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 "Идет действительно подрыв международного права", - Песков об обысках ФБР в торгпредстве РФ в Вашингтоне

песков

Обыски ФБР в торгпредстве РФ в Вашингтоне вызывают полнейшее неприятие и ведут к дальнейшей деградации отношений РФ и США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Можно выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что налицо акт попрания международного права. Идёт действительно подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях, это не может не вызывать полнейшего неприятия. Предпринимаются шаги, которые ведут к дальнейшей деградации российской-американских отношений", - сказал Песков журналистам в воскресенье.

Он отметил, что еще месяц тому назад казалось, что дальнейшая деградация в отношениях двух стран уже невозможна, тем не менее, по его словам, американская сторона демонстрирует, что "они способны идти ещё дальше и дальше".

Отвечая на вопрос о возможности ответных мер на эти обыски, Песков сказал: "Давайте дождёмся точки зрения главы российского государства на этот счёт".

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Он также ответил на вопрос о том, проинформирован ли президент РФ об этих событиях. "А как вы думаете? Когда одна из крупнейших стран мира растаптывает международное право, президент другой крупнейшей страны мира незамедлительно об этом информируется", - сказал Песков.

Ранее в четверг США приняли решение закрыть консульство РФ в Сан-Франциско и ряд консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. "Соблюдая принцип паритета, о котором упоминала российская сторона, мы просим власти РФ закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также - используемое консульством здание в Вашингтоне и еще одно относящееся к консульству здание в Нью-Йорке. Закрыть эти объекты нужно до 2 сентября", - говорится в заявлении представителя госдепа Хизер Нойерт.

28 августа посольство США в РФ объявило, что "в связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена". При этом, как отмечается, с 1 сентября "процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме". Кроме того, как заявили в посольстве, "изменения в численности сотрудников дипмиссии США так же повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз".

Напомним, в декабре прошлого года прежние власти США приняли решение выслать 35 российских дипломатов, а также членов их семей из страны. Кроме того, администрация Обамы наложила запрет на посещение российскими дипломатами нескольких дипобъектов.

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28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.

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Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.

Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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Международное право, как говорил путька , это право сильного? Ну вот, кацапло.. лови по морде от сильного! И не вопи о праве! Свинья!
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Растаптывает международное право - это он о чем сейчас?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Идет действительно подрыв международного права", - Песков об обысках ФБР в торгпредстве РФ в Вашингтоне
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