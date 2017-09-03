 Художники намерены восстановить по фотографиям стертые граффити Революции Достоинства в Киеве

Об этом Українським Новинам сообщил куратор художественных проектов Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"Художники смогут восстановить по фотографиям", - сообщил он.
Восстановление начнется с 4 сентября.
Согласно приказу Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул Грушевского в городе Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года отнесены к объектам культурного наследия, уничтожение или повреждение которых влечет за собой уголовную ответственность по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).
Как сообщалось, активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства. Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити.
Ранее об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
2641 76
Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ(59)
Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО(127)
Двое граффитчиков избили железнодорожника в столице(108)
В Минске "исправили" пропагандистское граффити о дружбе с Москвой, добавив колючую проволоку. ФОТО(75)
В Киеве разгромили магазин, на фасаде которого стерли граффити времен Майдана. ФОТОФАКТ(0)
Савченко выступила за парламентскую республику в Украине: "Хочу, чтобы наша страна могла жить без президентов"(724)
Огромный портрет Савченко нарисовали в Запорожье. ФОТО(107)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Саакашвили: через 20 лет по экономическим показателям мы вернёмся к Украине Януковича
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://artcopies.ru/2016/07/30/kopii-kartin-russkogo-muzeya/
PS я тоже рисовал Джоконду
Еще во времена перфокарт
типо такой, но нули и единички
Ответить
Ответить
7 тыс. операций в секунду
ЕС ЭВМ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
там все залито кров'ю на якій зараз ходять, танцюють, співають, .......
і всім все по барабану.
"крисщатіки" балдіють від задоволення, вдалося.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нет страны ,которая была бы не должна.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И прихвати с собой остальных ольгинцев... Казлина касабская...
Ответить
Я за восстановление этих исторических граффити, да.
Это даже не граффити - это творчество художника.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Будет только очень похоже но и только.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
Ответить
Ответить
"Зачем нужна память Майдана?" Депутат разозлил украинцев заявлением о фашизмеПамять о Евромайдане нужно "как можно скорее забыть, как страшный сон".Об этом в своем Facebook заявил депутат Киевского областного совета от Блока Петра Порошенко Вячеслав Соболев, комментируя погром магазина на улице Грушевского в Киеве.Владельцы заведения смыли патриотические граффити, которые были нарисованы на внешней стене здания во времена Евромайдана. "Если погромы и вандализм стали частью национальной политики ненависти, то наверное мы свернули куда-то не туда! Они говорят, те стерли память Майдана. А зачем нам вообще нужна эта память? Эту память Майдана нужно как можно скорее забыть, как страшный сон. Забыть и двигаться дальше", - написал он.По словам депутата, события в Киеве зимой 2013-2014 годов "откинули нашу страну в развитии на годы назад". Также он убежден, что Майдан начал "гражданскую войну".Читайте также: Уничтожение граффити «Иконы революции»: Магазин Эмпориум закрывается"Нужно просто в этом признаться. Не говоря уже о том, что эти рисунки были просто порчей частной собственности!", - рассуждает Соболев."Мы фашизм победили в 45-ом и спасли всю Европу. На свой земле разберемся тем более!" - добавил он.Заявление Соболева разозлило многих пользователей соцсети, которые начали активно высказывать депутату свое возмущение.
https://antikor.com.ua/articles/188930-zachem_nuhna_pamjatj_majdana_deputat_razozlil_ukraintsev_zajavleniem_o_fashizme
...
Ответить