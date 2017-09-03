 Нищук осудил уничтожение в Киеве граффити времен Евромайдана: "Это было недопустимо и недальновидно"

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он написал на своей странице в Facebook "С прискорбием узнал об уничтожении граффити на улице Грушевского - так называемых "Икон Революции". Признаюсь, был удивлен этой новостью. Казалось бы, после событий Революции Достоинства, свидетелями и участниками которой мы были; после Небесной Сотни; на третий год войны, такие вещи должны быть невозможными и недопустимыми. Создан "Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства"; совместно с коллегами мы работаем над созданием Мемориальной комнаты в Доме профсоюзов в сердце Майдана Независимости; артефакты нашей борьбы выставляют на экспозициях по всему миру, кадры с Майдана, с горящей улицы Грушевского появляются и в документальных фильмах и в художественных работах известных голливудских режиссеров. Сам я лично очень часто вижу этот огонь во сне и невольно вздрагиваю от запаха гари, которым было тогда пропитано все вокруг", - написал он.Нищук отметил, что каждая каска, каждый инструмент, каждый рисунок создан в то историческое, не только для украинцев, но и для всего мира время, уже является историей и нуждается в сохранении: "Ведь в маленьком артефакте - уже страница из жизни нашего народа"."Эти графические картины имели в себе дух нашей борьбы. Шевченко, Леся, Франко - наши пророки - были с нами бок о бок на Майдане. Мы "рвали цепи", а они были нашими оберегами.Не знаю, чем руководствовались инициаторы этой "гениальной идеи", а больше - не могу представить, у кого могла подняться рука просто их смыть. Одно знаю - это было недопустимо и недальновидно. Впрочем, если рисунки зарисовали не просто так - должен огорчить инициаторов - эти иконы уже давно не только на стенах - они в сердцах украинцев", - отметил он."Со своей стороны уже на днях планирую встречу с представителями г. Киева и Музея Революции Достоинства, чтобы обсудить возможности внесения еще не внесенных подобных арт-объектов в перечень памятников истории и варианты их сохранения, вроде остекленного фрагмента одной из колонн Главпочтамта, расписанной во времена Оранжевой Революции.Относительно "Икон Революции", то будем искать с коллегами варианты, как их восстановить в той или иной степени. Не одно столетие украинский дух пытались уничтожить, но мы выстояли и стали еще сильнее", - резюмировал министр культуры.

Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.