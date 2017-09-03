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Все про:КНДР (317) нацбезопасность (64) США (13335) Трамп (1363)

 Трамп созывает Совет нацбезопасности США из-за действий КНДР, - западные СМИ

трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье проведет заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить вопрос о КНДР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина, об этом сообщают западные СМИ.

3 сентября КНДР провела шестое за последнее время испытание ядерного оружия. В связи с этим в воскресенье президент США Дональд Трамп проведет заседание Совета национальной безопасности.

Кроме того, Трамп отметил, что власти Южной Кореи постепенно приходят к осознанию ошибочности политики умиротворения в отношении КНДР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия КНДР - враждебны и опасны для США, - Трамп

"Южная Корея обнаруживает, как я им и говорил, что их разговоры об умиротворении КНДР не сработают", - отметил он на своей странице в соцсети, комментируя сообщения о проведении в Северной Корее испытания водородной бомбы.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин ранее выражал более мягкую, нежели другие политики в его стране, позицию по КНДР. Он выступал за попытки нормализовать отношения, не прибегая к жестким методам.

Ранее в воскресенье КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, которые также заявили о предполагаемом ядерном испытании Пхеньяна, настояли на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.

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Будут бомбить....
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По ходу эра ХОМЬЯКА тавой)))))
А нужно было меньше с Пуйлом няшкатся))))
Жил бы как БЕЙ....а народ и дальше траву жрал бы....
ДЕБИЛ)))))
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по ходу вот вам и отличие Трампа от Обамы...
Тот тока пиз...л и все)))
А Трампомпон уеб...нил Тамогавками и усе)))В Кремле даже пукнуть по этому поводу побоялись))))
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"...В Кремле даже пукнуть по этому поводу побоялись" Не-е-е ну шептунов то однозначно пускали, но с глушителями в присущем им стиле ихтамнетов (ихнекислобздеев)!!! ;=)))
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Штаты не зря счас с испытаниями рельсотрона серьезно продвинулись...

