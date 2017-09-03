 Активисты "обновили" фасад магазина, где были уничтожены граффити времен Революции Достоинства: "Тут був Майдан і тут він буде вічно". ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Активисты разбили и обрисовали стекло магазина, забросали магазин яйцами, а также пытались жечь шины на крыльце перед ним.
В настоящее время к магазину приехала полиция и начала оттеснять активистов от его входа.
Отметим, что ранее руководитель магазина Игорь Доценко в комментариях к посту журналиста Татьяны Высоцкой назвал граффити "революционной трафаретной "живописью".
"Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - отметил он.
Доценко также добавил, что "не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений".
"Это типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы. Так что успокойтесь и не делайте бурю в стакане", - написал он.
Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.
Фото: Олег Богачук
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Вопрос. Если бы у нас были нормальные суды, кто-то пошёл бы на разборки с этим магазином? Могу заверить что - нет. Ибо все прекрасно бы знали бы что ему как минимум влепят штраф и выгонят с арендуемой площади. Как максимум - посадка.
Второй момент. Если бы у нас нормально работали суды, он даже не посмел бы протянуть свои грязные лапы к этим граффити.
Власть сама виновата в том, что к нему пришли. И ситуацию расшатывают не люди, а сама власть своими действиями и/или бездействиями.
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Наконец-то начали соображать.
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