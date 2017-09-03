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 С начала суток зафиксировано 3 случая применения противником 120 мм минометов, потерь среди украинских военных нет, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако оставалась контролируемой украинской армией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

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"Российско-оккупационные группировки продолжили обстрелы наших позиций со стрелкового оружия. Также с полуночи враг трижды применял минометы калибра 120 миллиметров. Так, около 6 утра боевики выпустили около 20 мин калибра 120 миллиметров по опорных пунктах сил АТО возле Гнутово и Талаковки. Кроме того, на Приморском направлении преступники били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя", - говорится в сообщении.

"На Донецком направлении неспокойно было в районе Зайцево. Здесь с 6 утра бандиты 7 раз обстреливали наши укрепления из 120-миллиметрового миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под вражеским огнем сегодня оказались защитники Авдеевской промзоны и шахты Бутовка", - отметили в штабе АТО

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Также в пресс-центре сообщили, что все обстрелы были хаотичными и не составляли угрозы жизни украинских военных. Подразделения ВСУ строго придерживались мирных договоренностей, силы АТО огонь в ответ не открывали.

"В общем с полуночи боевики 17 раз обстреляли наши укрепления. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

С начала суток зафиксировано 3 случая применения противником 120 мм минометов, потерь среди украинских военных нет, - штаб АТО 01

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А знаете в чем в данной ситуации проблемма Украины?Да в том что АТО Украина перестала называть АТО и начала настойчиво употреблять словосочетание ,,российские окупационные войска,, а это связывает руки освобождению страны так как из террористами борются любыми средствами а из армией окупанта надо бороться,по законам войны,надо бороться по дебильным правилам что не сулит ничего хорошего Украине.
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Это будет постоянно,главное мы это знаем, уже, твердо знаем.Как же кацапский пес, при случае упустит момент,что бы не укусить за пятку украинского воина.
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"Лучше иметь одну водородную бомбу, чем десять Будапештских меморандумов."
(Ким Чен Ын "Цитаты Кимов")
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 3 случая применения противником 120 мм минометов, потерь среди украинских военных нет, - штаб АТО
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