 США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР, - Трамп

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.
"США рассматривают, помимо других вариантов, прекращение всяческой торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей", - отметил он.
Как сообщалось, сегодня КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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"Нас больше интересует реакция тех, кто взрастил российский милитаризм, а таковыми являются Германия, Франция, Италия и другие страны, калибром поменьше. Из этой европейской лидирующей тройки, отметился только Макрон, с привычной «озабоченностью». Берлин и Рим молчат как «рыба об лед», а ведь вся эта красота и весь этот имперский угар, даже близко не возник, если бы не «взаимовыгодное сотрудничество».
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Все остальные - гвардейцы кардинала,а кардинал это США!
ГЫ-ГЫ!
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