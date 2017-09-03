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Все про:Мариуполь (4148) Нацполиция (8574) смерть (5234)

 В Мариуполе полицейский скончался после потери сознания, - пресс-служба

полиция полицейский нацполиция

В Мариуполе оперуполномоченный местной полиции скончался после того, как был найден прохожими на улице без сознания вечером в субботу, 2 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявила заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Донецкой области Иванна Ященко.

По словам Ященко, скончавшемуся полицейскому было 36 лет. Поздним вечером его обнаружили на улице без сознания, он был доставлен в больницу, где в последствии скончался.

"Рядового центрального отделения полиции Дениса Лесиченко, 1981 г.р., нашли на улице в бессознательном состоянии. Об этом сообщили прохожие. В 22:50 бригада скорой помощи доставила его в больницу, однако спасти его не удалось. Предварительно факт квалифицирован ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", но причины смерти еще устанавливаются. Скончавшийся полицейский был оперуполномоченным", - заявила она.

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О том, есть ли в смерти полицейского признаки насилия, будет установлено после проведения экспертизы.
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На свадьбу грузчики надели
Со страшным скRIPом башмаки.
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Предварительно факт квалифицирован ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", но причины смерти еще устанавливаются. Источник: https://censor.net.ua/n453871

Как это? От чего умер не понятно, но убийство уже объявили.
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Якби був не поліцейським,то справу вже й закрили б...
А якби був бомжем,то й не відкривали б справу...
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А може спочатку треба було встановити причину смерті?
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...у нас тут один дядя -- 51 год -- установил бензиновый генератор в закрытом помещении -- 8 подростков задохнулись -- в том числе и его детки... 5 лет прокурор просит -- но суд ещё идёт...
Пысець, так попасть -- как родителю. ...повесился бы...
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сразу было б видно, без экспертизы, даже если он умер от внутреннего кровоизлияния, гематовы которая увеличивалась пока не задела жизненно важные центры мозга, всё равно были б внешние повреждения, и при осмотре головы, глаз врач бы понял в чём причина потери сознания и начали бы принимать меры, а там пишут что вроде нет следов удара или от падения или от нападения
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то есть видимых признаков насильственной смерти - ни пулевого ранения ни ножевого, ни следов побоев, ни трамв черепа, шеи нет, доставлен в больницу без сознания, может в коме, т.е. тело не пролежало долго и потому невозможно же сразу установить причину смерти, значит его могли только отравить?
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а да, забыла, это могло быть, интоксикация, а если есть какие-то заболевания хронические, что у каждого есть больше меньше
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Жаль парня,хоть и не люблю авакова и то что он сделал под видом полиции.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Мариуполе полицейский скончался после потери сознания, - пресс-служба
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