 Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор УИНП Владимир Вятрович.
"Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869.
Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение, или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельность", - написал он.
Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.
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КОГДА В ЭТОЙ ГРЁБАННОЙ СТРАНЕ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬСЯ ВИНОВНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ?
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"Господа, успокойтесь, выпейте чего-нибудь вкусного и подумайте трезво ! Никто из вас вообще не знает фамилию художника и чем он занимается. Не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений ! Это типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы. Так что, успокойтесь и не делайте бурю в стакане. Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - написал он.
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