 флота.
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Та можно и не проводить. Мы уже знаем результат. Усе озабочены.
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