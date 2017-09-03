 Россия требует от США вернуть "захваченные" дипломатические здания, - заявление МИД

Для российских представителей также является закрытым доступ к арендуемым помещениям отделения торгпредства в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ . Об этом говорится в сообщении МИД России, в котором действия США называют "открыто враждебным актом".

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе США будут нести всю ответственность за постоянную деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности", - сказано в сообщении.В заявлении МИД России сказано, что "в захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции. Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубое нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию".Администрация США еще не ответила на это заявление.