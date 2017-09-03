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 Политика Украины
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Все про:КНДР (319) ядерное оружие (503) Климкин (1389)

 "Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины", - Климкин о ядерном испытании КНДР

климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин присоединился к осуждению мировым сообществом последнего ядерного испытания КНДР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

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"Решительно осуждаю ядерное испытание Северной Кореи. Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, которая отказалась от третьего по величине ядерного запаса", - заявил Климкин.

Остановить это безумие чрезвычайно важно для Украины, - Климкин о ядерном испытании КНДР 01



Как сообщалось, сегодня КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

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Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

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Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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А каким образом украина может влиять на корейцев? Это типа шоб как ляпнуть шо нибудь?
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