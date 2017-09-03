 "Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Активисты разбили и обрисовали стекло магазина, забросали магазин яйцами, а также пытались жечь шины на крыльце перед ним.
В настоящее время к магазину приехала полиция и начала оттеснять активистов от его входа.
Отметим, что ранее руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Доценко также добавил, что "не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений".
"Это типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы. Так что успокойтесь и не делайте бурю в стакане", - написал он.
Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.
Фото: Олег Богачук
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От і швиденько методичку скинули ольгінцям і пр.
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І не бить стекла потрібно , А ЗНИЩУВАТЬ ПОДІБНИХ ГНИД . бізнесмени ХРЕНОВІ .
Їм уже НАРОД УКРАЇНИ і її памятки ЗАВАЖАЮТЬ . Уйо...бки... До фіга таких гнид завелося під крильцями авяковців .
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А с совками я никогда не спорю. Пусть полиция и дальше охотится
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Вся Европа разрисована граффити. В ЕС граффити признали отдельной субкультурой, и городские власти даже приглашают графистов разрисовать пустующие стены.
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Это все плохо пахнущая провокация 😈
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Да ты ,сепар, латентный, славик, и это мягко сказано!!!!
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И НЕХ.. МЕНЯ СПАМИТЬ !!! Я ВЫСКАЗЫВАЮ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ , А НЕ ЗА ЗАРПЛАТУ ЗДЕСЬ
И НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЮ
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Какя разница где бить стекла?
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