EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия
  1616  36
Материалы по теме:
Все про:граффити (102) евромайдан (8072) Нищук (108)

 Нищук осудил уничтожение в Киеве граффити времен Евромайдана: "Это было недопустимо и недальновидно"

граффити

Министр культуры Украины Евгений Нищук назвал недопустимым и недальновидным то, что с фасада магазина на улице Грушевского в Киеве стерли граффити с изображениями украинских писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С прискорбием узнал об уничтожении граффити на улице Грушевского - так называемых "Икон Революции". Признаюсь, был удивлен этой новостью. Казалось бы, после событий Революции Достоинства, свидетелями и участниками которой мы были; после Небесной Сотни; на третий год войны, такие вещи должны быть невозможными и недопустимыми. Создан "Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства"; совместно с коллегами мы работаем над созданием Мемориальной комнаты в Доме профсоюзов в сердце Майдана Независимости; артефакты нашей борьбы выставляют на экспозициях по всему миру, кадры с Майдана, с горящей улицы Грушевского появляются и в документальных фильмах и в художественных работах известных голливудских режиссеров. Сам я лично очень часто вижу этот огонь во сне и невольно вздрагиваю от запаха гари, которым было тогда пропитано все вокруг", - написал он.

Нищук отметил, что каждая каска, каждый инструмент, каждый рисунок создан в то историческое, не только для украинцев, но и для всего мира время, уже является историей и нуждается в сохранении: "Ведь в маленьком артефакте - уже страница из жизни нашего народа".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

"Эти графические картины имели в себе дух нашей борьбы. Шевченко, Леся, Франко - наши пророки - были с нами бок о бок на Майдане. Мы "рвали цепи", а они были нашими оберегами.

Не знаю, чем руководствовались инициаторы этой "гениальной идеи", а больше - не могу представить, у кого могла подняться рука просто их смыть. Одно знаю - это было недопустимо и недальновидно. Впрочем, если рисунки зарисовали не просто так - должен огорчить инициаторов - эти иконы уже давно не только на стенах - они в сердцах украинцев", - отметил он.

"Со своей стороны уже на днях планирую встречу с представителями г. Киева и Музея Революции Достоинства, чтобы обсудить возможности внесения еще не внесенных подобных арт-объектов в перечень памятников истории и варианты их сохранения, вроде остекленного фрагмента одной из колонн Главпочтамта, расписанной во времена Оранжевой Революции.

Относительно "Икон Революции", то будем искать с коллегами варианты, как их восстановить в той или иной степени. Не одно столетие украинский дух пытались уничтожить, но мы выстояли и стали еще сильнее", - резюмировал министр культуры.

Нищук осудил уничтожение в Киеве граффити времен Евромайдана: Это было недопустимо и недальновидно 01

Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Недопустимо творить после Майдана,то что вы творите ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот , оказывается не только на Востоке Украины , а и в Киеве "...ПРОПАСТЬ В КУЛЬТУРНОМ СОЗНАНИИ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЕ "
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, щаз повылазят все попиариться. А защищать законы и порядок некому !!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Типа выразил обеспокоенность, и на этом все, Порошенко и Гройсман почему молчат, если бы не Майдан, кем бы они сейчас были, простой ответ: никем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- может кто то из них есть соучредителем этого бутика )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему никем ,петя был бы министром у Азарова а Гройсман был-бы,как минимум мэром Винницы ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это верно, но быть верхушкой власти или помощником этой власти, это разные вещи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это да,шансов выйти теперь сухими из воды у них маловато.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разные. Одно дело - ворочать миллиардом и в ус не дуть, и совсем другое - "похудеть" вдвое и при этом не быть хозяином даже собственного времени. Да и Винница всё же куда поменьше Украины.
Тут дисклаймер: мэром Гройсман был неплохим, на фоне двух предыдущих, которые не делали для города совсем нифига. Ну а спикер, премьер... "маємо те, що маємо". Тупо не тянет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А Юлька с Барыгашвили сидели бы в тюрьме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всё будет так ,объединение оппозиционных сил ,таких как партия Саакашвили ,Тимошенко,Демальянс,Добродомов,Самопомощь,Лещенко,Найем - единый кандидат в президенты Гриценко ,победа в первом туре с 60-70% голосов ,потом парламентские выборы где этот блок наберёт процентов 40-50 и Тимошенко будет премьером ! Такова реальность,изменить которую будет практически невозможно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саакашвили, Тимошенко, Демальянс, Добродомов, Лещенко, Наем, да ещё впридачу Гриценко...
Лариса Ивановна, да здесь же лебедь, рак и щука! Да в придачу русофилы и эмпаты всех мастей!
Вы породнили носорога и трепетную лань.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Особенно Гриценко умилил... если уж так нужен балабол, тогда уж Балашов, фигли там уже терять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот вопрос решён и всё будет именно так,как я и говорю ,можно даже к гадалке не ходить .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нищук осудил уничтожение в Киеве граффити времен Евромайдана: "Это было недопустимо и недальновидно"

