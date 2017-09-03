 На фестиваль барменов в Киеве пригласили британского участника, посещавшего оккупированный Крым

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил бар-менеджер киевского ресторана "Pizza Veterano", ветеран АТО Богдан Чабан, фестиваль Barometer - важное мероприятие для профессиональной среды барменов. Однако, по его словам, участие Бека Нарзи в киевском мероприятии неприемлемо, поэтому он, по согласованию с руководством "Pizza Veterano", не будет участвовать в этом фестивале.
"Я - ветеран АТО, человек, который боролся за украинский флаг в Донецке, человек, который потерял свой дом из-за "гостей из России". Для меня неприемлемо участие с такими людьми в одних мероприятиях. Россияне могут быть нашими друзьями, исключительно на трех условиях: признание военной агрессии, принятие того, что Крым - это Украина, антипутинские взгляды. Остальные - это оккупанты, а оккупантам у нас не рады", - сказал он.
Ветеран добавил, что Бек Нарзи фотографировался в футболке с портретом российского президента Путина летом 2014 года, во время вторжения в Украину. Богдан Чабан высказал предположение, что организаторы фестиваля не были осведомлены о посещении аннексированного Крыма британским гостем.
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Та й кацап- не точний термін.
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как известно, крымский мост уходит на дно)))
Ааааааааа ! После монтажа гл.пролета крымнаш поплыл ...Опоры ушли на 1 - 1.5 метра . Монтаж остановлен.!!!!!!!!
Интересно, как они эти опоры выдирать будут? Тут любой плавучий кран себя утопит. Пусть теперь и все оставшиеся вколачивают на такую же глубину, и делают новую попытку. И так много раз, пока все опоры не скроются под водой )) А какой пиар по ТВ был - стройка века! Ведь говорили же им геологи - на таком дне мост не построить, и тоннель, как под Ла-Маншем - тоже не прорыть. Так что останется Крым островом, а не полуостровом, пока не вернут его Украине.
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убогие
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На сході країни у захоплених бойовиками містах патріоти у громадських місцях розклеюють проукраїнські постери, у яких нагадують, що Донбас - це Україна.
Світлини Сергія Тарана опублікував екс-доброволець Віталій Овчаренко у своєму Twitter.
"На окупованій території триває спротив російському окупанту. Такі наліпки з'явиляються у Луганську, Краснодоні, Стаханові", - зазначив Овчаренко.Листівки містять текст: "Станиця Луганська - це Україна", "Геть з української землі", "Луганськ - це Україна" та "Сепаратизм: вибір за тобою". http://24tv.ua/lugansk__tse_ukrayina_v_okupovanih_mistah_patrioti_rozkleyuyut_proukrayinski_nalipki_n859955
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не то что во время освобождения - снесли под ноль город вместе с мирными жителями, в т.ч. детьми, женщинами, стариками...
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ну ответь
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вот так
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1973 моё
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а без Подола Киев не возможен....
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