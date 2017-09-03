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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:акция (2204) граффити (100) Киев (18041)

 "Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

На улице Грушевского в Киеве, где накануне с фасада магазина "Эмпориум" были стерты граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки, сделанные во время Революции Достоинства, состоялась стихийная акция протеста. ВНИМАНИЕ: на некоторых фото присутствует нецензурная лексика

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты разбили и обрисовали стекло магазина, забросали магазин яйцами, а также пытались жечь шины на крыльце перед ним.



В настоящее время к магазину приехала полиция и начала оттеснять активистов от его входа.

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ

Отметим, что ранее руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 02

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 03

Доценко также добавил, что "не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений".

"Это типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы. Так что успокойтесь и не делайте бурю в стакане", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 04

Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 05

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 06

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 07

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 08

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 09

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 10

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 11

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 12

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 13

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 14

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 15

Тут був Майдан і тут він буде вічно: активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства 16
Фото: Олег Богачук
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В Украине давным давно два бюджета -один для "Голливуда", другой для нищих украинцев
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Таки да . Интересно почему комент человека удалили? Написал так как есть .
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нужно было лихтарики и спеть гимн Украины...., а то петушиный угол недоволен... Вааандаааалы......!!!. что в рааашке подумают.....?
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А пАліцейскіе такІє лапочкі - підараси @лоєбучі....
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"Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 4195
От і швиденько методичку скинули ольгінцям і пр.
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Ждем всю эту "активистскую" гопоту на нарах. Если какие-то малолетки по-пьяни во время Майдана насрали в центре Киева, это не значит, что нужно кошмарить бизнес, который хочет торговать в чистом месте. Вы ассоциации с Европой хотели? Европейские покупатели не ходят в магазины, которые стоят на свалке и выглядят, как свалка.
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Европейские покупатели,через Интернет скупляются
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Это неудачный аргумент. Европейцы в центре родных городов проводят больше, чем в своих квартирах. Потому что там красиво и уютно. А кто захочет проводить время в центре Киева - городе, где каждый день погромы и даже на чистую стену посмотреть невозможно из-за отсутствия таковой?
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Я не переймаюсь. Я вже бачу погром - на фото і відео. За таке треба саджати. Про Кримінальний кодекс чув? Це закон такий, там все написано.
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А я бачу рейдерство,крокуе по краине.За таке треба саджати. Про Кримінальний кодекс чув? Це закон такий, там все написано.
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кроха , перестань . ця шваль влізла на плечах МАЙДАНУ , а тепер потихеньку почианає стирати ПАМЯТЬ МАЙДАНУ . І це в той час КОЛИ КРАЩІ СИНИ УКРАЇНИ ГИНУТЬ .
І не бить стекла потрібно , А ЗНИЩУВАТЬ ПОДІБНИХ ГНИД . бізнесмени ХРЕНОВІ .
Їм уже НАРОД УКРАЇНИ і її памятки ЗАВАЖАЮТЬ . Уйо...бки... До фіга таких гнид завелося під крильцями авяковців .
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Не обманывайте окружающих. В Германии, даже в центре города, даже на исключительно аристократических улицах полно графити, причем самой разнообразной. И ничего, люди ходят, покупают что хотят и им плевать на эту живопись. Так вот там как раз она самая разная, а не столь ранящая, как тема Майдана в Украине
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Как раз в Германии эту молодежную мазню закрашивают. И полиция охотится на ее авторов.
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Это вы рассказываете мне? Немцу, прожившему почти 30 лет в Германии?
А с совками я никогда не спорю. Пусть полиция и дальше охотится
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Да, тебе. Ты такой же немец, как я Дональд Трамп. А еще и глупый.
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Так что не обманывай окружающих.
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Ты дурак, который ни когда не был в ЕС, и ориентируешься по каким то влажным фантазиям.
Вся Европа разрисована граффити. В ЕС граффити признали отдельной субкультурой, и городские власти даже приглашают графистов разрисовать пустующие стены.
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Если ты мне отвечаешь, то я посетил 19 стран, в т.ч. 15 - европейских. Кстати, "никогда" слитно пишется. Тех, кто этого не знает, в ЕС не пускают. Так что бегом за Букварь берись!
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Енот 84dd4c12 - вот Франция протесты организованные профсоюзами против изменения законодательства в сфере трудовых отношений...
"Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8325

"Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 6895
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Ты сам ответил на свой вопрос: протесты, организованные профсоюзами за улучшение качества жизни. А не протест гопников за право срать на улицах.
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И сразу по приказу какого то мусора генерала,прилетели новомусора охранять.А еще плачут,что людей не хватает.Оно и видно,куда мусорья не хватает)))
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Не буду спорить за то, были ли уничтоженные граффити произведением искусства, но из уважения к памяти погибшим на Майдане их трогать было нельзя.
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Какое отношение грязь имеет к памати погибших? Там достаточно мемориалов - с фотографиями, именами, есть фрагменты баррикад. И цветы каждый день приносят, в том числе и я периодически. Но не мазня на стенах является памятью.
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Память внутри нас, внешние проявления вторичны и не всегда искренние.
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символы памяти никогда не могут быть вторичными.
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Можно любой рисунок назвать грязью, и за это я спорить не буду. Но иногда и грязь является памятью.
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Да, трогать граффити не стоило. Но вину определяет суд и закон. А так провокаторы из Свободы и ПС выставили украинцев как гопников и вандалов. Никто не имел право бить стёкла и разрисовать магазин, палить там шины и препятствовать их работе!!!
Это все плохо пахнущая провокация 😈
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а как нужно было длать? Идти в суд и ждать пока там договоряться?
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А ты тоже соседа, который поздно слушает громкую музыку, убиваешь сразу?
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После второго предупреждения. Как обычно.
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нумерованый, а чё, вы все сепарские мандовошки, под номерами тут на Цензоре, ползаете?? Это ваши номера в расчётной ведомости???
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Что ты несешь дурачок? Ты хоть сам смысл своих фраз понимаешь?
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Когда дурачку кажется, что кто-то говорит верно, приличные люди не обращают внимания. Это их внутридурачковые проблемы))))
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ты придурок ни одного поста не пропускаешь. Весь на говно исходишь от пээровской злобы.
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"Это все плохо пахнущая провокация"....)))))Это ты , Славичек, про Майдан??? про его участников? про защитников Майдана? про тех, кому дорога память о Майдане? кто бьётся до сих пор с противниками Майдана???

Да ты ,сепар, латентный, славик, и это мягко сказано!!!!
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Скорее всего, да. Этим гопникам под личиной "патриотов" все равно, что делать за деньги. Могут магазин кошмарить, могут и гранату на той же Грушевского в двух женщин кинуть.
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Непонятно. почему активисты в масках на лицах. Чего они боятся? Считаю, что в происшедшем виновата власть Киева.Если граффити внесли в список охраняемых. надо было кроме бумажки , заключить граффити в рамку и повесить табличку , что это является достоянием .И никто бы не тронул.Три года прошло, время навести порядок был.
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ДА, НАДО БЫЛО ИДТИ В СУД!!! И МИТИНГОВАТЬ ПОД СУДОМ С ТРЕБОВАНИЕМ СПРАВЕДЛИВОГО НАКАЗАНИЯ !!!

И НЕХ.. МЕНЯ СПАМИТЬ !!! Я ВЫСКАЗЫВАЮ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ , А НЕ ЗА ЗАРПЛАТУ ЗДЕСЬ
И НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЮ
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"ДА, НАДО БЫЛО ИДТИ В СУД!!! И МИТИНГОВАТЬ ПОД СУДОМ С ТРЕБОВАНИЕМ СПРАВЕДЛИВОГО НАКАЗАНИЯ !!!"

Какя разница где бить стекла?
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Судя по орфографии и манере выражаться, 90% пишущих здесь такие же глупые нарванные малолетки, как возле того магазина. Только трусливые - на улице ведь и по морде получить можно. А здесь так легко толпой заспамить любого неугодного. Когда аргументов нет, кроме слов "методичка, троль и кацап")))))
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для уродов как ты, память Героев всегда грязь.
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Не путай себя, т.е. грязь, с памятью. Ты не память.
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почитай свой коммент вывше, недобитый пээровец...
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Власть должна помнить ВСЕГДА, что обязанс Майдану ВСЕМ!!! Такое графити нужно раисовть на Банковой и Кабмине.
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А вы не находите, милейший, что Майдан стоял за высокий уровень жизни, уважение, в том числе и к бизнесу, и свободу? А не за три малеваные загогулины на стене? Власть должна защищать мазню???
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на Майдане люди не стояли, а БОРОЛИСЬ! И мы не позволим уничтожать память прогибших уродам как ты.
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Ну, ты, похоже, там даже близко не стоял. Ты хоть знаешь, о майдане какого города речь идет?
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что за поц - этот доценко, что бы решать? Споймать гниду, отобпрать паспорт и пиньком выкинуть в ДНР_ЛНР
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства. ФОТОрепортаж + ВИДЕО
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