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Все про:граффити (104) Киев (18045) художник (148)

 Художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити Революции Достоинства в Киеве

граффити

Киевские художники намерены восстановить стертые граффити, которые были нанесены в ходе исторических событий "Революции достоинства" на фасаде дома по ул. Грушевского.

Об этом Українським Новинам сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Бизнес вандалов, уничтоживших граффити времен Революции Достоинства, тщательно проверят все контролирующие органы, - Луценко

"Художники смогут восстановить по фотографиям", - сообщил он.

Восстановление начнется с 4 сентября.

Согласно приказу Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул Грушевского в городе Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года отнесены к объектам культурного наследия, уничтожение или повреждение которых влечет за собой уголовную ответственность по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).

Как сообщалось, активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства. Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Разбитые витрины и расписанные стены: в Киеве завершилась акция возле магазина, где были стерты граффити времен Евромайдана. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Ранее об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
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І табличку повісити-мистецький артефакт часів Майдану,знищений в 2017 володарем магазину "Емпоріум" Ігорем Доценко,після чого вітрину магазину рознесено вщент.
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Саме так і треба "увіковічнити" ім'я цього ненависника України. Бажано на табличці всю історію цих графіті зафіксувати для нащадків.
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Що ні в кого більше навіть думка не з'явилася плюндрувати пам'ять про Майдан!
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это вообще тупость, даже в вопросе коммерции. Чем сейчас это заведение отличается? Недаром во Львове так пытаются привлечь какой нибудь фишкой...
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Вочевидь, ці графіті його покупцям не подобалися.
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маленький доценко уже закріл свой магаз и жаждет справедливости у судах..ню-ню ..пусть получит ее сполна...
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А не могут ли они востановить домайданную Украину и доллар по 8
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Моисей сколько вел? Мы сколько прошли, вот и считайте. Поколение рабов должно уйти, только потом, начнутся изменения.
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Моисей в каком веке водил? А сейчас какой? Может украинцам пора уже поумнеть и пролететь это расстояние на самолёте?
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увы, в самолете люди не умнеют. Более того, умнеть, это архи сложно...
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А на лисапете можно? Рабами ведь не рождаются, рабами людей делают уроды, имеющие в своём распоряжении силу(власть). Всё зависит от того, кто Сусанин и как он водит.
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Я бы порекомендовал более глубоко ознакомиться с академическим определением слова "рабство". Ну и, в дополнение, не полениться и освежить в памяти свои перлы 2-3-х летней давности. Они достаточно серьёзно отличаются от сегодняшних. И это не 40 лет прошло...
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они вообще ни в чем не отличаются. Можешь поднять. У меня как было двоякое отношение к Пеце, так и осталось. Иной вопрос, что тема войны (где я оцениваю его в +) сейчас меньше фигурирует чем тема коррупции (-). Более того, есть вещи требующие времени. Работа НАБУ, реформирование судов и прокуратуры. Сейчас пришло время оценок, тогда, было начало.
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и еще, я бы порекомендовал, не путать понимание "Раба" и случае Моисея, с академическим определением. Хотя бы потому, что далеко не все евреи, исходящие с Египта, были рабами, по этому определению...
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Лучше банковую разрисовать в флаги его друзей.
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ага! надо помнить, когда страна покатилась в тран тарары
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Економісти стверджують, що кацапія покатілась в тран тарари трошки раніше, ще до Майдану.
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Ну когда ЧМП при кравчуке раздерибанили и пошел писец от туда.
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и в то же время уровень жизни был на уровне стран ЕС (Румыния , Болгария....)
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Ну да челноки с кравчучками,сам грешен колбасу в Таганрог возил и бензин оттуда.Офигенный уровень жизни был
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буквально неск. минут назад прочел за эти иконы стертые и подумал, шо художники смогут восстановить, и уже об этом на цензоре пост! Слава Украине!
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лучше подумай как пенсионерам летать в европу при пенсиях в 50 баксах. Ну или хотя бы достойно выжить кое как.
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ты кацап ещё попробуй получи визу у себя - за наших пенсионеров потом переживать будешь...
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а я помню тебя. Ты вечно думаешь про себя, а не про других. С тобой гнидой не о чем разговаривать. Мышление совковое, только про себя думаешь. Так что птн пнх. Я думаю про весь наш народ, будь то пенсионер, или ребенок. А ты думай про свои скрепы выпивая новую бутылку водки. И не пиши не позорься. У тебя мышление на уровне кацапии, совок в жопе гуляет еще
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Восстановить смогут но не такими как были. В тех красках дым и кровь.
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бред
http://artcopies.ru/2016/07/30/kopii-kartin-russkogo-muzeya/
PS я тоже рисовал Джоконду
Еще во времена перфокарт
типо такой, но нули и единички

Художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити Революции Достоинства в Киеве - Цензор.НЕТ 1270
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ЧМП, ЭВМ «Минск»
7 тыс. операций в секунду
ЕС ЭВМ
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Навіщо Глушкова відволікати. Ми у політехнічному інституті так роздруковували голу жінку.
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Доценко кричит что это не мы,а провокация,мы три с половиной года ухаживали.Магазин закрываю и пусть разберутся кто действительно закрасил.Не мое из интернета.Ссылки вставлять не умею .Ну скоро разбежится информация.
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и взять под стекло, что бы защитить от возможных вандалов
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а рисунки на магазинах разве не вандализм?
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​Друзі просять згадати "Ендрю": Річниця смерті активіста Майдану, розвідника добробату та волонтера
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не можу бути наразі ні на Майдані, ні на Хрещатику.
там все залито кров'ю на якій зараз ходять, танцюють, співають, .......
і всім все по барабану.
"крисщатіки" балдіють від задоволення, вдалося.

