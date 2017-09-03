 Совбез ООН завтра проведет экстренное заседание в связи с ядерным испытанием КНДР

Сообщение опубликовано на сайте представительства США в организации, передает Цензор.НЕТ.
Совещание пройдет в понедельник, 4 сентября. Встречу инициировали представители США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.
"Посол Хейли и ее коллеги из Японии, Франции, Великобритании и Республики Корея потребовали чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится в открытом зале в ответ на последнее ядерное испытание в Северной Кореи. Заседание Совета Безопасности состоится завтра, в понедельник, 4 сентября, в 10:00 утра", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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статья об ООН и КНДР.
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ты хотел сказать Хуйло?
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мало того, надрукували це в Нью-Йорк Таймс,
а одна наша косата патріотка навіть підтримала кацапів в цьому фейку...
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Совбез ООН, где рашка имеет право вето, по сути ненужный орган.
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Сборище импотентов с ОЗАБОЧЕННОСТЯМИ.
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http://automotoclub.info/category/novini/rosiya-zvinuvachue-zhiteliv-okupovanogo-donbasu-v-baditizmi-ta-zakrivae-kordoni.html
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5 ч ·
Сегодня утром в 300 км от Владивостока взорвана водородная бомба. Сегодня же во Владивостоке, по их времени, уже показали программу «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым на телеканале «Россия 1».
Проблемы Владивостока, сразу после взрыва водородной бомбы, примерно на расстоянии как от Москвы до Торжка, следующие: машказахарова, бьющаяся в истерике по поводу «рейдерских захватов российской дипсобственности в США», фашистская хунта в Киеве и гей-браки в Европе. Любовницы Саакашвили сегодня, почему-то, не обсуждались. Наверное, этой теме помешал взрыв водородной бомбы неподалёку… Хотя… вряд ли.
Ведь представители Гидрометцентра РФ заявили: ветры сейчас дуют в другую сторону, риска радиоактивного заражения практически нет…
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сахи креста
он полюбасу там будет и все расскажет через полчаса)))
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Читал - и радовался.
Основные смысловые линии: Украина оккупирована НАТО. Хохлы, вы утратили свою независимость!Мы должны были взять её в 2014-м, вот теперь пожинаем результаты.Но мы ещё вернём её, потому что за нами - Бог и Правда.
Я даже не знаю, в какой из этих нарративов я влюблён больше.
Первый свидетельствует о том, что авторы этих изданий - колерованные ватники со всей атрибутикой от круглых пуз до мелких глаз - перестали воспринимать Украину частью «русского мира». В их глазах Великое Предательство уже завершилось. Подлая бывшая не только ушла от такого красивого, даром, что немножко пьяного, Ванечки, но и вышла замуж за этого подлого Джона, который никогда не будет так её любить! Эмоциональный шок от разрыва приблизился к стадии смирения. От «сами ещё прибежите» к «вы же сиську мамину сосали и учились в салочки играть - как же, б**дь, вы демонами стали, записавшись в натовскую рать?». И речь идёт уже не о Галичине. «В Киеве!!! В матери городов русских!» - звучит рефреном почти у каждого из них.
Вторая линия уже менее эмоциональна. «Мы взяли Крым, чтобы получить НАТО под Харьковом?» - вопрошают друг друга на ватных форумах, показывая, что глобус ещё не все географы пропили. На самом деле от Сум до Москвы лететь ближе, но тенденцию они уловили верно. В этом нарративе - расстройство от понимания того, что шанс 2014 года, когда Украину действительно можно было если не взять, то развалить, упущен. И сейчас на удивление живёхонькая Украина вошла в стан врага - теперь имея на это все логичные основания. Эти вопли приятны тем, что формируют в РФ свой стан зрадофилов. В них же включаются и некоторые бывшие «герои Донбасса», включая Стрелкова. Самое хорошее - что через них этот нарратив проникает и на Донбасс, где приходит понимание, какая на самом деле судьба была изначально уготована региону Кремлём.
Третий нарратив - про Бога и Правду - волшебен. Тут надо знать россиян: такую риторику они включают лишь тогда, когда понимают, что в драке шансы не в их пользу. «Мы вас, эта, превосходим этически!» у них включается при пораженческих настроениях. Когда они побеждают - им хватает апелляций к «Искандерам» и сапогам. Это уже риторика позднего ИГИЛа: да, нас бьют, но вы, правоверные, не должны устрашаться… Когда все на самом деле понимают, что должны.
Это очень важно.
Одна из наших задач - изменить отношение врага к нам. Заставить его воспринимать нас отрезанным ломтем, навсегда перешедшим в стан чужих. Разбить убеждение «вся Украина в целом - наши ребята, просто бандеровцы-западенцы…». Разбить убеждение, что где-то есть молчаливое большинство «нормальных хохлов», которое ждёт их с распростёртыми руками, что в Киеве, Харькове, Одессе их будут встречать с цветами и чепчиками. Разбить убеждение, что украинцы будут только рады оккупации Украины - пардон, воссоединению в семье братских народов. Заместить его убеждением, что любая попытка оккупации Украины возможна лишь настолько, насколько возможна оккупация Польши, стран Балтии, Финляндии - в смысле, даже если бросить все силы, занять и некоторое время удерживать, ассимилировать уже не получится. Отрезанный ломоть. Неруси. НАТОвцы. Демоны. Псоглавцы, раскольники и католики.
Сейчас к этому был сделан значительный шаг. Пошли первые симптомы пробуждения.
Работаем дальше.
Виктор Трегубов
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... и Климкин!
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Шо там Нью Йорк Таймс еще не написал что на самом деле водородная бомба у Ына с укр.завода Маяк тайно вывезеная с Киева баржей с арбузами
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избранный фольклор СевероКорейщины.
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Про це Грицак заявив в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері 3 вересня.
"Я до вас звертаюся як офіцер до офіцера... Навіть в умовах війни є правила, які не можна порушувати працівникам спецслужб. Ви перейшли усі межі, які тільки можна перейти. І ви, і я знаємо, що до організації терактів на території України - і в Одесі, і у Харкові, і у Херсоні та в інших причетні працівники спецслужб РФ", - заявив Грицак.
Він додав, що внаслідок терактів "загинули десятки людей, багато людей зазнали поранень".
"Ви перейшли межу, ви були готові підірвати своїх, громадян РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в РФ та дати підстави для вторгнення в Україну, для початку повномасштабної кампанії... Чи ви розумієте, до яких геополітичних наслідків могли призвести ці дії, за які доведеться відповідати, що діюча влада, у тому числі й Путін (президент РФ Володимир Путін) не вічні?", - заявив голова СБУ.
"У ваших силах усе це зупинити. Зупиніться", - закликав Грицак. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/3/7153919/
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