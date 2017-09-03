 "Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.Активисты разбили и обрисовали стекло магазина, забросали магазин яйцами, а также пытались жечь шины на крыльце перед ним.В настоящее время к магазину приехала полиция и начала оттеснять активистов от его входа.Отметим, что ранее руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью"."Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Доценко также добавил, что "не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений"."Это типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы. Так что успокойтесь и не делайте бурю в стакане", - написал он.Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.