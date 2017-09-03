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 Политика Украины
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 На фестиваль барменов в Киеве пригласили британского участника, посещавшего оккупированный Крым

крым карта

В Киеве обладатели билетов на барный фестиваль Barometer начали отказываться от участия из-за заявленного организаторами гостя фестиваля, бармена из Великобритании Бека Нарзи, который в феврале 2017 года посещал, в нарушение украинского законодательства, аннексированный Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Крым.Реалии сообщил бар-менеджер киевского ресторана "Pizza Veterano", ветеран АТО Богдан Чабан, фестиваль Barometer - важное мероприятие для профессиональной среды барменов. Однако, по его словам, участие Бека Нарзи в киевском мероприятии неприемлемо, поэтому он, по согласованию с руководством "Pizza Veterano", не будет участвовать в этом фестивале.

"Я - ветеран АТО, человек, который боролся за украинский флаг в Донецке, человек, который потерял свой дом из-за "гостей из России". Для меня неприемлемо участие с такими людьми в одних мероприятиях. Россияне могут быть нашими друзьями, исключительно на трех условиях: признание военной агрессии, принятие того, что Крым - это Украина, антипутинские взгляды. Остальные - это оккупанты, а оккупантам у нас не рады", - сказал он.

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Ветеран добавил, что Бек Нарзи фотографировался в футболке с портретом российского президента Путина летом 2014 года, во время вторжения в Украину. Богдан Чабан высказал предположение, что организаторы фестиваля не были осведомлены о посещении аннексированного Крыма британским гостем.



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Ті, що поять, в Крим КАЦАПСЬКИЙ не їдуть, там змішувати нема що, хіба стікломой з "Бояришником". Та й посудин окрім гранчака та пластикової тари немає. І кацапам НІКОЛИ не була притаманна культура пиття.
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А де тут казки? Весь світ знає те, про що я пишу, чому кацапи не можуть вигнати нормальної горілки (випивають на стадії браги), чому сир не можуть зробити (жруть ще на стадії "творога). З цієї причини і вина у них не виходять (не можуть чекати, поки припиниться бродіння).
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Я й сказав- казки. Бо в рашці не лише кацапи живуть.
Та й кацап- не точний термін.
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кстати о птичках)))
как известно, крымский мост уходит на дно)))

Ааааааааа ! После монтажа гл.пролета крымнаш поплыл ...Опоры ушли на 1 - 1.5 метра . Монтаж остановлен.!!!!!!!!
Интересно, как они эти опоры выдирать будут? Тут любой плавучий кран себя утопит. Пусть теперь и все оставшиеся вколачивают на такую же глубину, и делают новую попытку. И так много раз, пока все опоры не скроются под водой )) А какой пиар по ТВ был - стройка века! Ведь говорили же им геологи - на таком дне мост не построить, и тоннель, как под Ла-Маншем - тоже не прорыть. Так что останется Крым островом, а не полуостровом, пока не вернут его Украине.
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Посилання можна отримати- маю професійну цікавість до цього.
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Приїхав передавати досвід з обслуговування панів окупантів.
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Закон є закон! Нема чого цьому британському довбню в Україні робити!
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Так организаторы заточены на обслуживание благородных господ, это лакеи, которые считают себя выше быдла, которое волнует война. Потому, что на войне благородных господ нет, то и организаторам там не интересно. Благородных господ волнуют проблемы торговых партнёров, вот они и приглашают тех, кто тех партнёров обслуживает. Так сказать "мосты дружбы" наводят.
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Луганськ - це Україна: в окупованих містах патріоти розклеюють проукраїнські наліпки

На сході країни у захоплених бойовиками містах патріоти у громадських місцях розклеюють проукраїнські постери, у яких нагадують, що Донбас - це Україна.
Світлини Сергія Тарана опублікував екс-доброволець Віталій Овчаренко у своєму Twitter.
"На окупованій території триває спротив російському окупанту. Такі наліпки з'явиляються у Луганську, Краснодоні, Стаханові", - зазначив Овчаренко.Листівки містять текст: "Станиця Луганська - це Україна", "Геть з української землі", "Луганськ - це Україна" та "Сепаратизм: вибір за тобою". http://24tv.ua/lugansk__tse_ukrayina_v_okupovanih_mistah_patrioti_rozkleyuyut_proukrayinski_nalipki_n859955
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Так, саме проукраїнські наліпки повернуть Крим та Донбас. Слава нації! Так євроінтеграції!


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Організатори фестивалю - сміття.. Подивимось за діями СБУ та ДПС.. Всім, хто відвідував Крим після лютого 2014 - нех@й шастать!
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Нема в них зараз часу , СБУ Полiцiя Нацгвардiя Прикордоннi вiйска заточенi зараз на то що б перекрити усi дороги на Лъвiвщiнi бо ж Саакашвiлi iде!
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и ниодного разбомбленного дома во время *окупации*...

не то что во время освобождения - снесли под ноль город вместе с мирными жителями, в т.ч. детьми, женщинами, стариками...
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василий, а ты почему нее написал про памятник генералу Краснову, который у вас установили и гордитесь им, он кстати клятву Гитлеру давал.
ну ответь
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Расскажи про Локотскую республику, а не про оккупированный Киев, где расстреляли националистов.
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да он урод, когда такому напишешь про лям власовцев, либо молчание, либо ругательства
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В 1942 моя мать вынуждена была выехать из Киева в Черниговскую область, и там стояли власовцы. Эти сволочи были намного хуже немцев.
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мои тоже пострадали, Одесса, Мелитополь, не уезжали, Одесса под румынами, а Мелитополь под власовцами, часть итальянцев и немцев.
вот так
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я в свое время работал барменом, в 90-х, но ему бы черепушку бы побрил, до остатка мозга..............
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...а я, в 1979 году на углу Креста и Прорезной, драку устроил... -- до сих пор никуда не приглашают -- абидна, да! *)
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нэ, нэ абыдно, ты явно постарше мню малолетки
1973 моё
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..дык -- мы ж Киевляне! ...а без Подола Киев невозможен...*)
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я вообщето одесит, Мишка.........
а без Подола Киев не возможен....
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...хз?, шо там себе коммуняки чудили... ...я по Бибиковскому бульвару гулял... -- с 65 -- пока не свалил окончательно в 96 ... *)
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Не просто коммуняки судили, а мы жили при них, а переименовали Свердлова в 1990 году в Прорезную.
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А в ресторан "Динамо", откуда можно войти -- знаешь, Али? ...чисто на засыпку вопрос... -- там 3 подхода... *)
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Давно был в этом ресторане, где то 1997 году. Подвезли машиной со свадьбой.
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Вот ты такой киевлянин... ...возят тебя... -- никакой любознательности...*)
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Доживаємо останні дні Далі буде міжн ізоляція Он як.
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ну, рашка изолирует, может Винисуэла, а кто ещё?
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Ну может, от удлинителей китайцы немного изоленты оставили.
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Да хрен с ним из этим британцем,почему СМИ Украины не подняло бучу когда НА Украины София Ротару принимала участие в новогоднем концерте в кремлье?Что говно в рот СМИ напихали?Или в Украине унижение или моральное уничтожение избирательно?Комуто смерть а комуто почесть?
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Цiкаво,Перун бритов принимае?Е можливость перевiрити.Може для цього его запросили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа фестиваль барменов в Киеве пригласили британского участника, посещавшего оккупированный Крым
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