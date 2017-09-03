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Все про:ГПУ (8863) граффити (97) Нацполиция (8574) вандализм (440) Вятрович (116)

 Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ

граффити

Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и в Генеральную прокуратуру по факту вандализма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор УИНП Владимир Вятрович.

"Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869.

Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение, или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельность", - написал он.

Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Известные граффити времен Евромайдана стерли с фасада магазина в Киеве. За их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность, - Кириленко. ФОТО

Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.
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Сепарів у Києві більше ,аніж на Сході.Все мурло сюди поперлося
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Арендатор встрял на ровном месте. У идиотов всегда так получается.
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Арендаторам тупо повылазило, что на стене не "заборные рисунки"?
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Нашли к кому обращаться,к тем,кто Майдан ненавидит всеми фибрами....
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Тю.а кто такой Луценко,вор ,лжец,корупционер,алкоголик и дурак ,само-собой,что он Майдан ненавидит лютой ненавистью .
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А еще он в детстве кошек мучил и кнопки учителям подкладывал...
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Похоже,что это его в детстве мучили ,не любили детишек партноминклатуры люди ...
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С тобой цицяфер на пару Ты в Даунецке он в Луцке но то что вы оба моральные уроды Никто не сомневается
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им ни чего не будет, глаза шире надо держать, больше увидите
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Они поймут только тогда, когда магазин будет сожжен.
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Да это всё понятно что обратились , озаботились , осудили и пр. дребень пустозвонная , вопрос :
КОГДА В ЭТОЙ ГРЁБАННОЙ СТРАНЕ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬСЯ ВИНОВНИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ?
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при кондитере - не будут это уже точно. Если реформатор пролезет на второй срок, что еще пять лет не будут
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Всё зависит от воли народа, а народ пока всё устраивает.
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100 $ штраф за вандализм в центре Киева, для хозяина магазина это копейки) там стопудово хозяин ватан.
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А когда в этой стране будут сажать реальных спонсоров террористов , а не цепляться за граффити ??!! 😈
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когда вот такие ватоголовые , как хозяин магазина, перестанут хозяйничать в Украине.
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К слову, в комментариях к посту отписался и хозяин "Эмпориума" - Игорь Доценко.
"Господа, успокойтесь, выпейте чего-нибудь вкусного и подумайте трезво ! Никто из вас вообще не знает фамилию художника и чем он занимается. Не надо возносить трафаретное искусство в ранг произведений ! Это типичный стрит-арт, который время от времени удаляют коммунальные службы. Так что, успокойтесь и не делайте бурю в стакане. Для желающих купить революционную трафаретную "живопись", заходите на любой лубочный базар, там есть все варианты Леси, Вани и Тараса, любого размера и формы, причем от этого автора", - написал он.Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ - Цензор.НЕТ 8305
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Обрисованные вагоны "бригадой с битами" тоже не типичный стрит арт! Давайте и их наградим!
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Сепаратисты и украинофобы совершенно обнаглели в последнее время при полном попустительстве власти. Чуть ли не каждый день сообщения в новостях об очередных случаях целенаправленного вандализма. Этот случай вообще вопиющий, виновник не только не скрывается, а еще и разводит какие-то рассуждения, обосновывая свой украинофобский поступок. Если этого урода не поставить жестко на место, так будет продолжаться и дальше.
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По его логике надо обратиться в полицию и на тех кто баррикады убрал с майдана и за пианино пусть не забудет. Где оно?!
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А скажите пожалуста,кому нужны эти графити когда мы,украинцы сами насрали на завоевания Революції Гідносьі?Мы же снова просрали очередную так званную револуцию избрав в правительство тех же злодеев и молчим в ожидании кто снова подымет революцию чтоб избрать тех же уродов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ
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