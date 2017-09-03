 Уничтожение граффити времен Евромайдана в Киеве: Институт нацпамяти обратится в полицию и ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал директор УИНП Владимир Вятрович."Граффити на Грушевского является памятником истории согласно приказу Минкультуры от 15.10.2014 № 869.Их уничтожение является преступлением и подпадает под действие ч.2 ст 298 Уголовного кодекса - умышленное незаконное уничтожение, разрушение, повреждение объекта культурного наследия или его части - штраф до 2350 грн или ограничение, или лишение свободы до 3 лет с возможным запретом занимать определенные должности или деятельность", - написал он.

Напомним, об уничтожении граффити стало известно накануне вечером. Согласно информации, с фасада здания, расположенного на улице Грушевского в Киеве, стерли граффити с изображением классиков украинской литературы Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были созданы во время Революции достоинства.