 Нищук осудил уничтожение в Киеве граффити времен Евромайдана: "Это было недопустимо и недальновидно"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"С прискорбием узнал об уничтожении граффити на улице Грушевского - так называемых "Икон Революции". Признаюсь, был удивлен этой новостью. Казалось бы, после событий Революции Достоинства, свидетелями и участниками которой мы были; после Небесной Сотни; на третий год войны, такие вещи должны быть невозможными и недопустимыми. Создан "Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства"; совместно с коллегами мы работаем над созданием Мемориальной комнаты в Доме профсоюзов в сердце Майдана Независимости; артефакты нашей борьбы выставляют на экспозициях по всему миру, кадры с Майдана, с горящей улицы Грушевского появляются и в документальных фильмах и в художественных работах известных голливудских режиссеров. Сам я лично очень часто вижу этот огонь во сне и невольно вздрагиваю от запаха гари, которым было тогда пропитано все вокруг", - написал он.
Нищук отметил, что каждая каска, каждый инструмент, каждый рисунок создан в то историческое, не только для украинцев, но и для всего мира время, уже является историей и нуждается в сохранении: "Ведь в маленьком артефакте - уже страница из жизни нашего народа".
Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства. ФОТОрепортаж + ВИДЕО
"Эти графические картины имели в себе дух нашей борьбы. Шевченко, Леся, Франко - наши пророки - были с нами бок о бок на Майдане. Мы "рвали цепи", а они были нашими оберегами.
Не знаю, чем руководствовались инициаторы этой "гениальной идеи", а больше - не могу представить, у кого могла подняться рука просто их смыть. Одно знаю - это было недопустимо и недальновидно. Впрочем, если рисунки зарисовали не просто так - должен огорчить инициаторов - эти иконы уже давно не только на стенах - они в сердцах украинцев", - отметил он.
"Со своей стороны уже на днях планирую встречу с представителями г. Киева и Музея Революции Достоинства, чтобы обсудить возможности внесения еще не внесенных подобных арт-объектов в перечень памятников истории и варианты их сохранения, вроде остекленного фрагмента одной из колонн Главпочтамта, расписанной во времена Оранжевой Революции.
Относительно "Икон Революции", то будем искать с коллегами варианты, как их восстановить в той или иной степени. Не одно столетие украинский дух пытались уничтожить, но мы выстояли и стали еще сильнее", - резюмировал министр культуры.
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Тут дисклаймер: мэром Гройсман был неплохим, на фоне двух предыдущих, которые не делали для города совсем нифига. Ну а спикер, премьер... "маємо те, що маємо". Тупо не тянет.
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Лариса Ивановна, да здесь же лебедь, рак и щука! Да в придачу русофилы и эмпаты всех мастей!
Вы породнили носорога и трепетную лань.
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ЕЖЕЛИ БЫ ТОРГОВОЕ ЧМО (хозяин магазина) НЕ БЫЛО ТУПОЕ, ТО НАОБОРОТ БЫ ПИАРИЛОСЬ НА ЭТИХ ГРАФИТТИ. Но оно - жлоб! Может даже при нынешней власти...
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https://www.obozrevatel.com/crime/fajera-i-slezotochivyij-gaz-v-odesse-vspyihnulo-masshtabnoe-poboische.htm
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Американець після 6 тижнів в українському селі розповів, чому важливо цінити Україну.
Монолог американця, який має подивитись кожен
https://www.youtube.com/watch?v=U4vyWmLsv-k
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президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. Ну ладно, у нас на востоке "совки". Но он получил поддержку
в 60-70% по Западной Украине! На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
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Ольгинці всіх мастей - завжди напоготові.
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вредно. Оскорбительный для мало-мальски нормального человека
президент, бывший (или не бывший?) уголовник был сменен силами
олигархов, стоящих за Майданом, внешне более респектабельным своим ставленником. Не надо делать из Майдана фетиш, он не решил никаких проблем
Украины, он загнал их вглубь. Неизвестно, что опаснее. Революция, если она случится, еще впереди.
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