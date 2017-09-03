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Все про:КНДР (319) санкции (6413) США (13337) Трамп (1364)

 США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР, - Трамп

трамп

Помимо ужесточения санкций против Северной Кореи, США рассматривают возможность прекращения торговых отношений с каждой страной, которая сотрудничает с КНДР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

Также читайте: Трамп созывает Совет нацбезопасности США из-за действий КНДР, - западные СМИ

"США рассматривают, помимо других вариантов, прекращение всяческой торговли с любой страной, ведущей бизнес с Северной Кореей", - отметил он.

США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР, - Трамп 01




Как сообщалось, сегодня КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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Прошу обратить внимание:
"Нас больше интересует реакция тех, кто взрастил российский милитаризм, а таковыми являются Германия, Франция, Италия и другие страны, калибром поменьше. Из этой европейской лидирующей тройки, отметился только Макрон, с привычной «озабоченностью». Берлин и Рим молчат как «рыба об лед», а ведь вся эта красота и весь этот имперский угар, даже близко не возник, если бы не «взаимовыгодное сотрудничество».

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зачем сюда выкладывать статьи с линии оброны целиком? все и так могут перейти туда и почитать.
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Ситуация повторяется, только в роли нацистской Германии теперь Россия, а в роли Японии теперь КНДР!
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да скільки там тієї торгівлі - можна й припинити. І посилити торгівлю з Україною.
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Иран,КНДР и Венесуэла- три мушкетера,а Россия- Д"артаньян!
Все остальные - гвардейцы кардинала,а кардинал это США!
ГЫ-ГЫ!США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР, - Трамп - Цензор.НЕТ 6907
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Украина до сих пор продаёт зерно в Северную Корею ? Информацию за 2017 год не нашёл.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР, - Трамп
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