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Все про:КНДР (321) Песков (742) Россия (72125) ядерное оружие (505)

 В Кремле обеспокоены ситуацией с КНДР из-за ее близости к границам России, - Песков

кндр

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что происходящее на Корейском полуострове беспокоит власти России, вероятно, больше остальных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.Ru".

Также читайте: "Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины", - Климкин о ядерном испытании КНДР

Как пояснил пресс-секретарь, такое беспокойство вызвано тем, что все происходит в непосредственной близости границ России.

"Мы не меньше, а может быть больше остальных обеспокоены тем, как развиваются события. И мы не меньше, а может быть больше других заинтересованы в том, чтобы ситуация получила свое разрешение и исключительно политико-дипломатическими средствами", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР, - Трамп

По словам Пескова, многие страны, в том числе и США, ведут эту дискуссию дистанционно, так как Соединенные Штаты находятся за многие тысячи километров от Корейского полуострова.

Как сообщалось, сегодня КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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а есть полное фото, а то я таких в "паинте" могу тебе сколько хош нарисовать.
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https://politeka.net/news/491603-v-sevastopole-po-frejdu-opozorilis-s-terrorizmom-foto/

Жителей аннексированного Севастополя поздравили с Днем солидарности с терроризмом
https://cont.ws/@eliseevich/703259
https://newdaynews.ru/crimea/613342.html
В Севастополе установили билборд с надписью «3 сентября - день солидарности с терроризмом».
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Кстати Ю.Корея не присоединилась ни к каким санкциям...
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У, мля... Краще не придумати. Довго міркував де помилка, адже все ж вірно написано.
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"... Я календарь переверну ,
и снова - 3-е сентября ... "
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https://polit.info/359494-v-sevastopole-ne-nashli-bilbord-s-nadpisyu-o-solidarnosti-s-terrorizmom
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с начало нафаршировали всем,теперь встревожены.....вас кацапы еще лднеры встревожат не по детски.
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Я даже не знаю что хуже. Кацапы или такие как ты идиоты!
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В Кремле могут не беспокоиться ,Дальний Восток ,который граничит с КНДР ,это уже ответственность Китая
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Они могут не беспокоиться, так как ядерная кнопка корейских боеголовок находится в Кремле.
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кто бы сомневался...а то некоторые тут про закон и справедливость...народ-и есть закон и справедливость...сказано в Конституции...
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дык у вас еще ДНРы в подбрющье..готовьтесь!)
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Водородная бомба это не катюша .Як шарахне так и валенки повидлитають .
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Таки да . И стекломой испарится из фанфурика , не попав в утробу кацапа .
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было бы прекрасно если бы чучхейцы ипанули кузькиной матерью по на роиси. Вот поворот был бы. Русню испепелили бы руснявыми бонбами.
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Было бы офигенное если бы стрельнули по США, а полетело в Москву
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Да они делают все возможное, что бы столкнуть лбами США и сев корейцев! Поставляют им комплектующие к ядерным бомбам, ракетам . Трудоустраивают корейцев , продают нефть, продукты питания. Своих подстрекателей прислали в Корею. Этого болвана нузькивать.
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Атож...Далі росії корейські бімби не залетять...
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Америка готова снять санкциис с Северной Корее, если они будут запускать свои ракеты по Кремлю!
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ну так тем более, сам Бог велел хреначить по Ыну со всех сторон одновременно и даже не много левее
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во хохма будет если пухлый Ын перепутает Гуам и жахнет по Владивастоку...
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Воно зрозуміло, що "беспокоит". Так нафіга було немудрому цяцьки всякі серйозні давати? Йому б машинками гратися. Або боїться піськів, що його друга Штати в бункері замочать?
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а похоже в Мацкве доигрались...и поздно это поняли...тупые кацапы...
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"...чтобы ситуация получила свое разрешение и исключительно политико-дипломатическими средствами..."
рашка зі шкіри майже вилізла вже, так переводить стрілки на Північну Корею. Але в Трампа одна з кращих розвідок і сам він досить пронизлива людина. Тому в першу чергу будуть відрізати Корею від рашки. І досить недипломатично.
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вот если б в Украине была ядерная бомба то они бы тоже обеспокоены были .
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Дякую- та операція у вівторок, завтра госпіталізація.
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Ох и брехло усатое ))) Сами выкормили корейского пингвина, сами подогнали им оружие, сами же его раздрочили. А теперь вылезли из кустов, и корчат из себя жертву ))) Мордва такая мордва )))
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Вся ядерная программа Іна управляется из Кремля. Вплоть до ядерной кнопки.
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Бывают моменты когда инициатива дрючит инициатора
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Пётр Алексеевич должен разрулить ситуацию. Она нуждается в его личном вмешательстве.
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странно, обеспокоены ситуацией вокруг КНДР а армию стянули к границам Украины хотя письков знает, откуда у пельменя водородная бомба появилась
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"Последнее крымское предупреждение хунте", пока есть электричество, чтобы его передать, и пресная вода, чтобы запить горькую
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Им надо переключить внимание от Донбасса и Крыма на что-то другое. Уверен, русня очень постаралась чтоб у корейских дебилов появилось такое оружие.
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В 300-х км от Владивостока взорвана водородная бомба.
В Москве неконтролируемая толпа мусульман.
В Кремле обеспокоены ситуацией с КНДР из-за ее близости к границам России, - Песков - Цензор.НЕТ 9129

