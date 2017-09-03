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Все про:МИД РФ (1055) Россия (72123) США (13333)

 Россия требует от США вернуть "захваченные" дипломатические здания, - заявление МИД

россия сша

Россия призывает США вернуть российские дипломатические здания, покинутые дипломатами.

Для российских представителей также является закрытым доступ к арендуемым помещениям отделения торгпредства в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении МИД России, в котором действия США называют "открыто враждебным актом".

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе США будут нести всю ответственность за постоянную деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности", - сказано в сообщении.

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В заявлении МИД России сказано, что "в захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции. Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубое нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию".

Администрация США еще не ответила на это заявление.


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Да, и так же ключ от квартиры, где деньги лежат и от мертвого осла уши.
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ну это как в сми потребовали и то кацапском.
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Шота рузкие сильно нервничают из-за обысков спецслужб 😀
Не успели все улики уничтожить?? Точна там ещё в стенах и на территории зарыто куча всяких доказательств 😉
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После возврата Крыма Украине можно рассмотреть этот вопрос в ООН.
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а те выразят обеспокоенность, беспроигрышно
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Давно вже штати так не глумилися над скрєпамі і вялічієм.. І це все після випитого жіріком шампанського.. Треба кацапам розстріляти жіріка на красной площяді, як нацпрєдатєля і лібєраста..
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Америкосы или дебилы или снова заигрывают из кацапами.Зачем выгонять дипломатов из зданий лучше арестовать кацапские счета в банках и их движемое и не движемое имущество.Этг принесет больше пользы чем эти дипломатические войны которые по своей сути утопия.
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Вы, очевидно, не читали недавние решения Конгресса. Американцы совершенно не желают ядерной войны, потому дали время российскому спокойно, до февраля, вывести активы. Это называется: цивилизованный развод.
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Верните Крым, восстановите Донбасс, заберите всех козлоногиях с территории Украины и может быть с вами будут разговаривать о с соблюдением международных прав, а пока - давай до свидания, на любую силу найдется сила побольше!
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С кацапами не может быть вообще никаких отношений.
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ух , как грозно и страшно .... а не то , а не то .. пукнем громко еще раз !
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Американцы наконец поняли, с кем они имеют дело.
И больше не выражают "глубокой обеспокоенности" действиями Кремля, а просто отвечают адекватно. И тут шелупонь кремлевская сразу о международном праве вспомнила...
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требовать они будят .... аххааааа, кацапы, как всегда тупорылые до нельзя.... животные
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия требует от США вернуть "захваченные" дипломатические здания, - заявление МИД
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