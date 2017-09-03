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 Происшествия, За рубежом
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Все про:КНДР (317) ракеты (598) США (13335) Трамп (1363)

 Действия КНДР - враждебны и опасны для США, - Трамп

трамп

Северная Корея провела крупное испытание ядерного оружия и остается враждебной и опасной для Вашингтона страной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"КНДР провела крупное ядерное испытания. Их слова и действия по-прежнему являются враждебными и опасными для США", - написал он в "Твиттере".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще одно грубейшее нарушение нескольких резолюций Совбеза ООН", - Столтенберг осудил ядерное испытание, проведенное КНДР

Ранее в воскресенье КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы.

Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в проведении ядерного испытания после того, как 3 сентября в Северной Корее были зафиксированы мощные подземные толчки. Китайские сейсмологи также зафиксировали сильное землетрясение, которое назвали "возможным взрывом".

Власти Японии, что также заявила о предполагаемое ядерное испытание Пхеньяна, настояла на необходимости созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Ядерное испытание КНДР осудил председатель ОБСЕ Себастьян Курц, назвав действия Пхеньяна "безрассудным и безответственным поступком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР должна немедленно отказаться от своих программ ядерного оружия, оружия массового уничтожения и баллистических ракет, - Могерини

Евросоюз раскритиковал новое ядерное испытание КНДР, обвинив Пхеньян в нарушении резолюций Совбеза ООН и расценив его как серьезную угрозу для международной безопасности.


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Ын вместе с Кабаевым требуют, чтобы Ю.Корея предоставили Северной особый статус и провела внеочередные выборы парламента и президента Объединенной Кореи по законам Чучхе.
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