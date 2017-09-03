 В Мариуполе полицейский скончался после потери сознания, - пресс-служба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "112 Украина" заявила заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Донецкой области Иванна Ященко.
По словам Ященко, скончавшемуся полицейскому было 36 лет. Поздним вечером его обнаружили на улице без сознания, он был доставлен в больницу, где в последствии скончался.
"Рядового центрального отделения полиции Дениса Лесиченко, 1981 г.р., нашли на улице в бессознательном состоянии. Об этом сообщили прохожие. В 22:50 бригада скорой помощи доставила его в больницу, однако спасти его не удалось. Предварительно факт квалифицирован ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство", но причины смерти еще устанавливаются. Скончавшийся полицейский был оперуполномоченным", - заявила она.
О том, есть ли в смерти полицейского признаки насилия, будет установлено после проведения экспертизы.
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Со страшным скRIPом башмаки.
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Как это? От чего умер не понятно, но убийство уже объявили.
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А якби був бомжем,то й не відкривали б справу...
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Пысець, так попасть -- как родителю. ...повесился бы...
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