Тема дня в РФ: Культурная катастрофа в США
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ага правая рука не ведает, что творит злой хвост и на всякий случай его боится...
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В декабре 2015 года ЦТАК распространило заявление руководителя КНДР Ким Чен Ына, в котором он сообщает о наличии у Пхеньяна собственной водородной бомбы[7]. В январе 2016 года Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы, о чём объявили в эфире центрального телевидения КНДР. Ранее сейсмологи нескольких стран сообщили о землетрясении, которое спровоцировали ядерные испытания[8].3 сентября 2017 года КНДР объявила о создании водородной бомбы, которая готова к применению в качестве боеголовки для межконтинентальной ракеты. В тот же день Северной Кореей было проведено испытание бомбы, мощность взрыва которой по оценкам японских сейсмологов составила до 100 килотонн.

Википедия реагирует очень быстро. Кстати, как видно из приведенной цитаты, водородная бомба в стиле чучхе появилась еще в конце 2015 г.
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Кацапи бояться,що бомба додому полетить
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Не получиться замести следы ,письков,не выйдет!
В Кремле обеспокоены ситуацией с КНДР из-за ее близости к границам России, - Песков - Цензор.НЕТ 5956
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шото крест мало выложил инфы..
каг? ну каг типерь рассматривать эту новость???
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Сами вооружают Северную Корею сами обеспокаиваются. На ету наживку уже никто не клюет.Так что Письков иди лучше своими усами Кадырову между ног пощекочи.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что происходящее на Корейском полуострове беспокоит власти России, вероятно, больше остальных. - киздят рашисты.как обычно....разве корейский "жировик" запускает ракеты. в сторону ерефии.которы пролетают с Юга на Север .через всю территорию китайской Сибири и падают возле чукских селений на Севере рабсеи...?
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Когда косая и кривая корейская ракета ебнет по Владивостоку, обеспокоимся вместе.
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Ага, все так и поняли, что х@йло на столько беспокоят эти -
19 километров границы, шо оно туда столько ядерного гавна своего завезло...
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Ну, да... И в Ху*йла и в Ына один принцип: "Без бомбашки - ты букаша. А с бомбашкой - чИлавек" )))
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А взрыв бомбы под боком не беспокоит? Ну будет еще десяток, за Мьянму переживай .
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Да... парадокс на парадоксе. Всё равно, что дать дебилу автомат, а потом беспокоиться о своей безопасности. Ну-ну...
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Один раз они уже дали дебилам "Бук",результат всем известен...Но рашка такая страна,что как бы она не ходила по кругу ступая на те же грабли,умудряется пробить очередное дно.Теперь вот безумных диктаторов снабжает ЯО
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Ким Чен Ын знает, что без бомбы он гнида, а с бомбой - международный лидер. Ну как Путин.
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епта..
шо нестабильность начала импортироватся, а не только экпортироватся ?
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Если Трамп надумает спалить этот полигон,то дай бог,чтоб ветер был южный.
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КНДР и с Китаем граничит,
а что говорят по этому поводу китайские власти?
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Український "пєсков" (ЦеГолка) - російському: "Та ну нах...?"
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Сначала помогаем Ыну, а потом выражаем обеспокоенность? Москали в своём репертуаре. Это не мы, настамнет.
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задорнов неплохо зарабатывает на текстах этому клоуну!
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Задорнов уже от рака подыхает . Отшутился .
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Франкенштейн всегда уничтожает того, кто его создал
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Так испугались, аж опоры крымского моста просели на 2 метра!
Карстовые пустоты это вам не шутка, как и кривизна Земли!
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А вот нехер было ядрены фугаски корейским комунякам раздавать. Еще и за это Роисе и роисянам отвечать придется.
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Голова СБУ Василь Грицак звернувся до керівника ФСБ РФ Олександра Бортнікова із закликом припинити діяльність, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ та дати привід російським військовим для початку повномасштабної кампанії проти України.
Про це Грицак заявив в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері 3 вересня.
"Я до вас звертаюся як офіцер до офіцера... Навіть в умовах війни є правила, які не можна порушувати працівникам спецслужб. Ви перейшли усі межі, які тільки можна перейти. І ви, і я знаємо, що до організації терактів на території України - і в Одесі, і у Харкові, і у Херсоні та в інших причетні працівники спецслужб РФ", - заявив Грицак.
Він додав, що внаслідок терактів "загинули десятки людей, багато людей зазнали поранень".
"Ви перейшли межу, ви були готові підірвати своїх, громадян РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в РФ та дати підстави для вторгнення в Україну, для початку повномасштабної кампанії... Чи ви розумієте, до яких геополітичних наслідків могли призвести ці дії, за які доведеться відповідати, що діюча влада, у тому числі й Путін (президент РФ Володимир Путін) не вічні?", - заявив голова СБУ.
"У ваших силах усе це зупинити. Зупиніться", - закликав Грицак. http://www.pravda.com.ua/news/2017/09/3/7153919/
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Кремле обеспокоены ситуацией с КНДР из-за ее близости к границам России, - Песков
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