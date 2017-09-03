 "Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины", - Климкин о ядерном испытании КНДР

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он написал в своем микроблоге Twitter "Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", - заявил Климкин.

Как сообщалось, сегодня КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.