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23 года маленького трамплина и 3 года падения.! все достижения майдана.. а ну, конечно, многократное увеличения промывки мозгов от сми
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как куда, он же результат
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Украина должна МВФ 23 миллиарда долларов .а тут к магазину прикопались .Где то явный перекос в головах .
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529,6 миллиарда долларов внешний долг Росии, так что 23млрд это доволи небольшая сумма, щас все страны в долг живут ....
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мне на россию начхать .и на антарктиду тоже .
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Для кого магазин, а для украинцев Майдан - святое, эти граффити были под охраной закона, магазин дело десятое, его владелец поднял руку на святое, неужели не понятно?
Нет страны ,которая была бы не должна.
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Да всё ему понятно , прикидывается только дурачком . Пробежал я сейчас по тырнету , на всех форумах одно и тоже что и тут . Похоже , везде идёт массированная атака , мол , хорошо что это графити стёрли , никакая это не память , пастрадал святой и невинный владелец магазина на которого напали биндеры и вообще , Майдан типа зло и его надо забыть . !! Касабы и местная вата из кожи вон лезут пытаясь сделать так что бы украинцы о Майдане не вспоминали , или же вспоминали только в негативном плане ,, внушить им что Майдан виновник всех их бед , и вообще всех бед в стране .!! Комменты почти одинаковы везде , и по смыслу и по содержанию. .
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Насмешил словом массированная атака .Ты выйди на улицу , подойди к пенсионеру , учителю , медику и тебе эти люди расскажут про массированные атаки в интернете . Когда в магазинах народ по две сосиски покупает и 200 грамм сала покушать .
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Ну так не треба бути бидлом, коли йдеш на вибори. За кого ці пенсіонери голосували? Спочатку за двічінесудимого, потім за ніразунепройдисвіта...
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Шо та то да .На выборы ходят старики . В Украине пенсионеры президентов выбирают .
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У меня мать пенсионерка , жена учительница , а племянница медик .. Всем живётся не сладко но никто от голода и холода не умирает . ! Ответь , таварищ защитник обездоленных , какое отношение имеет это , к тому что какое то ватное говно стёрло память про Майдан на Грушевского . ??
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Это как одна дура пишет что типа нельзя рисовать на госзданиях, так это и отличает Украину от рашки, там действительно нельзя, и вообще мир серый и говно. Но тут даже не просто рисунки а символы истории и культуры, а также и память.
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Зиновьев, иди на к√й...
И прихвати с собой остальных ольгинцев... Казлина касабская...
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Иногда, малым воздействием, можно вправить мозги людям в правильную сторону, и предотвратить куда худшие последствия.
Я за восстановление этих исторических граффити, да.
Это даже не граффити - это творчество художника.
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Если на воротах гаража написано "Слава Україні", куда обращаться по поводу перекраски ворот?
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Люди, ну під час революції Гідності не тільки на будинках мадювали путін хуйло і тут був Петро з Горохова, а ще й бруківку розбирали, били шибки в адміністративних будівлях, то що зараз все зробити як було виходить? Чи ви дійсно подуріли?
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Востановить нужно и можно. Только нельзя повторить и выразить чувств людей сделавших эти граффити.
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Абсолютно не возможно повторить их такими как были.

Будет только очень похоже но и только.
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За подделку тоже существует ответственность...
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Зате можна впаяти штраф з п'ятьма нулями за знищення пам'яток історії та розірвати без компенсацій договір оренди.
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А что делать с тем, что он во времена Майдана активно помогал протестующим едою и деньгами?
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Всі тупі питання від тих, кого Майдан коробить, кому неприємно усвідомлювати, що ЛЮДЕЙ в будинку профспілок, живцем спалили під час Майдану, ті ж люди з СБУ, що живуть з нами і сьогодні....
Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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..."Зачем нужна память Майдана?" Депутат разозлил украинцев заявлением о фашизмеХудожники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити Революции Достоинства в Киеве - Цензор.НЕТ 3353
"Зачем нужна память Майдана?" Депутат разозлил украинцев заявлением о фашизмеПамять о Евромайдане нужно "как можно скорее забыть, как страшный сон".Об этом в своем Facebook заявил депутат Киевского областного совета от Блока Петра Порошенко Вячеслав Соболев, комментируя погром магазина на улице Грушевского в Киеве.Владельцы заведения смыли патриотические граффити, которые были нарисованы на внешней стене здания во времена Евромайдана. "Если погромы и вандализм стали частью национальной политики ненависти, то наверное мы свернули куда-то не туда! Они говорят, те стерли память Майдана. А зачем нам вообще нужна эта память? Эту память Майдана нужно как можно скорее забыть, как страшный сон. Забыть и двигаться дальше", - написал он.По словам депутата, события в Киеве зимой 2013-2014 годов "откинули нашу страну в развитии на годы назад". Также он убежден, что Майдан начал "гражданскую войну".Читайте также: Уничтожение граффити «Иконы революции»: Магазин Эмпориум закрывается"Нужно просто в этом признаться. Не говоря уже о том, что эти рисунки были просто порчей частной собственности!", - рассуждает Соболев."Мы фашизм победили в 45-ом и спасли всю Европу. На свой земле разберемся тем более!" - добавил он.Художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити Революции Достоинства в Киеве - Цензор.НЕТ 4859Заявление Соболева разозлило многих пользователей соцсети, которые начали активно высказывать депутату свое возмущение.Художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити Революции Достоинства в Киеве - Цензор.НЕТ 1276 Художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити Революции Достоинства в Киеве - Цензор.НЕТ 3208
https://antikor.com.ua/articles/188930-zachem_nuhna_pamjatj_majdana_deputat_razozlil_ukraintsev_zajavleniem_o_fashizme
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