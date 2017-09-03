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 Бизнес вандалов, уничтоживших граффити времен Революции Достоинства, тщательно проверят все контролирующие органы, - Луценко

граффити

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити времен Майдана на ул. Грушевского в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

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"Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены в ходе исторических событий Революции Достоинства на фасаде дома по ул. Грушевского", - написал он.

"Кроме того, бизнес вандалов с "Эмпориума" (магазин, на фасаде которого были стерты граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки - Ред.) в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы. Вместе - сила", - подчеркнул Генпрокурор.

Бизнес вандалов, уничтоживших граффити времен Революции Достоинства, тщательно проверят все контролирующие органы, - Луценко 01


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Согласно приказу Министерства культуры Украины N869 от 15.10.2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе ул Грушевского в городе Киеве во время акций протеста в феврале 2014 года отнесены к объектам культурного наследия, уничтожение или повреждение которых влечет за собой уголовную ответственность по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).

Как сообщалось, активисты разгромили вход в магазин мебели "Эмпориум" на улице Грушевского в центре Киева в воскресенье, на фасаде которого накануне стерли граффити с изображением классиков украинской литературы, созданные во время Революции достоинства.

Ранее об уничтожении граффити сообщили журналисты в соцсетях накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства и являлись экспонатами Музея Майдана.
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А Ротердам + и Дюсельдорф + и тарифы на газ и электроенергию , а ахметовых и коломойских которые ограбили миллионы людей нету желания проверить?
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНЫЙ ГЕНПРОКУРОР!!! Какое отношение имеет "бизнес магазина" к памятнику культуры? НИКАКОГО!!! Вы еще пожарных с проверкою нашлите! Разрушили граффити - накажите, но "бизнес магазина" тут причем? там, может, все и нормально, по закону.
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Правильно. Выгнать из занимаемой площади. Он нарушил условия аренды, нанёс вред зданию и г. Киеву , уничтожив памятник.

В Праге было бы именно так. Там даже лепнину не имеют права убирать с фасадов здания. Иначе, городские власти просто выгоняют из занимаемого помещения.
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Самым оптимальным решением будет:

1. Выгнать барыгу уничтожившего памятник, из занимаемой площади и влепить штраф на 300K грн.
2. Наказать виновных в разбитии и закрашивании двери админштрафом на 170грн.
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Прекрасные слова Юрик,патриотично и ко времени.Но тебе ,на твоей должности, в память о революции надо не это кричать,есть кому.Ты поможешь (революции),тем кто ее делал и погиб за нее, только одним-- если будешь садить нещадно ее врагов,садить не на словах ,а на деле.И тогда может быть граффити,сделают и в твою честь,как человеку,который был ее по настоящему карающим мечем.
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Ну дебіііл луцик. Тобто, Генеральний Прокурор стверджує що можна "наказати" перевірками контролюючих органів будь-кого неугодного ... рехворми діють ???? По-моєму луцик паплюжить пам'ять майдану не гірше від того бізнесмена...
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Клоуни!!! До чого тут бізнес ???
Тут порушення кримінальної справи за знищення пам"ятки. ДО чого ж це тупа влада!! Тупі міністри! Немає слів!
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Svyatoslav Vakarchuk‏Подлинная учетная запись @s_vakarchuk

Совість не потребує економічної чи політичної доцільності. Її не захистить жоден адвокат. Совість або є, або її немає.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБизнес вандалов, уничтоживших граффити времен Революции Достоинства, тщательно проверят все контролирующие органы, - Луценко
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