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более того...обрати внимание на новый тип ракет с ядерным зарядом
Минимальные вред....максимальная мощность на небольшой территории...
Бункера уходят в прошлое)))
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Не будут ,там Южная Корея рядом ,если шо-то рванёт мало им не покажется ....
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Будут бомбить, что бы хуйло педафилыч путин не вздумало тоже пугать мир ядерной бомбой.
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Те тысячные жертвы южнокорейцев, по сравнению, с миллионными жертвами в результате ядерного удара от поехавшего крышей толстяка - ничто. Иногда нужно жертвовать.
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Толстяк перешел все красные флажки!!!
Его дорлго терпели...уговаривали....предупреждали....
По ходу это будет сигнал РабСосиянам)))
ВРЕМЯ ОБЕСПОКОЕННОСТЕЙ МИНУЛО!!!
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Не зря мне сон снился, когда сотни ракет одновременно вылетели с авианосцев и других кораблей) Главное, чтобы все очень быстро произошло. Не хочется из-за каких-то идиотов сгореть в ядерной войне.
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та не будет никакой ядерной войны))))
будет просто ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА ОХУ*ВШЕГО ХОМЬЯКА)))
что бы Китей и Рабсосия не забывали свое место. А их место ...ну вы поняли)
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Интересно,семьи потенциальных жертв согласны с тобой?
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И что предлагаешь? Ждать, когда этот толстяк создаст сотни водородных бомб с ракетами, которые могут попасть в любую точку мира? Ты гопника-убийцу также будешь пытаться в темном переулке уговаривать, пока он тебя будет убивать? Уже всем понятно, что остался решить этот вопрос только военным путем.
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Я тебе напомню,что единственный гопник в мире создал атомную бомбу и применил её.Остальные лишь пытаются избежать этого сценария.
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Я про Хиросиму и Нагасаки
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А , понятно, а я про применение ЯО против своей армии, не пробовали анализировать почему американцы применили ЯО ? Потому что какая то мерзкая страна нарушила мирный договор с японцами и поперлась нести рузьке мир в юго-восточную Азию .
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Главное что русня не против взрыва ядерной бомбв в 300 км от себя, представь себе что палестинцы провели испытание ЯО, действия Израиля ? Сильно будут смотреть на семьи потенциальных жертв ?
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Израиль прежде чем бомбит дома террористов,звонит им и просит покинуть всех лрм и территорию.
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Позвони мне, позвони, Позвони мне, ради Бога, Через время протяни Голос тихий и глубокий. Звёзды тают над Москвой, Может, я забыла гордость, Как хочу я слышать голос, Как хочу я слышать голос, Долгожданный голос твой.
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Почему, в случае принятие решения про удар по пончику предупреждение будет оглашено на весь мир, посмотрите .
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щас повылазят всякие немецкие канцлеры, миды, министры и начнут "предостерегать"
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танки и самолеты США уже по всей Европейской границе ЕС с Рабсосией)))
И мнение этой старой немецкой шалавы Меркель ...по ходу в Вашингтоне никого не интересует)))
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ким - хомяк поэтому там и сидит..,как охранник в будке у хйуловой выездной КаНТОРЫ по атомным бомбам
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Не там причина. Ой, не там. Загравання Заходу з ботоксним щуром і породило довбнутого ина.
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Упс)) куйловского пингвина будут бить. Возможно даже ногами )))
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Rjr - войны не будет сейчас... - сегодня смотрел твиттер Трампа.., все комменты против войны и Трампа сравнивают с Ином... А там общественное мнение важно...
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совсем потом...- попробуют сначала голодом загеноцидить...
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это будет правильно, пусть едят свои ракеты
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касабы будут ягель поставлять, вместе с ракетоносителями.
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Ну, Трамп, давай действуй! Может я и возьму свои слова обратно, что ты бесхребетный балабол.
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Не будут бить КНДР, а снова предложат еды.
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Далеко давно зашло, но начать войну просто. Закончить ядерную войну быстро нем выйдет, поэтому будут откупаться.
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не знаю - тревожно мне шо то - хотя где я или мы и где Корея - но - в этом все и но - стоит кому то начать - другая страна может то же в ответ и в другом месте - так шо переживаю я ,можешь конечно не верить .но это так
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Это понятно, ведь мир глобален. Но договор с КНДР по ЯО точно не заключат, ведь нарушив Будапештский Меморандум (само содержание его тоже обман) далее никто не поверит.
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Да бить-то кому охота. Но насчёт еды хз - раньше это срабатывало, а сейчас толстяк вроде слегка отпустил вожжи и разрешил кой-какое домашнее хозяйство... несколько лет могут и протянуть.
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Это только усугубит, так как даст понять хуйлу, что США боится вступать в конфронтации.
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война в Корее ,ну та шо была в 1950 - проходила под игидой ООН и участвовали 27 стран - если бы не Китай уложивший 500 тысяч бойцов и не желание Трумена применить ЯО, то не было бы сейчас всего этого - а сейчас ситуация просто патовая,при любом раскладе, если трамп начнет войну ,он конечно войдет в историю ,но с каким знаком не понятно - но на то и такая власть и ответсвенность - быть №1 в мире
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А хіба чучхеїстів породили не кацапські чекісти?
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В основному маоїсти, хоча й без цих не обійшлось.
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І ті, і інші є батьками кімів. Дід нинішньогокіма був капітаном совіцької армії і пройшов всебічну підготовку саме в сирисири.
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ні ...чайники-маоїсти породили (такі ж самі людожери з посмішкою панди)...а зараз цю заразу підтримують ...ХУЙЛО пробує не відставати але йому до чайників як до неба рачки ... ХУЙЛО просто підкидає падлянки типу якихось технологій ...і чайникам і кацапам цікаво втянути Штати у війну...бажано ядерну ...щоб розвязати і собі "рученята" для використання БіМбИ ...тому якщо Штатам починати ...то необхідно закінчити все на протязі тиждня і без ядерної зброї ...але так закінчити щоб про Північну Корею тільки згадка у ГУГЛІ залишилась
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Ын вместе с Кабаевым требуют, чтобы Ю.Корея предоставила Северной особый статус и проведение внеочередных выборов парламента и президента объединенной Кореи по законам Чучхе.
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Вот точно так же мы могли бы троллить Кабаева, если бы у нас осталось ЯО.
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Сравняют всю территорию с землёй и оставят под пар !
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Если северная корея смогла создать с нуля ядерную и водородные бомбы , что мешает Украине вернуть свой ядерный потенциал?
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счета и майно наших вождей и свиты за бугром
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Північна Корея не може нормально накормити громадян країни. Всю ядерну зброю Північній Кореї постачає рашка.
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Если Украина готова стать страной изгоем.тогда нет проблем.США ясно указало на это не так давно.
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А почему одним можна а другим нельзя? тем более Украину обманули в разоружением .Страна и народ который в ней проживает должны защищать себя .
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прочитай про корейську бімбу трохи більше ...з нуля вони до цього часу можуть тільки рис клянчити ...їм просто непогано допомагають "друзі" Америки ...а таких у Світі вистачає (з бімбами також) ...
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с нуля?
даже ТУПОМУ понятно что все что есть у ХОМЯКА....это дали ему СеРуСеРу и РабСосия)))
Ведь дать нормальный уровень жизни Руцке никогда не сможет))))А вот оружия для кровищи ....так это скока угодно)))
Или я не прав???
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Ага.
Сами с нуля? Вы хоть представляете приблизительный перечень вопросов и проблем при производстве ядерного оружия, а тем более водородной бомбы? Только сырье купить, доставить, обогатить в наше время скрытно практически не возможно.
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Чем раньше поставят жирную точку в северокорейской ядерной программе, тем дешевле это обойдется. Это надо было сделать еще после первого испытания.
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В США рашинське що можна було закрити вже закрили. Тепер напевно будуть закривати на самій рашці.
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Сказали,заявили,осудили - зае..али.Пора уже спалить этот хуйловский полигон.
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Мда. Доигрались мировые политики.Одни бошню отбило от денег, другим отвэличия. В итоге самое разрушительное оружие у идиота, которому нечего терять.
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...жду бензинчик по 50 центов за литр... ...щас 1.30. И я, таки, дождусь! *)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп созывает Совет нацбезопасности США из-за действий КНДР, - западные СМИ
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