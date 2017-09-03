 В Кремле обеспокоены ситуацией с КНДР из-за ее близости к границам России, - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".
Как пояснил пресс-секретарь, такое беспокойство вызвано тем, что все происходит в непосредственной близости границ России.
"Мы не меньше, а может быть больше остальных обеспокоены тем, как развиваются события. И мы не меньше, а может быть больше других заинтересованы в том, чтобы ситуация получила свое разрешение и исключительно политико-дипломатическими средствами", - отметил он.
По словам Пескова, многие страны, в том числе и США, ведут эту дискуссию дистанционно, так как Соединенные Штаты находятся за многие тысячи километров от Корейского полуострова.
Как сообщалось, сегодня КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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Жителей аннексированного Севастополя поздравили с Днем солидарности с терроризмом
https://cont.ws/@eliseevich/703259
https://newdaynews.ru/crimea/613342.html
В Севастополе установили билборд с надписью «3 сентября - день солидарности с терроризмом».
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и снова - 3-е сентября ... "
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рашка зі шкіри майже вилізла вже, так переводить стрілки на Північну Корею. Але в Трампа одна з кращих розвідок і сам він досить пронизлива людина. Тому в першу чергу будуть відрізати Корею від рашки. І досить недипломатично.
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В Москве неконтролируемая толпа мусульман.
Тема дня в РФ: Культурная катастрофа в США
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Википедия реагирует очень быстро. Кстати, как видно из приведенной цитаты, водородная бомба в стиле чучхе появилась еще в конце 2015 г.
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каг? ну каг типерь рассматривать эту новость???
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19 километров границы, шо оно туда столько ядерного гавна своего завезло...
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шо нестабильность начала импортироватся, а не только экпортироватся ?
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а что говорят по этому поводу китайские власти?
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Карстовые пустоты это вам не шутка, как и кривизна Земли!
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Про це Грицак заявив в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері 3 вересня.
"Я до вас звертаюся як офіцер до офіцера... Навіть в умовах війни є правила, які не можна порушувати працівникам спецслужб. Ви перейшли усі межі, які тільки можна перейти. І ви, і я знаємо, що до організації терактів на території України - і в Одесі, і у Харкові, і у Херсоні та в інших причетні працівники спецслужб РФ", - заявив Грицак.
Він додав, що внаслідок терактів "загинули десятки людей, багато людей зазнали поранень".
"Ви перейшли межу, ви були готові підірвати своїх, громадян РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в РФ та дати підстави для вторгнення в Україну, для початку повномасштабної кампанії... Чи ви розумієте, до яких геополітичних наслідків могли призвести ці дії, за які доведеться відповідати, що діюча влада, у тому числі й Путін (президент РФ Володимир Путін) не вічні?", - заявив голова СБУ.
"У ваших силах усе це зупинити. Зупиніться", - закликав Грицак. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/3/7153919/
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