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Все про:акция (2204) Киев (18044)

 Активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: "Тут був Майдан і тут він буде вічно". ФОТОрепортаж + ВИДЕО

На улице Грушевского в Киеве, где накануне с фасада магазина "Эмпориум" были стерты граффити с изображением украинских писателей Тараса Шевченко, Ивана Франко и Леси Украинки, сделанные во время Революции Достоинства, состоялась стихийная акция протеста. ВНИМАНИЕ: на некоторых фото присутствует нецензурная лексика

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты разбили и обрисовали стекло магазина, забросали магазин яйцами, а также пытались жечь шины на крыльце перед ним.



В настоящее время к магазину приехала полиция и начала оттеснять активистов от его входа.

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ

Отметим, что ранее руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".

"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 02

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 03

Доценко также добавил, что "не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений".

"Это типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы. Так что успокойтесь и не делайте бурю в стакане", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 04

Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 05

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 06

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 07

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 08

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 09

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 10

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 11

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 12

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 13

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 14

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 15

Активисты обновили фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: Тут був Майдан і тут він буде вічно 16
Фото: Олег Богачук
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Повторюсь для особо....
Вопрос. Если бы у нас были нормальные суды, кто-то пошёл бы на разборки с этим магазином? Могу заверить что - нет. Ибо все прекрасно бы знали бы что ему как минимум влепят штраф и выгонят с арендуемой площади. Как максимум - посадка.
Второй момент. Если бы у нас нормально работали суды, он даже не посмел бы протянуть свои грязные лапы к этим граффити.

Власть сама виновата в том, что к нему пришли. И ситуацию расшатывают не люди, а сама власть своими действиями и/или бездействиями.
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А как же он туда пойдет? У них в лугандонии непомитингуешь - мигом в казематы заберут
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очевидно, что ребята с Донбаса и Крыма очень бояться Майдана, если так заскулили.
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они как ты знаешь не в состоянии создать мифическую новоотсосию. их планы это путинская агрессия которая захлебнулась и уже не сможет воплотить их планы в жизнь. все вопросы к путину и он пусть им отвечает. желательно с оружием в кремль прийти за ответом на вопрос - почему?
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порошенко еговист наверное... глядя на их изображение.
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Все правильно зробили. Якби це не виглядало. Зараз такі часи... А всіх любителів рускага міра і їм співчуваючих (яких я бачу в коментах) - на "расею скатєртью дарога"
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Единственное плохо что так же не защищаем цели которые ставил Майдан и позволяем мародерам грабить страну...но похоже в этом скоро будет поставлена точка!!!
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1 сентября в разрушенном фашиствующими биндеровцами Киеве. И в столице Великой и Прекрасной России. Смотри, не перепутай!!!
"Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 2697
"Тут був Майдан і тут він буде вічно": активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8165
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ты знаешь мне кажется желтый и синий цвет олицетворяют саму нашу жизнь...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАктивисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: "Тут був Майдан і тут він буде вічно". ФОТОрепортаж + ВИДЕО
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