ЕЖЕЛИ БЫ ТОРГОВОЕ ЧМО (хозяин магазина) НЕ БЫЛО ТУПОЕ, ТО НАОБОРОТ БЫ ПИАРИЛОСЬ НА ЭТИХ ГРАФИТТИ. Но оно - жлоб! Может даже при нынешней власти...

.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ринат Амедов - круто... Одесса сила.... Киевляне нервно курят в сторонке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в чем там хоть дело? Что там должно быть построено по мнению активистов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Знал бы майдан,кого приведет во власть,порвали бы их нахрен.Надеюсь,больше таких ошибок не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ искал новые лица, и нашел на свою голову.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да.Опять негодяи воспользовались народным гневом.Но их ждет уже не майдан а колиивщина.100 процентов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только после всего непонятно кто вообще нужен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мабуть те сало було прокляте ©
Американець після 6 тижнів в українському селі розповів, чому важливо цінити Україну.
Монолог американця, який має подивитись кожен
https://www.youtube.com/watch?v=U4vyWmLsv-k
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну наконец-то этот поц подал свой голос, а то сидит тихо как мышь и подворовывает то что осталось на столе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Попробовали бы Вы постоять на месте того "поца" в феврале 2014. Мля, какая короткая память...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто виноват в том, что результатом Майдана стал
президент-приспособленец, олигарх, соратник изгнанного уголовника, который
ездил с Кличко за ярлыком на президентство к другому олигарху в Вену? Этого
никто не знал? Надо было быть слепым и крайне наивным, чтобы ошибиться в этом
человеке. Ну ладно, у нас на востоке "совки". Но он получил поддержку
в 60-70% по Западной Украине! На что надеялись? Чего ждали? Купились на
примитивные явно лживые лозунги?... Лишь бы не Юлька!?...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А зачем вообще в Украине это министерство культуры?Кормить дармоедов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надеюсь, очень, что наступят в этом Доме такие времена, когда решать, что делать, как, когда и прочее, будут люди любящие Украину, а не теперешний сброд пришлых варваров, у которых и устава то своего отродясь не было, и живут они приспосабливаясь, и меняя правила каждый день, лишь бы в очередной раз нажраться, напиться и кого то изощрённо поиметь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нищук осудил уничтожение в Киеве граффити времен Евромайдана: "Это было недопустимо и недальновидно" - Цензор.НЕТ 4178
Ольгинці всіх мастей - завжди напоготові.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Внушать людям, что произошла какая-то "революция"
вредно. Оскорбительный для мало-мальски нормального человека
президент, бывший (или не бывший?) уголовник был сменен силами
олигархов, стоящих за Майданом, внешне более респектабельным своим ставленником. Не надо делать из Майдана фетиш, он не решил никаких проблем
Украины, он загнал их вглубь. Неизвестно, что опаснее. Революция, если она случится, еще впереди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С точки зрения результата стереть граффити это самое малое, что нужно было сделать. Привели к власти мародеров и воров и ещё хотят чтобы об этом помнили.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНищук осудил уничтожение в Киеве граффити времен Евромайдана: "Это было недопустимо и недальновидно"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти