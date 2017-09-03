 Бизнес вандалов, уничтоживших граффити времен Революции Достоинства, тщательно проверят все контролирующие органы, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.
"Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены в ходе исторических событий Революции Достоинства на фасаде дома по ул. Грушевского", - написал он.
"Кроме того, бизнес вандалов с "Эмпориума" (магазин, на фасаде которого были стерты граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки - Ред.) в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы. Вместе - сила", - подчеркнул Генпрокурор.
Согласно приказу Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул Грушевского в городе Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года отнесены к объектам культурного наследия, уничтожение или повреждение которых влечет за собой уголовную ответственность по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).
Как сообщалось, активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства.
Ранее об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
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В Праге было бы именно так. Там даже лепнину не имеют права убирать с фасадов здания. Иначе, городские власти просто выгоняют из занимаемого помещения.
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1. Выгнать барыгу уничтожившего памятник, из занимаемой площади и влепить штраф на 300K грн.
2. Наказать виновных в разбитии и закрашивании двери админштрафом на 170грн.
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Тут порушення кримінальної справи за знищення пам"ятки. ДО чого ж це тупа влада!! Тупі міністри! Немає слів!
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Совість не потребує економічної чи політичної доцільності. Її не захистить жоден адвокат. Совість або є, або її немає.
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Суд вернул прокуратуре обвинительный акт по делу о расстрелах на Майдане, - Горбатюк. ВИДЕО
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