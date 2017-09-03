 Трамп созывает Совет нацбезопасности США из-за действий КНДР, - западные СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ.
3 сентября КНДР провела шестое за последнее время испытание ядерного оружия. В связи с этим в воскресенье президент США Дональд Трамп проведет заседание Совета национальной безопасности.
Кроме того, Трамп отметил, что власти Южной Кореи постепенно приходят к осознанию ошибочности политики умиротворения в отношении КНДР.
"Южная Корея обнаруживает, как я им и говорил, что их разговоры об умиротворении КНДР не сработают", - отметил он на своей странице в соцсети, комментируя сообщения о проведении в Северной Корее испытания водородной бомбы.
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин ранее выражал более мягкую, нежели другие политики в его стране, позицию по КНДР. Он выступал за попытки нормализовать отношения, не прибегая к жестким методам.
Ранее в воскресенье КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".
Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".
Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.
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По ходу эра ХОМЬЯКА тавой)))))
А нужно было меньше с Пуйлом няшкатся))))
Жил бы как БЕЙ....а народ и дальше траву жрал бы....
ДЕБИЛ)))))
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Тот тока пиз...л и все)))
А Трампомпон уеб...нил Тамогавками и усе)))В Кремле даже пукнуть по этому поводу побоялись))))
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Минимальные вред....максимальная мощность на небольшой территории...
Бункера уходят в прошлое)))
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Его дорлго терпели...уговаривали....предупреждали....
По ходу это будет сигнал РабСосиянам)))
ВРЕМЯ ОБЕСПОКОЕННОСТЕЙ МИНУЛО!!!
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будет просто ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА ОХУ*ВШЕГО ХОМЬЯКА)))
что бы Китей и Рабсосия не забывали свое место. А их место ...ну вы поняли)
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И мнение этой старой немецкой шалавы Меркель ...по ходу в Вашингтоне никого не интересует)))
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даже ТУПОМУ понятно что все что есть у ХОМЯКА....это дали ему СеРуСеРу и РабСосия)))
Ведь дать нормальный уровень жизни Руцке никогда не сможет))))А вот оружия для кровищи ....так это скока угодно)))
Или я не прав???
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Сами с нуля? Вы хоть представляете приблизительный перечень вопросов и проблем при производстве ядерного оружия, а тем более водородной бомбы? Только сырье купить, доставить, обогатить в наше время скрытно практически не возможно.
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